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Все про:МИД РФ (871) обстрел (5006) посольство РФ (265) Сирия (1987)

 Посольство России в Сирии обстреляли из минометов

28 декабря в 13:00 и 13:19 (мск) посольство России в Сирии подверглось обстрелу.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ испытала в Сирии более 160 образцов новейшего вооружения, - Шойгу

В российском МИДе назвали обстрелы "подлыми ударами экстремистов из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".
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"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории."
Не густо
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Ничего , я думаю те кто стрелял поработают над своими ошибками и в следующий раз новость окажется куда как приятнее .
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ой,и за что ж это такие мучения кацапсинам?))))
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В российском МИДе назвали обстрелы "подлыми ударами экстремистов из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".



Ну так вашего хуйла слушали и переняли, где и за чьими спинами должны стоять.
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Сомневаюсь. Всего две мины, одна не разорвалась.
Чьи мины у нас на Донбассе не разрываются?
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орков кацапских мина посекла?! или єто был муляж, кинутый из-за поребрика фулиганами?!
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Казламордым не привыкать самих себя якобы обстреливать, якобы из гранатомёта.
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/// Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась... \\\

дальше можно не читать... уже никто не поверит в этот бред про стрелявших терористов
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только ФСБ может сподобиться "обстрелять" своё посольство "неразорвавшимися бомбами")))) Лучше бы придумали отмазку теракта с летунами плясунами))))Как может быть полторы тыщи обломков при падении самолета в воду? Да даже если сверхзвуковик войдет в воду на полном ходу - столько обломков не будет. А тут обычный Ту-154, да еще на минимальной скорости свободного падения, да еще уменьшенной, при парусности самого планера. ТОЛЬКО ВЗРЫВ В ВОЗДУХЕ. А пипел пусть хавает хренлёвские сказки, не привыкать. Пусть питается "закрылками".
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Он от старости мог и на большее количество кусочков развалиться .
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Як не люблять? Ти подивись ватні канали! Там любові аж занадто!
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Ха! И это должно кого то расстроить? Хреново что из миномётов а не из гаубиц А ещё лучше "джихадмобиль" подогнали бы
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Погано,що я не в Сірії живу та в мене міномьота немає!
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Так в Киеве тоже есть расейское посольство и минометов по всей стране в тайниках дохрена
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Фразу "по счастливой случайности, не разорвалась" нужно было заменить как "к большому сожалению по трагической случайности не разорвалась".
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"Украину разделить. Несколько миллионов тех, кого исправить нельзя, нужно ликвидировать или выгнать. Украинский язык запретить", - рассейский экономист и публицист Хазин. ВИДЕО

http://censor.net.ua/video_news/421366/ukrainu_razdelit_neskolko_millionov_teh_kogo_ispravit_nelzya_nujno_likvidirovat_ili_vygnat_ukrainskiyi
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Eta malciki 4 letnije balovalis-10 letnije sravnjaliby s zemljoi toje mesto poganoje................))))))))).....................
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ПАРАША ТАКИ НАРВАЛАСЬ НА СУНИТСЬКИЙ ДЖЕХАД...ПЕСТА СВИНОРУСАМ...)))
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Жаль скорбить не по кому. Я бы скорбил очень радостно.
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В следующий раз пусть будет побольше мин,пусть все разорвутся и зацепят кого-нибудь из бандитов внутри бандитского гнезда.Так уж во всем мире полюбили этих мерзких отморозков с
погонами НКВД.
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уже и не знаю что нести к посольству казластана
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несите САНТРИ для унитазов))) Они все выжрут)))
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можно еще порошок "Крот" в горлянку засыпать и стаканом теплой водички запить))))
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Кого там канонизируют в святые ,как дохтора лизу?
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У московській школі №1282 замість траурних стрічок за жертвами авіакатастрофи Ту-154 на державні прапори Росії пов'язали чорні сміттєві пакети.
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какой ассортимент элитки для кацапов и не думал что такое бывает
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Аномалия. Ученые мира не могут объяснить почему со всех диппредставительство парашки воняет говном .
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под прикрытием "живого щита" - как учил великий Путин
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Про снегирей, расп. мальчика, "Абрамсы" в степях Донбасса, и многое другое)))))))))))))))

https://www.youtube.com/watch?v=efzv6AyHkPg
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...от чёй-то у всех коммуняк ничего не пахнет коммунизмом -- токо фашизмом...
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Посольство России в Сирии обстреляли из минометов

.
...а надо было из чёрных ящиков...
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Когда очередная свинособака будет рассказывать вам о братстве , вспоминайте хазиных ,там их дохера
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Обычная чекистская жидовская морда.
Все идеи - 30-х годов прошлого столетия, ничего нового не привнес.
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Скоро во всех подъездах раиси будут находить его анализы....
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Если мины не взорвались, может это просто камни были? Кацапы известные лжецы и аферисты. Впрочем жаль, что среди кацапов не появилось новых дохляков. Слабая новость.
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Висловили співчуття за загиблими ПЄВУНАМІ з ТУ 154.
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В ходе обстрела ни одно животное из посольства РФ не пострадало😀
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Москва пригрозила ответными шагами на дополнительные санкции со стороны США
Об этом агентству РИА Новости сообщили в Министерстве иностранных дел России. БУДУТ ТАКИ БОМБИТЬ ВОРОНЕЖ, И ИРКУЦКУ СУКА ДОСТАНЕТСЯ ТОЖЕ!!!
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