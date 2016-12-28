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 Наиболее вероятной причиной крушения российского Ту-154 является сочетание человеческого и технического факторов

Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.

Он сообщил, что расшифровка поднятых на поверхность бортовых самописцев продолжается. "Первые официальные результаты расшифровки черных ящиков могут быть обнародованы в течение ближайших суток", - сказал источник.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тела и фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ту-154, найденные в ходе поисковой операции, в Сочи складывают на землю, - российские СМИ. ФОТОрепортаж 18+

Накануне источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета, и он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена.

Также читайте: Из моря достали все три бортовых самописца разбившегося российского Ту-154, - СМИ

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Смотрите: "Русские, уходите!", - одесский "Правый сектор" убрал из-под консульства РФ цветы и плакаты в память о жертвах крушения самолета Минобороны России. ФОТО

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ну да,если по пьяни пилота по башке бить балалайкой - то конечно же именно такое сочетание и получится....
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Они Черное море не копали а кидают в него всякую хрень !
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посади свинью за стол - она и ноги на стол,как говорится))))
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огла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.Источник: http://censor.net.ua/f889415


Это--пилот нажрался боярошника.
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А вообще эту тему про ту-154 пора закрывать и не обсуждать,слишком много чести!!
Ну,сдохли 3.14дорасы,да и хуй с ними.
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Скоро уже догонят КНДР, где реальные сроки дают за то, что "недостаточно скорбил и мало пролил слёз"!
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КрымРукаЛицо ‏@crimea_john

Кто нить знает где с чего начать бизнес Боярышника в Крыму? Нишу стремительно занимают, может Стекломой и для ванн сначала? Жду советов
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Начните с добавления в настойку дихлофоса. И укажите это на этикетке со строгим запретом принимать вовнутрь. На ура пойдет.
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Скока ..пшыков.. нужно делать в фанфурик чтоб клиент пришел еще раз ?
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так то уже будет "шампунь или гель для волос", а не "настойка для ванн"!
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а назови "средством от паразитов", так вообще никто прикопаться не сможет к названию!
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Если исключили теракт,то это точно был теракт.
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Ну да ну да - долбойопы на ржавом железе. Два фактора.
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а шо закрылки в ту маховичком поднимаются?!
и на одной веревке, без дубляжа???
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Та кто его знает как эти рукожопы там датчики молотками заколотили...
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это точно, и бояришником))) или они анти-обледенитель пользуют?!
протерли)))
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Наиболее вероятной причиной крушения российского Ту-154 является сочетание человеческого и технического факторов.

Ну да - БОЯРЫШНИК и пьяные пилоты !
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Кто в курсе, кто запустил этот фейк с записью переговоров в кабине пилота? Ну там, где это "Закрылки с...ка". ? Ведь оказывается. речевой самописец еще даже не подняли!
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Посмотри в 5-м томе сочинений Степана Андреевича .
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странно, в Москве взлетели - закрылки сработали согласованно, приземлялись в Сочи, тоже - без проблем с закрылками, как так может быть???
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Как у Некрасова - "в сочАх раздавался топор правосека"))))
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Нефиг делать , наземная служба могла поменять закрылки на бояру .
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человеческий фактор-это когда вместо уборки шасси убирают закрылки...
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Человеческий фактор - агент фсб, технический - взрывчатка. Вот такое их сочетание.
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Вежливый самолет вежливо поглотило Черное море. Скорблю вместе со всеми что в самолет не сел кобзон. Желаю всем плохим кацапам тяжелой и мучительной смерти, а хорошим быстрой и легкой
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То есть человеческий "фактор" принес на борт самолета технический "фактор", который, в свою очередь, и привел к разрушению самолета в воздухе.
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Я так думаю солист в самолете нашел не понятную железяку и пытался со скрипачем розобрать
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ПЗРК, забытое где то на Донбассе тоже неплохой человеческий фактор. Одни "забыли" другие не в тот самолет попали.
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А у задорнова рак, патамуша не лебедь и не щука. Дошутился бл*дский клоун.
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напились пилоты-человеческий фактор. напились наземные службы- технический фактор. мы здесь три дня выковыриваем интригу. все предельно просто ..лодка -УТОНУЛА. самолет -НАПИЛИСЬ
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Вообще то закрылки выпускают на взлете или при посадке чтоб увеличить подъемную силу крыла на малых скоростях. Для того чтоб набирать высоту они не нужны.Так же как и шасси .
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Зачем убиваешь их версии , про ночных птичек тоже интересно было .
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Ну да , сезонная миграция филинов и сов в Сочи
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та отож,шо сочетание...ну не сочетается кацап с техникой
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Причина одна, достали эти гниды того чувака на небесах.
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ясно.. как всегда - он утонул , потому что упал в море.....
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Як жартують кіношники - "Пленка КодАк, оператор мудак!"
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Авиакоррида, або Нептун звонил


