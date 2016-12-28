 Посольство России в Сирии обстреляли из минометов

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - говорится в сообщении.
В российском МИДе назвали обстрелы "подлыми ударами экстремистов из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".
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Не густо
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Ну так вашего хуйла слушали и переняли, где и за чьими спинами должны стоять.
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Чьи мины у нас на Донбассе не разрываются?
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дальше можно не читать... уже никто не поверит в этот бред про стрелявших терористов
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http://censor.net.ua/video_news/421366/ukrainu_razdelit_neskolko_millionov_teh_kogo_ispravit_nelzya_nujno_likvidirovat_ili_vygnat_ukrainskiyi
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погонами НКВД.
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https://www.youtube.com/watch?v=efzv6AyHkPg
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.
...а надо было из чёрных ящиков...
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Все идеи - 30-х годов прошлого столетия, ничего нового не привнес.
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Об этом агентству РИА Новости сообщили в Министерстве иностранных дел России. БУДУТ ТАКИ БОМБИТЬ ВОРОНЕЖ, И ИРКУЦКУ СУКА ДОСТАНЕТСЯ ТОЖЕ!!!
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