 Капелланы официально появятся в армии с 2017 года, - Минобороны

Об этом в среду во время итогового брифинга заявил руководитель рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Садовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во втором полугодии этого года активно велась работа по введению в ВСУ службы духовного капелланства. Были переработаны нормативно-правовые акты, которые не соответствовали сегодняшнему дню", - рассказал Садовский.
По его словам, служба будет введена в 2 этапа. "Первый этап - это боевые части, которые выполняют обязанности в зоне АТО, и второй этап - части, которые выполняют свое задание в тылу", - сказал генерал-майор.
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Чому Святий Отець? Чому не Ребе, не Імам, не бабця-ворожка чи екстрасенс?
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Украина является светским государством.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной, но каждый обязан уважать христианские ценности.
Религиозные объединения обязаны отчитываться перед государством, и подлежат контролю с целью соблюдения общечеловеческих принципов гуманизма.
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не зря ведь говорят,что на передовой неверующих нет...
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...шо, опять Второе Пришествие ожидается? *)
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Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это
право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и
ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.Церковь и религиозные организации в Украине отделены
от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана
государством как обязательная.
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вместо адекватного командывания,
вместо Конституции -
религиозное рабство из прошлых веков.
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Если обоих - там войнушка в части между ними не начнется?
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Может больше чем стрелков.
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их молитвам Бог отвечал и спасал ребят
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вот только не надо нести пургу, дочь капеллана
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