 Террористы из минометов обстреляли наши позиции под Красногоровкой, - пресс-центр штаба АТО

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.