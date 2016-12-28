 Налоговики раскрыли межрегиональную схему по уклонению от уплаты налогов и конвертации денежных средств

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст.27 (виды соучастников) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители предприятия, которое занимается ввозом на таможенную территорию Украины автомобилей из Польши и Великобритании, зарегистрировали объемы поставок транспортных средств на общую сумму более 69 миллионов гривен. При этом налоговые накладные на поставку транспортных средств в адрес нескольких компаний-выгодополучателей регистрировались с одними и теми же номерами кузовов, что свидетельствовало о бестоварности операций.На самом деле ввезенные автомобили были ранее проданы бывшим руководителем предприятия-импортера третьим лицам, сообщает пресс-служба ГФС.Такие действия позволили злоумышленникам документально сформировать незаконный налоговый кредит по цепи поставки автомобилей. В свою очередь, в налоговых накладных компаний, которые документально осуществляли покупку транспортных средств, отображалась недостоверная информация о продаже в адрес компаний-выгодополучателей товаров, отличных от транспортных средств, в результате чего компании-выгодополучатели воспользовались правом на занижение платежей в бюджет на общую сумму более 11 миллионов гривен.

Кроме того, злоумышленники, используя подконтрольные им предприятия, в результате совершения фиктивных сделок, осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные.В результате проведенных 24 обысков было обнаружено и изъято 64,2 тысячи гривен наличными, 105 печатей фиктивных предприятий, 97 банковских карт, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, а также незарегистрированное оружие.Кроме того, наложены аресты на счета фиктивных предприятий, на которых заблокировано более 3,2 миллиона гривен.В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.