Наиболее вероятной причиной крушения российского Ту-154 является сочетание человеческого и технического факторов.

Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.
Он сообщил, что расшифровка поднятых на поверхность бортовых самописцев продолжается. "Первые официальные результаты расшифровки черных ящиков могут быть обнародованы в течение ближайших суток", - сказал источник.
Накануне источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета, и он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной.
Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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Это--пилот нажрался боярошника.
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Ну,сдохли 3.14дорасы,да и хуй с ними.
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@crimea_john
Кто нить знает где с чего начать бизнес Боярышника в Крыму? Нишу стремительно занимают, может Стекломой и для ванн сначала? Жду советов
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и на одной веревке, без дубляжа???
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протерли)))
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Ну да - БОЯРЫШНИК и пьяные пилоты !
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December 28th, 12:40
Разбираю почту, и тут мне доносится «онижелюди» от почитателей ансамбля Александрова, что так же нельзя радоваться падению тушки сто пятьдесят четыре с артистами в сапогах. Онижелюди.
Это если сбили украинский правительственный военный транспортник - повод для радости россиян, а тут же нечестно, балалайки с балалаешнками в воду нае"нулись, а у нас ни капли сочувствия к ним. У ни же жены и дети остались, это только на самолетах ВСУ летают бесплодные скопцы.
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Вот что я скажу. Эти армейские российские балалаешники в дорогих хромовых сапожках пели глумливые частушки, когда наша разобранная в ноль армия отползала, стирая подошвы, на запад. А российские военные артисты х"ярили на гармошках, садились на шпагат в штанах с лампасами и пели баритонами о том, какие мы скаклы-дурачки.
А наши тогда отходили, оскалившись и крася родную землю своей кровью. С разбитым российским прикладом в кашу лицом, выплевывая зубы и цепляясь за блокпосты и высотки. Получая трансграничные обстрелы, и «честное офицерское российское слово» перед расстрелом.
И не отошли.
Это списать нельзя. Это них"я уже не танцы и не песни в театральных лампасах. Это не забывается.
Как и деятельность «доктора Лизы». Я думаю, что через пару лет, сопоставив деятельность доктора Глинки и цены на рынке трансплантологии и усыновления, мы тупо ох"еем.
Нет, раки. Ваши хромовые клоуны не умерли, они сдохли, потому то умирают только люди. Наш воин падает в бою, а ваш дохнет. Просто вы не понимаете разницы между «пал» и «сдох». Но оно вам и не треба понимать.
***
И да, мне звонил Нептун, там у него в царстве какая-то движуха нездоровая. По телефону доносится «калинка-малинка», но глухо, как бы из под воды. И он просил забрать россиян свое говно в Ростов на скотомогильник. Потому что рыба этого не переносит. Селедка болеет и на нерест не идет, а у трески мигрень.
И у меня нет ни капли жалости. Разве что только что он само упало, а не мы приводнили.
Сочувствия, бл"ть, они хотят. Вообще "банулись, морошкоеды. Пожалейте их, они человека за обувь зарезали и ножик потом потеряли.
Бешеную собаку пожалеть, погладить и под хвост поцеловать.
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В сатирическом журнале "Charlie Hebdo" появилась карикатура на потерпевший крушение российский лайнер. Французский журнал продолжает оперативно и жестко реагировать на резонансные события в мире.
Французский сатирический журнал "Charlie Hebdo" опубликовал карикатуру про крушение самолета Ту-154 в районе Сочи.
На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а".
"Репертуар военного хора расширяется", - гласит подпись к карикатуре.
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