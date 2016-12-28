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Все про:Госпогранслужба (2298) граница (2686) МВД (8006) Новый год (604) янтарь (441) Национальная гвардия (1053) ГСЧС (554)

 С 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и пограничники переходят на усиленный режим несения службы

Для обеспечения общественной безопасности с 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и пограничной службы перейдут на усиленный режим несения службы.

О мерах по обеспечению безопасности граждан говорилось сегодня, 28 декабря, на селекторном совещании в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"НГУ и патрульные подразделения будут единой правоохранительной составляющей на улицах во время массовых мероприятий. Фактор визуализации правоохранителей на этих мероприятиях будет сдерживающей системой для правонарушителей", - сказал командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.

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Кроме привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка, нацгвардейцы должны усилить контроль и профилактику по незаконной добычи янтаря. "Янтарная тема, как правило, активируется в выходные и праздничные дни. Поэтому позиция сотрудников и руководителей Волынской, Житомирской и Ривненской областей должна быть максимально активной", - отметил Аллеров. Он добавил, что сейчас ситуация в указанных регионах полностью контролируется, охрану недр на постоянной основе обеспечивают спецподразделения.

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Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники. "В случае осложнения ситуации их количество будет увеличено вдвое", - сказал Чечеткин. В Киеве и области предусмотрено дежурство во время праздников 800 спасателей и 200 единиц техники, при этом почти столько же сил и средств будут находиться в аварийном резерве.

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Пограничная служба Украины усилит резервы подразделений во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской и Одесской областях, а также на Приднепровском участке государственной границы. "В период новогодних праздников мы ожидаем увеличение очередей, особенно на западном участке границы. Поэтому прошу граждан с пониманием отнестись к этому", - предупредил первый замглавы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

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Тоесть за три года в нашей стране ничего не произошло и только на Новый Год силовики переходят на усиленное дежурство?
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