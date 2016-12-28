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Все про:НАТО (5093) опрос (1477) референдум (1143) социология (322) вступление (27)

 Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - опрос

Вступление в Североатлантический альянс, по мнению 44% опрошенных украинцев, является основным вариантом, который гарантировал бы безопасность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы за, 23% - против, не определились 6% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Вступление в НАТО украинцы считают основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% респондентов). На внеблоковый статус возлагают надежды 26%, а 6% поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами СНГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2020 года ВСУ должны достигнуть полной взаимосовместимости с НАТО, - Генштаб

Кроме того, 4% выступают за военный союз с США.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного РФ Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для 50% украинцев безвизовый режим неважен, - опрос Центра Разумкова и "Деминициатив"
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Ты чо кацапа тута снова засрала собой всю ветку? Ану пшел атсюда смерд козломордый
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Хряк Янучара также никуда не собирался,впрочем как в своё время Чаушеску,Каддафи и прочая шушара возомнившая себя Богами на Земле забывая при этом об судьбах своих Народов
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О, прозрели идиоты! А как братлядский народ, внеблоковость НЕНАТО и пр. хрень
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...шо бы вступить в НАТО -- надо ещё на то НАТО заработать... -- в СКВ...
.
Украине не надо в НАТО! ...а надо сделаться Точкой Европейской Опоры. ...остальные сами подтянутся...
.
Порошенко не в Теме... -- но может с Другим повезёт?
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...тебя научишь... ага... тебя построить лехче...*)
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НАТО ,это передовые технологии во всём...,от граблей до кораблей...
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Вступ до НАТО не можливий , доки є окупація Криму і Донбасу !
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НАТО визнає Крим окупованою територією. Агресор - паРаша.
В НАТО приймають не завтра
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Саме так - в НАТО не приймають країни із невирішеними територіальними суперечками ...
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а ты его читал? погугли по про Кипр Грецию и Турцию... сказочник-передвижник
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Там дійсно є пункт, що не повинно бути претензій на чужі території. Але Крим мабуть не підпадає під той пункт, оскільки він визнаний тимчасово окупованою територією.
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Без "мабуть". Дописувач NNN займається маніпулюванням.
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Крещатик , веди себе гідно - і не переходь на особистості !
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Я-Чуі. А ти займаєшься маніпулюванням на Цензорі.
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Той пункт підкреслює, що кандидат в члени НАТО не повинен мати претензій на чужі території. А Крим є територія України і визнано на міжнародному рівні.
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Кацапы за "ГЛОД" и настойку "Боярышника" синхронно голосуют,правда?

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вот так кацатроли "заболтали"... увели обсуждение темы в другое русло!
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Ти б Українську мову вчити почав би. А то верзеш різні глупості...
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Российский экономист Михаил Хазин, предложил решить "украинский вопрос" старыми "добрыми" методами дедушки Гитлера: - украинцев частично ликвидировать, частично выдавить за пределы Украины в Сибирь:
https://youtu.be/VYtGnFZ8gEM
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На внеблоковый статус возлагают надежды 26%,
***
Ідіоти, їм мало Донбасу і Криму.
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