 МИДу удалось вернуть в Украину двух моряков, арестованных в Ливии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Благодаря комплексным мерам МИД и Посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте было арестовано в городе Мисурата (Государство Ливия)", - говорится в сообщении Департамента консульской службы украинского МИД.
Напоминаем, в середине февраля береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam, которое шло под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого было пять граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана. 4 марта Департамент консульской службы МИД сообщил, что члены экипажа судна арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и находятся под стражей в одном из ливийских пенитенциарных учреждений, находящихся под контролем официальной власти г.Триполи.
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Напомню, что это мордовское ведомство задолжало ритуальщикам более полумиллиона рублей за организацию похорон спасателей, разбившихся на самолёте МЧС во время тушения лесных пожаров.
P.S. Видите пиндосы на х@ю мы вертели ваши санкции. Мы смехдержава!!! За похороны долг уже отдали. Не прошло и полгода. Скоро всем пипец.
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