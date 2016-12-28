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Все про:Минобороны (4495) Полторак (682) закупки (60)

 Кабмин Украины разрешил Минобороны самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их, - Полторак

Правительство Украины одобрило постановление, касающееся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак написал в Фейсбуке.
"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - отметил он.

По словам министра обороны, каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - разъяснил С.Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед", - Полторак о бюджете Минобороны на 2017 год
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Оооо,можно только себе представить,какая сейчас пойдёт ЖАРА !!!
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Да нужно "правильным" пацанам подбросить деньжат. Как никак скоро выборы, в лучшем случае, а в худшем .......
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Ну и когда наши Государственные Мужи научатся соответствовать этому статусу?. Декларируют переход на контрактную армию. Так любой уважающий себя человек обязан потребовать в таком случае документы с прописанными в них нормами питания. Это входит в контракт, то есть качество питания. От кого и что они решили скрывать.
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Понятно... кормить теперь в ВСУ будут хуже - но дороже...
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Будуть макарони,і тушняк на свята. Я в жовтні бачив м'ясо з печаткою 1967р.
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Может это и правильно что убрали лишнее звено, хуже точно не будет.
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Родственники как слали передачи так и будут слать,приходится.
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...а я вот, "Майн Кампф" читал -- грешен ... ...там чувак пишет: "Еврейский коммунизм, это угроза для всего человечества"
...а шо Ленин писал? : "Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора."
.
...как гриться: ни отнять, ни добавить...
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Ну теперь питаться солдаты будут только при посещении "партнэрив" и кредиторов.Полторак-жирное чмо!
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