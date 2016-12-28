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Все про:земля (1392) Киевская область (1302) прокуратура (2488) Захарченко (700)

 Суд вернул государству землю под Киевом, принадлежавшую беглому экс-министру МВД Захарченко, - прокуратура

Хозяйственный суд Киевской области вернул государству незаконно предоставленные в частную собственность семье экс-министра внутренних дел почти 1 га земли в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Как отмечается в сообщении, было установлено, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета, в нарушение норм земельного законодательства и закона "О местном самоуправлении", принял незаконные решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 га, которые расположены на одном массиве.

Вместе с тем, согласно п. 34 ст. 26 закона "О местном самоуправлении в Украине", исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решается вопрос в сфере регулирования земельных отношений, подчеркнули в ведомстве.

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Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решений, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью почти 1 га.

"Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций. Благодаря настойчивости и принципиальной позиции прокуратуры, а также беспристрастности и объективности суда, Хозяйственным судом Киевской области принято решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменено решение о предоставлении спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД, а также истребованы земельные участки из чужого незаконного владения в пользу государства", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook сообщила, что речь идет о земельном участке экс-главы МВД Виталия Захарченко.

"Между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко", - написала она.

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земля






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Так это жиж классическая экспроприация экспроприаторов!
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Она же "грабь награбленное!", ессли кто в силу возраста не в курсе.
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Я уже догадываюсь, кто будет новым "власником"..
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Там вроде и хибару какую построили. Помнится, что строительство велось ударными темпа=ми даже после Майдана. Неужели снесут? Или курчавые отдадут громаде села под дытячий садочок? Ага?
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Фірташ через Стокгольмский арбітраж відсудив в України 250 млн.доларів.
Стокгольмський арбітраж стягнув із ОПЗ $250 млн
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Кто же будет обижать "отца родного". Или Петя зря весной 2014 к нему на поклон ездил ?
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Отобрали у старого министра и передадут новому....
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У этого мусорка вроде бы и рудничек с золотоносной жилой имелся.Или уже все на троюродную куму переписал?
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