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Все про:ГПУ (7925) Киев (15709) Луценко (6291) малый бизнес (21) МАФы (126)

 Прокуратура знает имена 25 человек, которые создали целые сети МАФов и собирают с них дань, - Луценко

Генеральная прокуратура располагает данными о людях, которые создали целые сети МАФов в Киеве и которые собирают с них неучтенную дань.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместного брифинга с мэром Киева Виталием Кличко заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Прокуратура имеет в распоряжении фамилии двух с половиной десятков людей, которые создали целые сети МАФов и которые собирают с них неучтенную дань. Сегодня мы договорились о том, что начнем действовать в законом предусмотренном русле относительно них. Я назову (имена. - Ред.), когда будут подтвержденные факты. На данный момент это версии, и это отдельная информация, как только она найдет свое подтверждение, мы, безусловно, сделаем ее публичной", - сказал Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Генпрокурор отметил, что предстоит провести совещание с Министерством внутренних дел.

"Я за то, чтобы либо в форме сессии, либо в форме встречи городского головы и его подразделений, - при необходимости я готов принять в ней участие, - встретились также с предпринимателями. Но я прошу различать предпринимателей, которые хотят торговать, зарабатывая на жизнь, и рабовладельцами, которые их используют для своего незаконного обогащения", - добавил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Человек, который законно поставил киоск, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию", - Луценко. ВИДЕО
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Как шо ??? Другими словами - Мы ждем предложений от этих имен.
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Югик не в курсе дела, мабуть, что владельцы усяких там торговых центров делают тоже самое. Шось никто не слышал, чтоб какой-нибудь квадрат чы плазу бульдозером штрыкали
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Так именно они и заказывают борьбу с мафами
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В Одессе труханов тоже боится с мафами..все снес и настроил свои !!!
на поскоте на таирова (целые блоки )Старасенную площадь с парка сделал базар !!!!!!!!
вот и вся борьба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!в Киеве думаю таже хуйня!
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Генка больше по плитке ударяет , заводик пыхтит круглосуточно.
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та там все идет весь строй материал,а еще главное как это преподнести ,что как это выгодно горожанам !!!!!!!!!!!
и самое главное бабло идет в одни руки ,ну........чу-чуть нужно как всегда передать за *спокойствие*царьку ,но не лично в руки ,а через посредника,ОН_ЖЕ сука сцарь-живет по новому.
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Ну а хто ж! Места под строительство очередного центра возле метро не резиновые
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Эт правильно, "дань" нужно учесть и вложить в карман царствующего, а то не порядок!
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Ну как шо , вот наконец найдены те , кто тормозит подъём экономики страны . Вот если с крупных банков , и заводов бабло в офшор выводишь , это мелочь . Если бюджет дерибанишь , на заказы своих предприятий , это тоже хорошо . А вот если маф держишь , да ещё несколько , это уже беспредел , орг преступник .
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они уже прошли базары,эти уже пошли по крупняку.
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у этих нет предела жадности, это вам даже не овощь
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Лживые лицемеры и алчный скот правит страной и мылит глаза людям!
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Офигеть создали сеть ну так они получают прибыль дибил а не собирают дань
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Прибыль - это когда все законно.
А когда втулил незаконные конструкции под своей крышей и после этого раз в месяц проезжаешься и собираешь бабло - это не прибыль, это скорее дань.
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так и до попрошаек скоро дойдет!!они тоже рабы данью обложенные! имена потом сообщу, после Югика!
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Не будем показывать пальцами, хотя это был слоненок. (с)
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ ЛЮБИТЕЛЯМ "БОЯРЫШНИКА"

Даже в заспиртованном виде структуры мозга остаются целыми и могут проявлять слабую активность в ответ на стимуляцию.
Канадские исследователи обнаружили, что нейроны головного мозга способны к слабой активности даже после вымачивания в фиксирующем растворе спирта и формалина. Об этом они пишут в статье, опубликованной журналом PLoS ONE.
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Это утешит 140 миллионов страждущих свидетелей покращання от Путина.
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Там уже драка на корпоративе у БэПэПэшников произошла , а Вы говорите рано начал
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это речь прокурора . или внештатника шкиряка?.
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Вот ! И не надо рассказывать о бедненьком малом бизнесе! Зарегистрируют ЧП, платят 300грн налогов, а имеют по 50 МАФов, ни разу не законных, без кассовых аппаратов на сигареты и спиртное, и с неоформленными продавцами!
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Тут речь идет не о торговцах-арендаторах, а об арендодателях.
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И кто ж это такие злодеи ,наверное пересични украинци ,только они могут устроить такой правовой безпредел Не то шо влада ,и налоги до копейки уплачены и деньги на депозитах в украинских банках та да же второе гражданство у них и то украинское
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Ну если тебе не понятно , что просто крупные гипермаркеты убирают конкурентов в борьбе за клиента , то остальное ты поймёшь только когда начнёшь платить ещё больше за покупки .
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Так легализуйте и пусть казна в разумных пределах получает прибыль плюс рабочие места про которые так "беспокоятся и хотят создавать" слепотрастовые, не уничтожайте что уже хоть как то на ладан дышит, но это не в интересах офшорных даже маленькая конкуренция для них(гос-бизнес монополистов) не допустима эконом -клетка должна быть жесткой
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Я бы понял, если бы вы о производстве беспокоились...а торгаши-нелегалы - дело такое - на ладан дышат - ну и нафиг с пляжа - только Киев загаживают.
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Ну наконец-то! А только и слышишь, как "притесняют предпринимателей", "гнобят бизнес", "нет свободы" . До генпрокурВатуры стало доходить, что хозяева в Киеве вовсе не КГГА, ни (тем более - народ), а небольшая шайка жуликов и прохиндеев, годами кормящих трутней в погонах - от руководства районный отделений полиции-милиции, участковых, вплоть до покровителей в самой генпрокурВатуре. Юрий Витальевич, фамилии крыши сами узнать сможете?
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это так. но машина гребет всех подряд не разбираясь. и это плохо.
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Так уж вышло, что познакомился с несколькими "предпринимателями", арендовавшими киоски/халабуды на Харьковском гадюшнике рынке и на метро Славутич. По их рассказам, выходило, что порой доводилось работать в ноль, выплачивая аренду, причем сами знали, у их арендодателей нет НИКАКИХ документов и прав на эти халабуды. Все прикрывала крыша.
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это тотально везде так. и речь именно и идет о том, что схемы эти придумывают те кто близок к власти. и что происходит в реале? дело в принципе хорошее. но есть опасность, что все монополизируют и кто? вертикаль президента самая сильная со времен кучмы и напрашивается вывод, - а не преждевременный ли сам вывод? а ведь все просто и не надо особых расследований, что бы понять кто есть кто. к примеру. у нас бывший универмаг одна особа превратила в рынок и места там частные. и она сама как мелкий предприниматель, но имеет, - как бизнес средней руки.
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Тупой прокурор не знает, что в холдинге всегда существует управляющая компания. Для его пропитого мозга это слишком сложная информация.
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Юрий Витальевич - небожитель. Жизни не знает. Перед ним киевская бездна только начала открывать свои тайны.
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тут похоже, что народ начал возмущаться, что громят предпринимателей, пришлось Югика подключить с новой легендой для затуманивания мозгов
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Легенда для прикрытия, что они с Кличком честные борцы за счастье народное
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Прокуратура знает имена 25 человек, которые создали целые сети МАФов и собирают с них дань, - Луценко.

