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 Украинка Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Львовянка Анну Музычук: она только что досрочно стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На турнире, который проходит в Катаре, Музычук одержала 7 побед, не проиграв ни одной партии. Отметим, что представительниц России львовянка переиграла с общим счетом 4,5/0,5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский гроссмейстер Иванчук обыграл чемпиона мира Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

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