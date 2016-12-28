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Все про:выборы (21358) Конгресс США (203) Путин (20538) Россия (64427) санкции (5726) США (11511)

 "Будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину", - сенатор США Грэхем

США введут новые санкции против России и президента Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэхем.

"Вы увидите, что Конгресс расследует вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Напомним, на днях вступили в силу дополнительные экономические санкции США относительно России в связи с оккупацией Крыма. Перед тем США ввели санкции против топ-менеджеров российского банка в связи с насилием в Сирии.



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Самое интересное, в чем же тут будет "зрада-зрадная", и как тролли переведут стрелки на "а у нас то ..." ???
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самое плохое что *зраду*ты суешь куда не попади.
это не заслуга власти ,а совсем на оборот.
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Что совсем наоборот?

Ты ездил и встречался с представителями западных стран и убеждал их, что в Украине никакая не гражданская война ( как представляла всему миру россосия), а действительно война с россосией? Или может всё же представители власти этим занимались?
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огромное им за это спасибо!!!!!!!!!!!!!
такое впечитления что война идет на границы США и кацапии.А в Украине 40 %только банков работает под прикрытием+бизнес+торговля+гарант работает с своими предприятиями(вот только не нужно мне говорить ни чего в каких трастах это все находится) в нутри страны власть и сепары слились в одно целое ,саботаж на всех направлениях,коррупция ,воровство,безнаказанность ,и т.д и т.д.
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Шановний....Якщо так,то чому досi АТО???Та нiякоi блокади без вказiвкi громадянина По????
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А причем тут Верховная Зрада, которая до сих пор продолжает сочуствовать и всячески помогать разейским террористам до санкций от США?
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Да пока эмбарго на поставку нефти, газа не введут , никогда . Что бы они не приняли в отношении куйла , это как слону дробина ! Он имеет неограниченный денежный ресурс , и свободное передвижение в большей части мира . А то что меньше одним миллиардом в год положит в банк , ему начхать .
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судя по его состоянию, уже озвученному, может тратить только своих денег 100 лямов долл в день. на год хватит.
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С места "...лично по Путину."-поподробнее, плиз.
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а когда наши недобитки введут санкции против ватников???,
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Какие такие "санкции"? Это же может отразиться на прибыли от торговли с оккупантами!
Так что - аполитично рассуждаешь!
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санкции-это когда делают больно...у нас,к сожалению диапазон ограничен .так шо пусть любимый кацапней трамп их давит...садомазистов.
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наши политические импотенты наглухо повязаны с руснёй и делать больно никому не будут. А руками Трампа Украину из этого дерьма не вытащить
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Будни Алеппо, "освобожденного" русней и наемниками асада.
Мародерство стоит лютое. Прибывшие в Алеппо кадыровские "спецназовцы" пока присматриваются к обстановке, но надо думать, что скоро тоже подключатся.








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ГЛАВНОЕ, чтобы на этот раз санкции действовали ДО ПОЛНОГО РАЗВАЛА параши, т.е. до 14го июня 2018го (начало ЧМ по футболу) !!!
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" ...санкции..... которые больно ударят .... лично по Путину"

