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Все про:армия (7168) контракт (261)

 К 2020 году есть перспективы перейти на полностью контрактную армию, - Минобороны

До 2020 года Министерство обороны Украины планирует перейти на контрактную службу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в среду заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100-процентную армию по контракту" - сказал Кропивченко.

Он рассказал, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет. "На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысячи офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - сказал Кропивченко.

Председатель подкомитета уточнил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тысяч - по нормам мирного времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 68 тысяч военнослужащих заключили контракт с ВСУ с начала года, - Минобороны
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Ни одна контрактаная армия не выигрывала войн.
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А кто сказал , что мы собираемся что то выигрывать ?!
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Срочную нужно оставлять, для обучения молодого поколения военному ремеслу, или Добровольческую армию создавать.
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Также планируется поднять постепенно налог на АТО до 25% до 2030 года.
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Разбежались..Тут новостью ниже пишут, что Украинцы видят в лидерах Савченко, Мураева, Рабиновича.. Если так то к 2020 мы все же перейдем на контрактную армию, но контрактную армию России
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В ситуации когда страна Украина имеет такого агрессора на своей границе, нужно со школьной скамьи учить обращаться с оружием притом не только мужчин но и женщин. Каждый гражданин должен быть готов защитить свой дом и не только контрактная армия.
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В 2030 году каждая семья будет иметь по квартире и как минимум 2 автомобиля!!!
В 2040 году первый человек высадится на Солнце.
....
бла-бла-бла
Бла-бла...
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К армии прикормленной с руки пана-феодала как нынешняя полиция? Боятся УЗУРПАТОРЫ армии ГРАЖДАН, им нужны или РАБЫ-ХОЛОПЫ или НАЁМНИКИ, которые будут усмирять РАБОВ, ибо вооруженные СВОБОДНЫЕ И САМОДОСТАТОЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ - это конец узурпации власти, их верная и скорая погибель!
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Это какой-то ...позор

Предыдущие разговоры про "контрактную армию" закончились оккупацией Крыма и войной на Донбасе - жизнь вообще не учит ?!
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