 Военные части в зоне АТО укомплектованы на 80%, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в среду заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.
"Действительно, военные части, которые находятся в АТО, не укомплектованы на 100%. Во-первых, остаются военные для охраны военных городков в пунктах постоянной дислокации, а во-вторых, мы без объявления очередной мобилизации смогли укомплектовать на 80% части АТО", - сказал Кропивченко.
Он отметил, что большой недоукомплектации в зоне проведения боевых действий нет, потому что есть штатная структура, которая соответствует штатным требованиям и тем задачам, которые ставятся перед бригадой или отделением. "Если в отделении 8 человек, то 10 или 15 там делать не возможно, потому что в случае чего, не будет места в боевой технике. А если делать больше отделений, то это будет нарушение штатной структуры", - сказал генерал-лейтенант.
Он отметил, что сейчас возникают некоторые трудности с приемом на контракт, поскольку приоритетом стоит комплектация боевых частей, которые находятся в зоне АТО.
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Все расскажут в прямом эфире ,какое вооружение,какая комплектация,дислацирование и т.д.
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...у совков в Афгане было ещё круче: " Части поступают неудокомплектованными на 60%" ... ... а у меня в медпункте 100% промедола не дошло... ...хто-то из нас троих брэшет? *)
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