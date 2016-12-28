Коста-Рика отменила визы на краткосрочные поездки для украинцев
Коста-Рика с декабря отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней.
"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - говорится в сообщении.
В МИД напоминают, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.
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а почему у тебя, пенсионера, падает зарплата, я понятия не имею.
наверно работаешь хреново.
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А Коста Рика это памперс США!
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Лично мне пох... а им приятно! :D
Об нас ноги вытирают сэр!
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Ну от нах... мне нужна ота Коста Рика???
Педро нас приучает к офшорам, где деньги лежат???
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Судя по количеству джипов,многие могут туда полететь,
А отмена виз освобождает от неприятных формальностей.
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Билет туда обратно - 47000грн.
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30 USD - очень неприятная "формальность". При стоимости перелета в 3000 USD...
30$ дорого?а в Турцию 20$ дешево?
Врать ненадо,в Домениканской республики,а это рядом полно русскоязычных туристов и летают туда гораздо дешевле билет туда- обратно около 1000$ ,со скадкой дешевле.
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Минимальная зарплата на Украине в 2017 году - 120 у.е.
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довожу до твоего сведения,что мин.зарплата в РФ 6800 р примерно 100$.
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