 Украинка Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На турнире, который проходит в Катаре, Музычук одержала 7 побед, не проиграв ни одной партии. Отметим, что представительниц России львовянка переиграла с общим счетом 4,5/0,5.
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