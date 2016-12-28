EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  4386  17
Материалы по теме:
Все про:Маккейн (173) Минюст (999) госсекретарь (71)

 Кабмин назначил Онищенко госсекретарем Минюста

Кабинет министров Украины принял решение о назначении государственным секретарем Министерства юстиции Анну Онищенко. Соответствующее решение было принято после победы Анны Онищенко в конкурсе Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, который состоялся 6 декабря

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе конкурсного отбора претенденты прошли тестирование, решение ситуационных задач и собеседование", - идет речь в сообщении.

Анна Онищенко пришла на работу в Министерство юстиции в марте 2014 года на должность заместителя министра - руководителя аппарата. С мая 2014 она возглавляла Государственную регистрационную службу, а с 2 декабря 2014 работала в должности министра Кабинета министров. 27 апреля 2016 года Онищенко вернулась на работу в Минюст на ранее занимаемую должность, где и работала до сегодняшнего дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минюста Онищенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одним словом "Жити по новому". На манеже все те же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну теперь надо в каждом министерстве госсекретаря назначить, а то ведь несправедливо по отношению к другим в каждом ведомстве-обязательно. А госсекретарь кабинета министров-как звучит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверно она очень честная . А декларацию она сдала ? И что там?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сикритарь в министерския туалеты тоже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
І нам знову хочуть покращити" життя!
22 грудня 2016 року Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту черговий законопроект, що стосується спецконфіскації, - проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» (реєстр. № 5577).
Документом пропонується накладати арешт на активи певних підозрюваних, а потім конфіскувати їх в підозрюваного та інших осіб («номінальних власників»), не довівши в суді ні зв'язку саме цих активів із конкретним корупційним злочином, ні вини зазначених осіб у вчиненні конкретного корупційного злочину. Про це у своїй статті для «Ракурсу» пише доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
За його словами, фактично можна говорити про намагання ввести:
- стосовно підозрюваного - спрощеної конфіскації його майна як покарання, застосовуваного ще до вироку суду;
- стосовно пов'язаних осіб («номінальних власників») - спрощеної конфіскації їхнього майна як покарання без злочину. Причому не існує належних гарантій того, що в умовах вибіркового правосуддя таким «номінальним власником» не стане будь-яка особа і її майно не буде захоплено черговими рейдера
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно для этого мы и собирали Майдан в 2013 году - чтоб отдать власть тем, кто будет рассовывать своих секретуток, водителей, друзей, просто людей из своего города на разные должности, назначать смотрящими.
Народ же за это выходил на Майдан, правильно?

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел опрос Польша Порошенко Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть спорт суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти