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Все про:банки (1432) банкротство (258) обыск (911) СБУ (12898)

 СБУ провела обыски в "КСГ Банк"

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО "КСГ Банк".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения.

Следствие продолжается.

Напомним, что в конце августа т.г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о хищении 900 млн грн из банка "Михайловский" проведены обыски на 35 объектах, - прокуратура Киева
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СБУ не хочет проверить НацБанк и гонтареву - как она ограбила Украину - ни один януковощ не сможет
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А когда СБУ возмется за так называемую "коллекторскую компанию "Служба стягнення заборгованостi"? Деятельность этой конторки уже давно за рамками правового поля - налицо смычка с криминалом, привлечение уголовников к выбиванию долгов, использование незаконных способов съема/получения информация, подкуп должностных лиц и проч. и проч.
Неужели в СБУ до сих пор не знают, что за "департамент" сидит по ул.Курбаса 2б) тел (044)339-94-03,(050) 445-76-58?
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Это не обыски ,а профилактические беседы по подготовке перераспределения денежных потоков! Кто сидит? Беднота! Элите--закон о залоге из краденных денег!
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