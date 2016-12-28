 Коста-Рика отменила визы на краткосрочные поездки для украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - говорится в сообщении.В МИД напоминают, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.