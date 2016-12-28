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 Политика Украины
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 Террористы из минометов обстреляли наши позиции под Красногоровкой, - пресс-центр штаба АТО

Террористы продолжают в нарушение "режима тишины" обстреливать позиции украинских военных. По состоянию на 18-00 враг совершил 22 обстрела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое".
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Чем мы отличаемся от кацапов -1 среднестатистический кацап за один день выпивает боярышника больше чем сто украинцев за всю жизнь
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Срочно, Лукашенко: "Мусульмане вам не простят за Сирию! Вы за это поплатитесь!"
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А как же рождественское перемирие, И какого члена вообще надо ездить в этот Минск что с кровавыми бандитами террористами как продажная Гадя - Сявка...целоваться да позорится?
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Невже це ми не можемо відбити в дурашистів бажання постріляти!?
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Дык отбиваем потихоньку.
Марьинка. Авдеевка. Светлодарская дуга...
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Недаром даже Ахмад Кадыров, герой России, неоднократно уточнял.
«Я не говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских. Я говорил: сколько можно, столько убивайте. Без ограничений.» Ну и чего эти абреки так плохо постарались? Видно маловато уничтожили лапотной нечисти кацапов оккупантов на святой земле Ичкерии, если они путлинские фашисты пришли со своей оккупационной войной ещё и на Украинскую землю. Что же теперь придётся всё исправлять многомиллионному украинскому народу и уже полностью добить этих проклятых российских фашистов захватчиков и освободить от них родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса.
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