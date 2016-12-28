 СБУ провела обыски в "КСГ Банк"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения.
Следствие продолжается.
Напомним, что в конце августа т.г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга".
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Неужели в СБУ до сих пор не знают, что за "департамент" сидит по ул.Курбаса 2б) тел (044)339-94-03,(050) 445-76-58?
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