.
...у меня, всё ж, больше надежд на 7,62 ... ... чем на 5,56... -- всё должно быть местного разлива...
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Вже бачимо......... "Журналіст Джейсон Леопольд і аспірант Массачусетського технологічного інституту Райан Шапіро подали в суд на спецслужби США, стверджуючи, що агентства не виконали їх прохання про надання документів, що підтверджують втручання РФ у вибори президента, передає Тһе Нill."..............
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кто они такие, что бы им спец службы надавалы секретную инфу? не молоти чепухи с рус весны.
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Терпи, Рассеюшка... Скоро Трампушка придет. Дров наколет, крышу починит, пенсии увеличит, вместо боярышника будете вискарем рот полоскать
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Так Трамп у них вроде как уже чмо.
Волосы на жопе не рвал за Ту-154 - значит не любит русских. Значит - чмо! )))
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у них от любви до ненависти-один стакан...на следующем полюбят
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Есть основания считать, что "самой страшной карой для лично путина" может быть отказ в лечение его любимой собаки в ветеринарных клиниках в США (думаю там уже давно выписан ветеринар из Хермании, от подружки бабки-фрау).
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Хотя нет, это сильно "круто" и "негуманно" для "миротворца" Обамы, ограничатся запрещение концертов Ролдугину!
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...ну когда мы уже услышим это простое слово "ЭМБАРГО"?
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Политика грязное дело,Обама мог бы остановить казнь людей в Алеппо,но не сделал,Европейцы тоже промолчали,легче выражать обеспокоенность,но если бы не бвло США ,то в мире вообще бы был хаос,с такими невменяемыми странами,как раша ,ирак,ливия .
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Приехали знакомые кацапы,говорят-уже оччень херово среднестатистическому аленю живётся.Жисть-держись!А новые санкции ещё добавят жару.Не могу дождаться пищания рузьгэ свинтус!Путану в стойло!
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США вье@ите их так что бы боярышником харкали свинорылы лет 500 !!!
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ну хоть кто-то не торгует с Россией, а вводит санкции
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В Луганске от передозировки жратвой окочурился министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР садист Сергей Литвин
Любитель смотреть, как у тех, кого он пытает, закатываются глаза, сам закатил глаза и откинул копыта от пережорства
Новости ЛНР сейчас. Тело «министра» ЛНР (Лупанарийской Народной Республики (лупанарий - публичный дом в Древнем Риме)) нашли в отжатой им квартире. Из рта Литвина торчал кусок недоеденной ножки фазана, а на столе лежала записка «Я больше не могу так жрать!»
Литвин является одним из организаторов создания «ЛНР», он с первых дней участвовал в так называемой «русской весне», завершившейся «русской слякотью». В последнее время Литвин занимался распределением «гуманитарной помощи» из РФ, то есть, на самом деле перекладывал её на полки прилавков супермаркета «Народный», который принадлежит Игорю Плотницкому, не забывая при этом набить свое брюхо.
За время работы в тылу российско-украинской войны Литвин «навоевал» себе две квартиры в элитном районе Москвы. Кроме того, этот толстый боров был известен украинцам своими садистскими наклонностями.
Рассказывает Вера Николаенко: «…в пригороде Луганска были задержаны боевиками. Досмотрев машины и обыскав нас, «ополченцы» вызвали своего начальника Сергея Литвина, который потом собственноручно нас допрашивал. Он кричал, обзывал, бил, а после, приставив по очереди пистолет к моей голове и мужа, производил возле самого уха выстрел. Затем Сергей Литвин приказал боевикам держать голову Вити, не позволяя ему отвернуться. А на мою стал надевать пластиковые мусорные пакеты и душить. Двое его помощников держали мне руки. Но и этого начальнику боевиков показалось мало. Он приказал принести ему для пытки прозрачные пакеты, объяснив: «Я люблю смотреть, как у людей глаза закатываются».
P. S. Земля ему стекловатой. Теперь Литвину осталось дождаться своего «боевого» товарища Плотницкого, будут вместе уголек таскать для котлов.
Автор: Чокнутый горнист
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На Донбассе воевать некому , а тут столько патриотов сразу !
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Там даже "некому" нормально редит ваших "ихтамнетов".
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всмысле?.....веревка без мыла?....или похмелье без рассола?
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Каждый раз убеждаюсь, что США это великая страна, могущественная страна, демократическая, свободная. Спасибо за помощь Украине американские братья
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смотри не обкончайся от счастья ! сколько же народу ходит у нас в розовый очках... нет от них толком никакой помощи ! и не будет !
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21 числа придет Трамп и все поснимает. Он сегодня сказал что Обама ему палки в колеса ставит. Но ничего, поотменяет все указы которые Обама строчит сейчас как из пулемета. Так что, это последние санкции, и самые короткие, потому что их Трамп снимет первыми. И даже не из за любви к России, а потому что они, так сложилось, подрывают его ЛЕГИТИМНОСТЬ, а ему это ой как не надо.
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Да-да-да.

Завтра всё поотменяют. Послезавтра россосия наконц-товстанет с колен.
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Как вам, друзяки, моя конспирология?
Таки решено на энном съезде Госдепа бесповоротно топить педерацию всё жёстче и жёстче, А Дональду уготована миссия этакого смешного петрушки, что вроде и лобызается с хуйлом? Что бы не нагнетать взаимоотношения с мордором. Могу, конечно, ошибаться, но...
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это конспирология человека, которому хочется одного, но реальность его желания опровергает, и он начинает инстинктивно подгонять всякие фантастические теории под факты, лишь бы не разочаровываться.
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та к не подгоняй...а оучше не занимайся самолечением и обратись к кацапопсихиатру .гильотина-лучшее средство от болезней головы.
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Ты лучше посоветуй, как нам Григорьича вылечить, что то он в последнее время совсем страну в тупик завел.
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очередного дядю ваню из голодрыщенска в америку на пустят ?
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А по путину ударят в какое именно место?
В половой признак, мозговой или сидалищный?
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К власти в штатах пришел нарциссический самодур, скажите ему что путлер его смертельно боится и хохочет с его прически и фюреру прийдет кабздец
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