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Все про:зарплата (1602) Кабмин (9543)

 Кабмин увеличил финансирование секретариата для привлечения профессионалов, - нардеп Мушак

Увеличение финансирования секретариата Кабмина на 129% сделано для того, чтобы привлечь к работе на госслужбе профессионалов и иметь возможность платить рыночную зарплату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат от фракции БПП Алексей Мушак, передает канал "112 Украина".

"Замысел состоит в том, что новые люди, которые пришли на работу в госслужбу, должны получать повышенную зарплату и это должно привлечь к государственному управлению грамотных людей с рынка. Условно говоря, кто захочет пойти работать в Кабмин, если там зарплата в 5 раз меньше, чем на рынке?", - заявил Мушак.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кабмин обнародовал список своих главных достижений в 2016 году. Инфографика

По его словам, идея состоит в том, чтобы обеспечить рыночные зарплаты.

Напомним, государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования секретариата Кабмина на 128,6% до 737 млн ​​гривен. На обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабмина предусматривается выделение 285,6 млн грн, на финансовую поддержку газеты "Урядовый курьер" - 4,3 млн грн, на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти - 24,8 млн грн, на поддержку реализации комплексной реформы госуправления - 300 млн грн.


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В секретариат кабмина никто не хотел идти работать! Пришлось увеличить зарплату! Может, хоть кто-то согласится!
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А по итогу все равно примут тех, кто профессионально делает минет.
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А люди думают, зачем... Все для блага страны...
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..от, кто первым свалил из Совка? -- мясники, обувщики и директора Гастрономов ... ...и кем они тут в Бундесе стали? ...ни тебе мясников, ни обувщиков, ни директоров... -- а все честно на пособии... -- профессионалы!
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Тююю,так там и так ВСЕ профессиональные воры !!!!
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"грамотные люди с рынка" это кто? )))))))))))))
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правильно, а бюджетники пусть за 2-3 тыс корпеют, а всякие неучи-додики будут получать "рыночные зарплаты".
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Будут там професионалы не будут это как говорится вилами по воде писанао а деньги деньги они всегда пригодятся
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А тепер стало цікаво, а яка ж це непрофесійна гнида бюджет на 2017 рік гаптувала?!!
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Значить, крім секретаріату, більше ніде професіонали не потрібні?
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нет, конечно. в больницах профессионалы не нужны, людишек и так забагато в стране, а пенсионеры вообще страх потеряли, живучие
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В информационную эру по сравнению с ламповой совковой управленческий аппарат раздули в 3 раза при сокращении доли гос имущества до 25% экономики. Кому вы блядореформаторы чешете? Уволить к хуям всех и закрыть все эти рассадники, парники и заказчики коррупции.
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