EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  382  8
Все про:Ливия (653) МИД (3734) моряки (199) освобождение (919) посольство Украины (101) консул (14)

 МИДу удалось вернуть в Украину двух моряков, арестованных в Ливии

Двое украинских моряков - членов экипажа судна Captain Khayyam, арестованного в марте в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, сегодня вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Благодаря комплексным мерам МИД и Посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте было арестовано в городе Мисурата (Государство Ливия)", - говорится в сообщении Департамента консульской службы украинского МИД.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 22 украинских моряка, полтора года ожидающие зарплаты на судне в Омане, объявили голодовку. ФОТО

Напоминаем, в середине февраля береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam, которое шло под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого было пять граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана. 4 марта Департамент консульской службы МИД сообщил, что члены экипажа судна арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и находятся под стражей в одном из ливийских пенитенциарных учреждений, находящихся под контролем официальной власти г.Триполи.

Читайте: Украинское рыболовецкое судно задержано в Греции по подозрению в контрабанде сигарет

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...моя сеструха к Каддафи лично на свиданку ездила -- по туристичесикм мотивам... -- 6 Ауди 100 за ней в Тунис прислал... ...вернулась, аж вся покрасилась, шо б седины не видно было... ...морячкам крепкого чифиру на Зоне...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то в Морроко 3й механник сдал на метал небольшую хрень,его задержалииииувезли в местную яму,часа на 2, после этого он несколько дней почти не говорил,потом отошел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иркутское МЧС погасило долг за похороны погибших спасателей: https://life.ru/953573

Напомню, что это мордовское ведомство задолжало ритуальщикам более полумиллиона рублей за организацию похорон спасателей, разбившихся на самолёте МЧС во время тушения лесных пожаров.

P.S. Видите пиндосы на х@ю мы вертели ваши санкции. Мы смехдержава!!! За похороны долг уже отдали. Не прошло и полгода. Скоро всем пипец.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел опрос Польша Порошенко Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть спорт суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти