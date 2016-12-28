 Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы за, 23% - против, не определились 6% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".
Вступление в НАТО украинцы считают основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% респондентов). На внеблоковый статус возлагают надежды 26%, а 6% поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами СНГ.
Кроме того, 4% выступают за военный союз с США.
Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного РФ Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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ратлядский народ, внеблоковость НЕНАТО и пр. хрень
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Украине не надо в НАТО! ...а надо сделаться Точкой Европейской Опоры. ...остальные сами подтянутся...
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Порошенко не в Теме... -- но может с Другим повезёт?
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В НАТО приймають не завтра
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https://youtu.be/VYtGnFZ8gEM
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Ідіоти, їм мало Донбасу і Криму.
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