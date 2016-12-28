 Работодателей будут штрафовать за недопущение проверки относительно зарплат "в конвертах"

Как сообщает Цензор.НЕТ, в документе введена ответственность работодателей за работу сотрудников без оформления и выплату зарплат "в конвертах". В случае недопущения государственного инспектора к проверке с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами и выплаты зарплаты без уплаты единого социального взноса работодатель будет оштрафован на 100 минимальных зарплат (320 тысяч гривен с 1 января 2017 года).
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