 "Позитива нет! Есть полноценная коррупция", - Шкрум о бюджете на 2017 год

К тому же "Батькивщине" так и не удалось получить окончательный проект бюджета с дополнениями до голосования.
Об этом народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"Получилось даже хуже, чем в прошлом году. Тогда нам хоть раздали бюджет с дополнениями. В этот раз мы получили четыре просто феноменальных листочка. Дополнения были на сайте Рады, но устаревшие - еще за ноябрь. Они раз восемь менялись. А для того, чтобы увидеть бюджет, нужно было быть приглашенным на рабочую группу в профильный комитет. У нашей фракции там никого нет. Оппозицию туда вообще не зовут. Единственный оппозиционный депутат, который получил бюджет, это была Войцицкая из "Самопомочи". Но даже если так, то один экземпляр на фракцию - это смешно. Хотя нам вообще проект не достался", - отметила Шкрум.
При этом, по словам Шкрум, вызывает вопросы сама процедура принятия бюджета, и то, что ряд "коррупционных" поправок, которые ранее были отменены, в результате вернули в бюджет.
"Вы видели процедуру. Но нам все равно удалось на налоговом комитете "сбить" коррупционные поправки, которые подавал, в основном, Крышин. Кстати, очень интересный депутат (из "Народного фронта". - ред.) - раньше вообще ничего не вносил, а тут вдруг подал все правки, которые готовила Государственная фискальная служба. Так вот, когда депутаты вернулись в зал, Гройсман "дирижировал", как голосовать, поэтому все эти поправки вернули. Причем члены коалиции настолько были уставшими, что сначала не поняли, что премьер имел в виду. Поэтому две правки протормозили. Потом их опять включили. Далее Гройсман начал рассказывать: Голосуйте, как говорит правительство. А Парубий перед каждым голосованием уточнял - поддерживает Кабмин или нет. В общем, выглядело это, как Чечетов, что очень печально.
Расскажу примеры. Оставили пенсионный налог для работающих пенсионеров, в два раза подняли налоги для частного бизнеса, так как зарплата в 3200 увеличена только для него, а государство, как наибольший работодатель в стране, этого не сделало. При этом мы снижаем налоги на игорный бизнес и лотереи. Трижды появлялась поправка про снижение до двух процентов налогообложения сложных залежей нефти в ручном режиме. У нас было приблизительно 17-29, а они предлагали вот такой вариант. Слава Богу, мы это "сбили". Но правка появлялась снова. Поэтому мы до конца не знаем, осталась ли она. Знаете, на это можно было бы закрыть глаза, если бы все остальное было социально-ориентированным. Но позитива нет! Есть полноценная коррупция. Я уже молчу, что этот бюджет не сходится больше, чем предыдущий", - отметила Шкрум.
Напомним, утром 21 декабря депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие основного финансового документа Украины на 2017 год во втором чтении и в целом. Не голосовали за бюджет только две фракции - "Батькивщины" и "Оппозиционного блока".
Полный текст интервью с Аленой Шкрум читайте ЗДЕСЬ.
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порошенко с своей кодлой не чем не отличается от коллабаранта.
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А блин... я ж забыл, что Поросенко работал в составе преступного режима!
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Чому? Мабуть це риторичне питання
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Яценюк о бюджете-2013: " Дополнительно с украинцев взыщут 1 миллиард гривен".+ВИДЕО
Оппозиция называет принятый парламентом Госбюджет на 2013 год "бюджетом бедности" и считает его "несправедливым, непрофессиональным и неэффективным".
censor.net.ua/video_news/226224/yatsenyuk_o_byudjete2013_dopolnitelno_s_ukraintsev_vzyschut_1_milliard_grivenvideo
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Ведь премьер-министр и лидер крупнейшей фракции в своё время - это сродни уборщице или дворнику.
А вот царицею морскою она ещё не была.
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месяцадня шоколадный олигарх сможет усидеть на своём феодальном троне!
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Но в Матькивщине настолько тупы, похоже, что с первого раза не доходит. Или каждой тупой йуляхе нужно отдельно объяснять.
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ГыыыыыЫЫЫЫЫ
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Поверхом вище я адресував
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І усєх дєлов-то! ))))))
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Поясню. Європа у кацапів купує газ. Ми купуємо газ у Європі. Щоб не ганяти його туди- сюди, Україна відбирає газ, куплений європейцями у кацапів і проданий нам, просто на своїй території.
А що таке, боти Тимошенко вимагають купувати газ напряму у кацапів?
Мабуть ще й по 450 баксів?
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