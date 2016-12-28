Кабмин Украины разрешил Минобороны самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их, - Полторак
Правительство Украины одобрило постановление, касающееся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны
"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - отметил он.
По словам министра обороны, каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.
"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - разъяснил С.Полторак.
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...а шо Ленин писал? : "Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора."
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...как гриться: ни отнять, ни добавить...
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