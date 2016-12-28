 Террористы из минометов обстреляли наши позиции под Красногоровкой, - пресс-центр штаба АТО

В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.
На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.
На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое".
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Марьинка. Авдеевка. Светлодарская дуга...
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Недаром даже Ахмад Кадыров, герой России, неоднократно уточнял.
«Я не говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских. Я говорил: сколько можно, столько убивайте. Без ограничений.» Ну и чего эти абреки так плохо постарались? Видно маловато уничтожили лапотной нечисти кацапов оккупантов на святой земле Ичкерии, если они путлинские фашисты пришли со своей оккупационной войной ещё и на Украинскую землю. Что же теперь придётся всё исправлять многомиллионному украинскому народу и уже полностью добить этих проклятых российских фашистов захватчиков и освободить от них родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса.
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