December 28th, 12:40
Разбираю почту, и тут мне доносится «онижелюди» от почитателей ансамбля Александрова, что так же нельзя радоваться падению тушки сто пятьдесят четыре с артистами в сапогах. Онижелюди.

Это если сбили украинский правительственный военный транспортник - повод для радости россиян, а тут же нечестно, балалайки с балалаешнками в воду нае"нулись, а у нас ни капли сочувствия к ним. У ни же жены и дети остались, это только на самолетах ВСУ летают бесплодные скопцы.
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Вот что я скажу. Эти армейские российские балалаешники в дорогих хромовых сапожках пели глумливые частушки, когда наша разобранная в ноль армия отползала, стирая подошвы, на запад. А российские военные артисты х"ярили на гармошках, садились на шпагат в штанах с лампасами и пели баритонами о том, какие мы скаклы-дурачки.

А наши тогда отходили, оскалившись и крася родную землю своей кровью. С разбитым российским прикладом в кашу лицом, выплевывая зубы и цепляясь за блокпосты и высотки. Получая трансграничные обстрелы, и «честное офицерское российское слово» перед расстрелом.

И не отошли.

Это списать нельзя. Это них"я уже не танцы и не песни в театральных лампасах. Это не забывается.

Как и деятельность «доктора Лизы». Я думаю, что через пару лет, сопоставив деятельность доктора Глинки и цены на рынке трансплантологии и усыновления, мы тупо ох"еем.

Нет, раки. Ваши хромовые клоуны не умерли, они сдохли, потому то умирают только люди. Наш воин падает в бою, а ваш дохнет. Просто вы не понимаете разницы между «пал» и «сдох». Но оно вам и не треба понимать.

***

И да, мне звонил Нептун, там у него в царстве какая-то движуха нездоровая. По телефону доносится «калинка-малинка», но глухо, как бы из под воды. И он просил забрать россиян свое говно в Ростов на скотомогильник. Потому что рыба этого не переносит. Селедка болеет и на нерест не идет, а у трески мигрень.

И у меня нет ни капли жалости. Разве что только что он само упало, а не мы приводнили.

Сочувствия, бл"ть, они хотят. Вообще "банулись, морошкоеды. Пожалейте их, они человека за обувь зарезали и ножик потом потеряли.

Бешеную собаку пожалеть, погладить и под хвост поцеловать.
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Какие могут быть причины??? Господь Бог карает уродов!!!
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В журнале "Charlie Hebdo" появилась карикатура на катастрофу российского Ту-154

В сатирическом журнале "Charlie Hebdo" появилась карикатура на потерпевший крушение российский лайнер. Французский журнал продолжает оперативно и жестко реагировать на резонансные события в мире.

Французский сатирический журнал "Charlie Hebdo" опубликовал карикатуру про крушение самолета Ту-154 в районе Сочи.
На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а".
"Репертуар военного хора расширяется", - гласит подпись к карикатуре.
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Хорош балаболить кацапы, фрагменты тел поднимают из моря, как людей без взрыва разорвало на части, ???? !!!! Отож.....
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Фактор кацапів + важче повітря? Та нє, хіба кацапи люди


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В сиденье пилотов были неудобные отверстия для рук.
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