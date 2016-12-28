 "Савченко, кажется, используют несколько политических сил и проектов", - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
Говоря об исключении Савченко из фракции "Батькивщина" Шкрум отметила, что "в се произошло довольно спокойно".
"У нас, действительно, расходятся мнения в принципиальных вещах. Я вам больше скажу: у нас было обсуждение, будем ли мы лишать ее мандата, если она сама выйдет из фракции. Решили, что нет. Это было бы неправильно. Мы ее поставили первым номером в списке, чтобы вытащить из тюрьмы. Если бы надо было это сделать еще раз, мы поступили бы точно так же. В этом плане у нас нет никаких разочарований. Но мне кажется, что ее используют несколько политических сил и проектов. Понимает она это или нет - не знаю. Она - достаточно умная барышня. Имеет собственное мнение и силу характера. Но, может, не осознает, как сильно ее используют", - отметила Шкрум.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос, кто именно использует сегодня Савченко, Шкрум сказала: "Как я вижу, ей навязывают какие-то месседжи от Медведчука, и те, кто близки к "Оппозиционному блоку"".
Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".
Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
Полный текст интервью с Аленой Шкрум читайте ЗДЕСЬ.
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...кажется, "Батькивщину" используют...
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хорошая фраза -- по Фройду! )))))))))))
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Дерут Надю в три смычка..
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