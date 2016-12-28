 Кабмин Украины разрешил Минобороны самостоятельно определять необходимые продукты питания и закупать их, - Полторак

"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - отметил он.По словам министра обороны, каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания."Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - разъяснил С.Полторак.