25 человек? Юра, да я тебе целые организации таких "крышевателей" назвать могу - менты, СБУ и прокуратура!
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Прокуратура знает .... - Луценко...

.
И кто его знает, чего он моргает,
Чего он моргает -- на что намекает?
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Сегодня мы договорились о том, что начнем действовать ....генпрокурор договорняками занимаетя.....ужжжосссссссс.
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грёбаный стыд ! уровень генпрокурора раскрывать владельцев киосков это все занавес панове примерно так генпрокурор франции разоблачает мафиози установившего на елесейских полях в столице киоск
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это хорошо,что прокуратура знает...а вот когда судьи узнают?
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Примерно. Должно идти в государственный карман, а не в бандитский.
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...у нас тут -- куда Вас тянет -- все письма от Прокуратуры написаны "электронным способом" -- отвечать на них бесполезно! -- так и пишут...*)
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знает, и что!!! - это дает право тупоголовому Педалику тракторами давить чужое имущество??? дайте Луцику КК, КПК, пусть прочитает, там все написано, правда поймет ли он что-нибудь - это другой вопрос, лично я, не уверен....
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Прокурорские пьявки добрались до киосков,скоро будут обилечивать теток с семечками и носками из переходов и бомжей со стеклотарой! Больше занятся нечем?дальше цитата тов. Лаврова из мид рф.
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Идиот Луценко. Дань собирают чинуши и киоски крышующие мусора. А те кто создал эти киоски, собирают к примеру дивиденды с них, а не дань
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Бизнес бизнесу рознь. Что-бы заработать на еду и лекарства в месяц в малом бизнесе частнику нужно потратить минимум 3,500 гривет что-бы заработать 5 000. Плюс с утра до вечера на ногах а если на машине то плюс бензина немеряно. Так что не пистите и не завидуйте здесь суки, которые от госсударства на госпредприятиях получают зарплату 5 000 гривен а сами своим горбом попробуйте суки заработать эти 5 000 в малом бизнесе у нас в Украине.
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Никто не завидует арендаторам МАФов.
Разговор про бандитов, которые эти МАФы незаконно лепят и на которых потом пашут арендаторы.
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Та я не об этом. Я психую за комменты идиотов проплаченных, шо в украине так хорошо живется мелким предпринимателям. А мафы по городу это конкретно во всех городах Украины крышуют мэры. При бывших мэрах их разрешили за взятку с каждого мафа а теперешним мэрам жаба давит, шо не им заплатили а "попередникам".
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Ашан тоже настроил мафов и собирает с них дань.
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Прокуратура знает имена 25 человек.......... и доит их.
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А если был всего один остановочный комплекс, и теперь жить просто не на что! Демонтировали 100% незаконно, а дальше что? Я ненавижу эту власть!!!
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Во дурку гонят Все в каждом районе знают где чьи мафы, а эти......
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Ребята, ну если знаете, ну так упэрэд, но токо по закону!
Этим же МАФам кто тож разрешение давал?
И хай Виталик не пиз...т, шо он об этом ни че не знает.
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Хто не має чи мав такий бізнес, не лізьте зі своїми коментами Типу Гройсман Порох та інші, вине розумієте про що каже та має на увазі Луценко!!!
П.С. пояснювати не буду!
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2.0 П.С. Хто тут вимагав від влади, щоб влада поборола Олігархів? Так ось це місцеві "олігархи" часів януковичаовоща !!!
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Луцик знает,но не говорит,Ирина Геращенко знает,кто летает в Москву и тоже не говорит,а страна ч жопе! Замечательно!
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Ну с МАФами понятно . А как же с незаконными стройками?
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