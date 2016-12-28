 Кабмин увеличил финансирование секретариата для привлечения профессионалов, - нардеп Мушак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат от фракции БПП Алексей Мушак, передает канал "112 Украина".
"Замысел состоит в том, что новые люди, которые пришли на работу в госслужбу, должны получать повышенную зарплату и это должно привлечь к государственному управлению грамотных людей с рынка. Условно говоря, кто захочет пойти работать в Кабмин, если там зарплата в 5 раз меньше, чем на рынке?", - заявил Мушак.
По его словам, идея состоит в том, чтобы обеспечить рыночные зарплаты.
Напомним, государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования секретариата Кабмина на 128,6% до 737 млн гривен. На обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабмина предусматривается выделение 285,6 млн грн, на финансовую поддержку газеты "Урядовый курьер" - 4,3 млн грн, на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти - 24,8 млн грн, на поддержку реализации комплексной реформы госуправления - 300 млн грн.
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http://afp.com.ua/avtotema/Deputati_Verhovnoy_Radi_vibirayut_elektromobili/
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