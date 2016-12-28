 Суд вернул государству землю под Киевом, принадлежавшую беглому экс-министру МВД Захарченко, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Как отмечается в сообщении, было установлено, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета, в нарушение норм земельного законодательства и закона "О местном самоуправлении", принял незаконные решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 га, которые расположены на одном массиве.
Вместе с тем, согласно п. 34 ст. 26 закона "О местном самоуправлении в Украине", исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решается вопрос в сфере регулирования земельных отношений, подчеркнули в ведомстве.
Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решений, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью почти 1 га.
"Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций. Благодаря настойчивости и принципиальной позиции прокуратуры, а также беспристрастности и объективности суда, Хозяйственным судом Киевской области принято решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменено решение о предоставлении спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД, а также истребованы земельные участки из чужого незаконного владения в пользу государства", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook сообщила, что речь идет о земельном участке экс-главы МВД Виталия Захарченко.
"Между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко", - написала она.
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