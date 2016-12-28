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 Капелланы официально появятся в армии с 2017 года, - Минобороны

С 2017 года в Вооруженных силах Украины заработает капелланская служба.

Об этом в среду во время итогового брифинга заявил руководитель рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Садовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во втором полугодии этого года активно велась работа по введению в ВСУ службы духовного капелланства. Были переработаны нормативно-правовые акты, которые не соответствовали сегодняшнему дню", - рассказал Садовский.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: По просьбе командиров в Одессе освятили бронекатера "Аккерман" и "Бердянск". ФОТОрепортаж

По его словам, служба будет введена в 2 этапа. "Первый этап - это боевые части, которые выполняют обязанности в зоне АТО, и второй этап - части, которые выполняют свое задание в тылу", - сказал генерал-майор.

Читайте: Военные части в зоне АТО укомплектованы на 80%, - Минобороны

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Так, слизька, бо зачіпає суть віри і релігії в цілому.
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Что и раввинов и муфтиев тоже на службу призовут?
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Я, вообще, не понял где конституции прописано, что Украина религиозное (а конкретно в данном случае, православное) государство???
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Раз бойцам нужно,значит нужно. Это нечто вроде психологической помощи.
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Пусть "батюшки" и организовывают "психологическую помощь" самостоятельно и за собственные средства тем более это их "христианский долг", не пойму причём тут государство???
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Солдат полностью на довольствии государства,есть потребность в духовной пище,значит ее следует удовлетворить.
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Гулять, так гулять, давайте и проституток тоже "нужно удовлетворить", в том числе и с нетрадиционной ориентацией, бухло и наркоту (эффективно снимает стресс)!!!
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Ну знаете...Зачем писать всякую ерунду. Капелланы будут и точка,это решение полностью оправдано.
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Нет это не ерунда. Тогда плевать я хотел на такое государство, которое не соблюдет собственную конституцию (непонятно тоже кем и с какого бодуна написанную), на "президента" - олигарха, который по ней не может быть президентом. И не буду тогда я защищать (не своё) государство феодалов и воров-олигархов, пусть тогда шоколадный сам идёт защищает свою липецкую фабрику и бабло друзей олигархов.
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Ясно.Вам лишь бы шеколадного поругать,нужды бойцов на заднем плане.
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Нет бойцы должны понимать за что идут умирать, и если одни набивают свои карманы баблом, торгуя с агрессором и оккупантом, а они должны в это время умирать за то, чтоб шоколадный и дальше со своей бандой грабил страну, то это не ГРАЖДАНЕ, это подневольные РАБЫ, они прежде всего должны были на штыки поднять эту шоколадную тварь и предателя.
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ТИ під яким прапором пишеш? От і плюй на ту державу - а до нас нєх лізти.
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Це обман, а не підтримка. Священики розказують і вчать того, про що нічого самі не знають.
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Побываете на месте бойцов, тогда и расскажете.
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Священик не психолог! Для психологічної підтримки існують інші фахівці
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Ви зрозумійте, в критичних ситуаціях, в часи зневіри і тваринного страху можна як завгодно зіграти на розумі людини.

Чому Святий Отець? Чому не Ребе, не Імам, не бабця-ворожка чи екстрасенс?
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Статья 5.
Украина является светским государством.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной, но каждый обязан уважать христианские ценности.
Религиозные объединения обязаны отчитываться перед государством, и подлежат контролю с целью соблюдения общечеловеческих принципов гуманизма.
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А где в статье написано что будут только православные капелланы?) Если брать ту же армию США, то там есть капелланы католики, протестанты, иудеи, православные и мусульмане. Причем каждый из них обязан при необходимости помогать не только представителям своей конфессии, но и всем военнослужащим. Например, капеллан-мусульманин, если к нему обратится христианин или иудей, обязан совершить обряд лично либо найти человека, который сможет это сделать. Не думаю что Украина будет выдумывать велосипед в этом вопросе, скорее всего будет принята система подготовки капелланов армии США.
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А если я, к примеру, буддист (определённого направления) и мне требуется конкретный гуру, что и его тоже предоставят или "ущемят мои права"? Что за идиотизм!
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либо держать по 200 капеланов (разных религий и вер) на роту, либо вообще ни одного!
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ТИ довбаний кацапський троль, Будда тут ні до чого
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Якщо "не поняв" - давай права качай під своїм прапором, троль
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Украинский гений Василий Иванчук только что стал чемпионом мира по быстрым шахматам!
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Писец... назад в каменный век ... люди Марс скоро колонизируют а у нас такая стыдоба в 21 веке ((((
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какая?ты ни разу не попадал в тяжелую ситуацию,когда может помочь только вера?так не зарекайся...
не зря ведь говорят,что на передовой неверующих нет...
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вера может только погубить помочь могут знания и трезвый ум !
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В России врач отправил ребенка в церковь вместо прививки от бешенстваhttp://glavred.info/mir/vakciny-net-no-vy-derzhites-v-rossii-vrach-otravil-rebenka-v-cerkov-vmesto-privivki-ot-beshenstva-393698.html
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да меня мало волнует,чего в расее происходит .я говорю о человеке в отдельности,а не о сектах
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На передовой нашим пацанам нужны врачи ! а "копельманы" пускай сепаров в свой ад отправляют !
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Не заертай уваги, воно гавкае, а потім яйця за копійку всі лиже.
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Капелланы официально появятся в армии с 2017 года, - Минобороны

