 К 2020 году есть перспективы перейти на полностью контрактную армию, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в среду заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.
"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100-процентную армию по контракту" - сказал Кропивченко.
Он рассказал, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет. "На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысячи офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - сказал Кропивченко.
Председатель подкомитета уточнил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тысяч - по нормам мирного времени.
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В 2040 году первый человек высадится на Солнце.
....
бла-бла-бла
Бла-бла...
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Предыдущие разговоры про "контрактную армию" закончились оккупацией Крыма и войной на Донбасе - жизнь вообще не учит ?!
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