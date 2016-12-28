 Кабмин назначил Онищенко госсекретарем Минюста

сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе конкурсного отбора претенденты прошли тестирование, решение ситуационных задач и собеседование", - идет речь в сообщении.
Анна Онищенко пришла на работу в Министерство юстиции в марте 2014 года на должность заместителя министра - руководителя аппарата. С мая 2014 она возглавляла Государственную регистрационную службу, а с 2 декабря 2014 работала в должности министра Кабинета министров. 27 апреля 2016 года Онищенко вернулась на работу в Минюст на ранее занимаемую должность, где и работала до сегодняшнего дня.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минюста Онищенко
4386 17
Материалы по теме: Кабмин Гройсмана
Кабмин назначил заместителями госсекретаря Кабинета Министров Федорчука и Дехтяренко(2)
Я их в узком кругу называю неадекватными, - Гройсман о некоторых чиновниках(20)
Кабмин обнародовал список своих главных достижений в 2016 году. Инфографика(105)
Кабмин сегодня планирует создать отраслевой госархив Института нацпамяти, а также заняться кадровыми вопросами(1)
Блогер: Маккейн пристыдил Обаму за то, что украинцам до сих пор не дали Javelin(7)
Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта предоставления услуг для семей с детьми с особыми потребностями(1)
"У всех уже в печенках сидят реформы, которые начинаются и никогда не завершаются", - Гройсман. ВИДЕО(115)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
22 грудня 2016 року Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту черговий законопроект, що стосується спецконфіскації, - проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» (реєстр. № 5577).
Документом пропонується накладати арешт на активи певних підозрюваних, а потім конфіскувати їх в підозрюваного та інших осіб («номінальних власників»), не довівши в суді ні зв'язку саме цих активів із конкретним корупційним злочином, ні вини зазначених осіб у вчиненні конкретного корупційного злочину. Про це у своїй статті для «Ракурсу» пише доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
За його словами, фактично можна говорити про намагання ввести:
- стосовно підозрюваного - спрощеної конфіскації його майна як покарання, застосовуваного ще до вироку суду;
- стосовно пов'язаних осіб («номінальних власників») - спрощеної конфіскації їхнього майна як покарання без злочину. Причому не існує належних гарантій того, що в умовах вибіркового правосуддя таким «номінальним власником» не стане будь-яка особа і її майно не буде захоплено черговими рейдера
Ответить
Ответить
Ответить
Народ же за это выходил на Майдан, правильно?
Ответить