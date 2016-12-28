Прокуратура знает имена 25 человек, которые создали целые сети МАФов и собирают с них дань, - Луценко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместного брифинга с мэром Киева Виталием Кличко заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Прокуратура имеет в распоряжении фамилии двух с половиной десятков людей, которые создали целые сети МАФов и которые собирают с них неучтенную дань. Сегодня мы договорились о том, что начнем действовать в законом предусмотренном русле относительно них. Я назову (имена. - Ред.), когда будут подтвержденные факты. На данный момент это версии, и это отдельная информация, как только она найдет свое подтверждение, мы, безусловно, сделаем ее публичной", - сказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что предстоит провести совещание с Министерством внутренних дел.
"Я за то, чтобы либо в форме сессии, либо в форме встречи городского головы и его подразделений, - при необходимости я готов принять в ней участие, - встретились также с предпринимателями. Но я прошу различать предпринимателей, которые хотят торговать, зарабатывая на жизнь, и рабовладельцами, которые их используют для своего незаконного обогащения", - добавил он.
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на поскоте на таирова (целые блоки )Старасенную площадь с парка сделал базар !!!!!!!!
вот и вся борьба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!в Киеве думаю таже хуйня!
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и самое главное бабло идет в одни руки ,ну........чу-чуть нужно как всегда передать за *спокойствие*царьку ,но не лично в руки ,а через посредника,ОН_ЖЕ сука сцарь-живет по новому.
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А когда втулил незаконные конструкции под своей крышей и после этого раз в месяц проезжаешься и собираешь бабло - это не прибыль, это скорее дань.
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Даже в заспиртованном виде структуры мозга остаются целыми и могут проявлять слабую активность в ответ на стимуляцию.
Канадские исследователи обнаружили, что нейроны головного мозга способны к слабой активности даже после вымачивания в фиксирующем растворе спирта и формалина. Об этом они пишут в статье, опубликованной журналом PLoS ONE.
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гадюшникерынке и на метро Славутич. По их рассказам, выходило, что порой доводилось работать в ноль, выплачивая аренду, причем сами знали, у их арендодателей нет НИКАКИХ документов и прав на эти халабуды. Все прикрывала крыша.
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25 человек? Юра, да я тебе целые организации таких "крышевателей" назвать могу - менты, СБУ и прокуратура!
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И кто его знает, чего он моргает,
Чего он моргает -- на что намекает?
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Разговор про бандитов, которые эти МАФы незаконно лепят и на которых потом пашут арендаторы.
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Этим же МАФам кто тож разрешение давал?
И хай Виталик не пиз...т, шо он об этом ни че не знает.
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П.С. пояснювати не буду!
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