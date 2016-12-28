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 Военные части в зоне АТО укомплектованы на 80%, - Минобороны

Военные части, которые находятся в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины, не укомплектованы на 100%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в среду заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

"Действительно, военные части, которые находятся в АТО, не укомплектованы на 100%. Во-первых, остаются военные для охраны военных городков в пунктах постоянной дислокации, а во-вторых, мы без объявления очередной мобилизации смогли укомплектовать на 80% части АТО", - сказал Кропивченко.

Он отметил, что большой недоукомплектации в зоне проведения боевых действий нет, потому что есть штатная структура, которая соответствует штатным требованиям и тем задачам, которые ставятся перед бригадой или отделением. "Если в отделении 8 человек, то 10 или 15 там делать не возможно, потому что в случае чего, не будет места в боевой технике. А если делать больше отделений, то это будет нарушение штатной структуры", - сказал генерал-лейтенант.

Он отметил, что сейчас возникают некоторые трудности с приемом на контракт, поскольку приоритетом стоит комплектация боевых частей, которые находятся в зоне АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 2020 году есть перспективы перейти на полностью контрактную армию, - Минобороны
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Конечно это не АП или Кабмин, где всё укомплектовано, поэтому вводят все новые департаменты и должности.
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Оружие дайте курвы и порвите нахрен эти минськи угоды.
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И это при том, что штатный состав роты уменшили со 100 чел до 80
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У нас с таким минобороны и диверсантов не нужно!!!!

Все расскажут в прямом эфире ,какое вооружение,какая комплектация,дислацирование и т.д.
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В Мінську все розпечатане з рук в руки віддають.
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а что ты хотел, если ОБСЕ над нашими позициями онлайн камеры поставило... Хужего и не придумаешь...
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за 3 года войны уже давно долзжны были на 100 !!
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Военные части в зоне АТО укомплектованы на 80%, - Минобороны

.
...у совков в Афгане было ещё круче: " Части поступают неудокомплектованными на 60%" ... ... а у меня в медпункте 100% промедола не дошло... ...хто-то из нас троих брэшет? *)
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А на охрану пузатого Барыги какая укомплектованность?
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За те укомплетовують нацгвардію...шкуру шоколадну від народу берегти
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а если убрать "мертвые души" на которые денюшка идеть ,то окажется в два раза меньше! может конкурс провести с тестами и ситуационными задачами как на должности губернаторов и разных департаментов? пойдут девочки лет двадцати!
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Странное дело,бойцы которые реально воюют а и погибают защищая нашу страну недоукомплектованы а нацгвардия которая призвана сдерживать и наказывать мирный народ в тылу укомплектована всем необходимым на все 110%,так это что?Главное для правительства защитить свои задницы а не защитить и освободить страну.Так что делайте выводы сами ктеми на самом деле является наше правительство.
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Бачили чим наші воїни укомплектовані. На тій же Світлодарській дузі журналіст показував чим наші відстрілюються та чим захищають нас та нашу Батьківщину. Я коли це побачив, то плакати захотілось. Кулемет Максім, АК 47 50-х років, гвинтівки Мосіна. Міноборони взагалі там йобнуте? Все краще озброєння бариги продають, а наші на третій рік війни з Росією воюють зброєю першої половини -середини 20 сторіччя. Вони ще б нашим солдатам ППШ, Маузери видали та гранати у вигляді палки.
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Ну ,для початку ,введіть нормальну ротацію,по місяцю,наприклад,і всі ВСУ,МВД,прокурватура туди,по черзі. А також всі пенсіонери -силовики до 60 років тудиж,не хоче -пенсія відміняється до досягнення,ну і добровольці -хто скільки може
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Помнится, полтора месяца назад толстозадый 3.14дор Полторак в статье на Цензоре озвучивал те же цифры и уверял, что скоро все будет ОК. А минстецевские боты вроде Гыга и Стрелка ему дружно вторили....
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а де малюки де оплоти де пересувні шпиталі чі тількі на виставках є а в житті нічого -полторак з жидами військо по світу пустили як би не волонтери то путлер вже давно у києві був би
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