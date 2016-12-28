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Все про:Савченко (2359) Батькивщина (1825) Шкрум (3)

 "Савченко, кажется, используют несколько политических сил и проектов", - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум считает, что народного депутата Надежду Савченко (внефракционная) сегодня "используют несколько политических сил и проектов".

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Говоря об исключении Савченко из фракции "Батькивщина" Шкрум отметила, что "в се произошло довольно спокойно".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

"У нас, действительно, расходятся мнения в принципиальных вещах. Я вам больше скажу: у нас было обсуждение, будем ли мы лишать ее мандата, если она сама выйдет из фракции. Решили, что нет. Это было бы неправильно. Мы ее поставили первым номером в списке, чтобы вытащить из тюрьмы. Если бы надо было это сделать еще раз, мы поступили бы точно так же. В этом плане у нас нет никаких разочарований. Но мне кажется, что ее используют несколько политических сил и проектов. Понимает она это или нет - не знаю. Она - достаточно умная барышня. Имеет собственное мнение и силу характера. Но, может, не осознает, как сильно ее используют", - отметила Шкрум.

Смотрите также: Савченко заявила о договоренности с боевиками по обмену пленными в формате "1 к 4". ВИДЕО

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, кто именно использует сегодня Савченко, Шкрум сказала: "Как я вижу, ей навязывают какие-то месседжи от Медведчука, и те, кто близки к "Оппозиционному блоку"".

Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Полный текст интервью с Аленой Шкрум читайте ЗДЕСЬ.


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Як хУЙЛО Йулю?
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Вот тут ты не прав. Юлю вслепую хрен попользуешь - только по полному согласию и пониманию своих гешефтов.
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І де я сказав, що в сліпу? Кохання взаємне, інакше це зґвалтування. Ви можете уявити зґвалтування Йулі?
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Кроме звездной болезни у неё больше ничего нет.
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Савченко,тимошенко,бойко,рабинович вадим- сколько же этих уродов в Украине.
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"Савченко, кажется, используют ......", - нардеп от "Батькивщины"

.
...кажется, "Батькивщину" используют...
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надя оказалась не тварью, а конченной тварью. С такими депутатами ещё наплачемся
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"Имеет собственное мнение и силу характера. Но, может, не осознает, как сильно ее используют"Источник:http://censor.net.ua/n421438"
хорошая фраза -- по Фройду! )))))))))))
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По одной из последних версий московских пропагандистов, в один из двигателей самолета попал Яценюк,)))
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В современной политики именно такими императивами, и можно адекватно рассуждать. Любое предположение что политик отстаивает интересы народа, смешны и наивны. Вот же действительно последняя форма деградации.
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а ты, аленочка шкрум, где бабки нашкрумила, чтобы депутатки пролезть?
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""Савченко, кажется, используют несколько политических сил и проектов","

Дерут Надю в три смычка..
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Весь этот шахер-махер с Савченко напоминает поговорку "Что у трезвого на уме, то у пьяного на йазыке". Она публично выдает тайные планы и эротические фантазии Кондитера, поэтому ее и шпыняют со всех сторон. Но на самом-то деле то что несет Савченко потом в жисть воплощают порохатые. Посмотрите хотя бы на давишний спор о блокаде Лугандона. Все шоколадные как один заволалы "тамженашелюди" , низзя! шахтеры! Так и Савченко тоже самое говорила месяц назад.
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Батько олени шкрум, нардепутки від бютовщини- Шкрум Іван Петрович, почесний консул Мексики в Україні, офшорний рєшала за сумісництвом


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