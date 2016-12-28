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Все про:виза (962) Коста-Рика (7) МИД (3733)

 Коста-Рика отменила визы на краткосрочные поездки для украинцев

Коста-Рика с декабря отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - говорится в сообщении.

В МИД напоминают, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Панаме Каськив был задержан при попытке выехать на территорию Коста-Рики, - ГПУ
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И на кой шиш туды ездить, если от "покращень" 90% населения существуют на грани вымирания? Знову велика перемога барыги?
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Конечно, У нас начался "экономический подъем", но почему то падает зарплата.
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На самом деле, с приходом липецкого у нас начался геноцид украинцев и тихое уничтожение государства: они действуют по одной программе с куйлом..
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Ну то так бы и сказали, что это новый офшор для "пэдриной элиты".
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так напиши президенту Коста Рики, пусть он объяснит тебе своё недостойное поведение
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Ну, вот пан экономист объясните, как при "повышении" всех макроэкономических показателях, например росте производства в 3, 7 % у нас второй месяц подряд падает зарплата .
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у моих работников зарплата не падает,
а почему у тебя, пенсионера, падает зарплата, я понятия не имею.

наверно работаешь хреново.
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Я читаю статистику по стране. А у вас видимо, в этом нет необходимости, Статистика "не правильная".
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Спасибо махну к вам с зарплаты на шопинг шутка я работаю сам на себя но приятная новость
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При цене билета на самолет в пределах 1500 баксов , это очень помогает .
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900 долларов, но я не про это. Какой смысл в безвизе, если он дороже визового? А с ЕС так же будет?
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были самозанятые люди платили налоги а теперь биржа труда или опг?
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король Свазиленда отменил визы для кацаПсинов,Путлер пообещал Королю Свазиленда 10 000 автоматов Калашникова и самолеты Ту-154 и ИЛ-18..
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а чо ты удивляешься.кацапа?ты в гугле набери поочередно "русская свинья" и "украинская свинья" .в первом случае выдает исключительно прямоходящих особей,любителей боярышника,а во втором селекционно-племенные достижения
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Если мы "страна" у которой нет просто границы, то нам доктор ?
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Нахрена кости рика когда пошел второй месяц безвиза с ЕС?
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- И третий год после победы "АТО за считанные дни".
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Коста-Рика крутое государство стало 70-й страной мира отменившей визы Украинцам.Лично я поеду в гости к Даниелю Ортеге в Сальвадор,узнать скок он бабла скачал с дохлого ссра НА мИРОВУЮ рЕВОЛЮЦИЮ.А ВДРУГ РАСКОЛЮ
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Сэр, Даниель Ортега был пацан из Никарагуа!!!
А Коста Рика это памперс США!
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Да в рот им пару потных ног, пусть будет Зимбабве!
Лично мне пох... а им приятно! :D
Об нас ноги вытирают сэр!
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Та я смотрю ты тоже не дюже в политической географии.Пуэрто-Рико и Коста-Рика у тебя на одно лицо?
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...спасение покупателей -- дело рук самих покупателей...
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Истину глаголишь!!!
Ну от нах... мне нужна ота Коста Рика???
Педро нас приучает к офшорам, где деньги лежат???
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Ось виявляється який ти - омріяний "безвіз".............
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Новость хорошая,но и тут дебилы ее обгадили😊
Судя по количеству джипов,многие могут туда полететь,
А отмена виз освобождает от неприятных формальностей.
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30 USD - очень неприятная "формальность". При стоимости перелета в 3000 USD...
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Ну всьо, завтра всьо бросим и полетим на самольоте в Коста-Рику на курорт за 1160 гривен пенсии минималки плюс 117 гривен надбавки с барского плеча.
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А подскажите стоимость перелета??? Или сколько лет пешком? Но без визы на конец!
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Ехаем на Кубу,там Дональд Трамп вложит 2 миллиарда долларов в инфраструктуру Кубы...
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Отличный подарок на Новый Год! Там глядишь и Штаты с Канадой подтянуться.
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Угу, уже "лечу".
Билет туда обратно - 47000грн.
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Дональд Трамп обвиняет Обамыча в медленной передаче власти
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Посольство РАБссии в Дамаске дважды обстреляли из миномётов.
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Очень удобно для Блока Панамских Патриотов. Ведь Коста Рика граничит с Панамой.
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Протоирей Филармонов
30 USD - очень неприятная "формальность". При стоимости перелета в 3000 USD...

30$ дорого?а в Турцию 20$ дешево?
Врать ненадо,в Домениканской республики,а это рядом полно русскоязычных туристов и летают туда гораздо дешевле билет туда- обратно около 1000$ ,со скадкой дешевле.
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Фирма ВиолончеГлист Ролдугин и сыновья кооператива ОЗЕРО на Панамке уже не держат бабло,оно перекочевало в Ватикан,к Папе Римскому... там надежней
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Упаковал чемоданы, ищу на карте где это и зачем мне туда
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когда Никарагу отменит? Фронт освобождения имени Фрабундо Марти или Сандинстский фронт нациоанльного освобождения, МПЛА партия труда ждут вас
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бандюк Захерченко требует передать в состав ДыНыРы всю Донецкую и ЛОХанские области,находящиеся неоккупированными на сегодня..
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Билет в Коста Рику (в одну сторону) - 1200 у.е.
Минимальная зарплата на Украине в 2017 году - 120 у.е.

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Билет из Калиниграда На Камчатку стоит 3 000 у.е... и 1 РЖУбль
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Не Думающий козлостанец,
довожу до твоего сведения,что мин.зарплата в РФ 6800 р примерно 100$.
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