.
...шо, опять Второе Пришествие ожидается? *)
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Конституция Украины

Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это
право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и
ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.Церковь и религиозные организации в Украине отделены
от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана
государством как обязательная.
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Вы здесь строчить герои,сидя в безопасности.А знаете о том,что солдату нужна психологическая помощь,поддержка?что они живут в перманентном стрессе?тут кто то про светское государство заикался,про отделение церкви от государства.Так вот,отделенные-пока вы тут строчите,многие может прощаються с жизнью.И через миг предстанут перед Богом,перед Судом Божьим.И им там,а Вечности,ваша конституция там не поможет.Им поможет другое,и капелланы (если здравые)-могут помочь им и морально, и духовно,помочь многие вопросы решить.Все мы смертные,а они в особой зоне риска.И не болтайте глупости,когда дело касаеться серьезных вопросов.
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ото нефиг было в светлое будущее коммунистическое сломя голову нырять
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Е-мое. Вот это просто самое необходимое на данный момент. Нет слов. Вы наладьте сначала нормальную телесную пищу, а уже потом думайте о поварах духовных.
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Вместо адекватного оружия,
вместо адекватного командывания,
вместо Конституции -
религиозное рабство из прошлых веков.
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Кожен сам обирає, як йому вірити в Бога, непотрібні капелани в армії 100%.
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А помощниками ему равина, ксендза, муллу, попа и шамана с острова Борнеу.
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Муллу - сунитского или шиитского толка?
Если обоих - там войнушка в части между ними не начнется?
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И зачем этих дармоедов кормить, денег много? или надо куда-то политруков бывших пристроить. Должность у капелана будет - зам командира части или как?
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Україна є світською державою згідно до Конституції. Отже, духовні особи не повинні брати участь в роботі державних органів влади. Це стосується і армії. Тому створення капеланської служби є неконституційним. Капелан знаходиться на державній службі в чині офіцера, отже віддає накази солдатам. Військові, які не сповідують жодної релігії, або сповідують інші конфесії будуть зазнавати утисків від капеланів. Це вже відбувається. Капеланство -це засіб до навернення в релігію. Крім того капелан знаходиться на державному забезпеченні та має всі пільги. При цьому він не бере до рук зброю і толку в бою від нього - нуль. Оскільки Україна - багатоконфесійна країна, то в кожному підрозділі доведеться утримувати по кілька дармоїдів, і все це за бюджетні кошти.
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по нескольку десятков дармоедов
Может больше чем стрелков.
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Большинство наверное,не в курсе,кто такие капелланы,их роль.Сравнивают,наверное,с попами и священниками,что то вроде православия или католицизма.Это совсем другое,обсалютно.Я имела возможность общаться с капелланами из протестантов,когда была в тех местах,это другие люди.Один из них до последнего был в дон.аэропорту,с ребятами,за полчаса до взрыва выехал с ранеными.Эти люди,которых приходилось видеть-живут настоящей христианской жизнью,их жизнь -образец для многих,их молитвы слышит Бог и отвечает на них. Был случай когда выдвинулись ребята с раненными-начался обстрел,не могут ехать.Пригласили в машину капеллана,чтоб молился, пока ехали-ни одного выстрела.Не раз по их молитвам Бог отвечал и спасал ребят.Это великие люди,не сравнивайте с батюшками.Может есть и среди православных нормальные капелланы-не знаю,не встречала.Но из тех,кто был там-они оставили хорошую память о себе,Кто из воевавших ребят встречался-знает.И помнит о них.
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Православному - до жопы тот капеллан и его молитвы.

их молитвам Бог отвечал и спасал ребят
---------------------
вот только не надо нести пургу, дочь капеллана


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Сподіваюсь, там не буде соратників московського козла
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Олександр Петренко-капеллан не отдает приказы ,он не офицер, вы что то путаете,эти люди оказывают моральную и духовную помощь,и это по желанию,не принудительно,конечно.А желающих достаточно.И там,среди огня-атеистов нет.Это здесь вы умничаете,пока не припекло.
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Это пока не заработала официальная капелланская служба. А потом - будут трахать не хуже политруков, которые тоже оказывали моральную и духовную помощь.
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