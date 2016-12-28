EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1692  86
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4190) ВР (21240) коррупция (6516) Батькивщина (1825) Шкрум (3)

 "Позитива нет! Есть полноценная коррупция", - Шкрум о бюджете на 2017 год

Фракция "Батькивщина" не голосовала на Государственный бюджет на 2017 год, поскольку считает его коррупционным.

К тому же "Батькивщине" так и не удалось получить окончательный проект бюджета с дополнениями до голосования.

Об этом народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рада приняла Госбюджет-2017. ВИДЕО

"Получилось даже хуже, чем в прошлом году. Тогда нам хоть раздали бюджет с дополнениями. В этот раз мы получили четыре просто феноменальных листочка. Дополнения были на сайте Рады, но устаревшие - еще за ноябрь. Они раз восемь менялись. А для того, чтобы увидеть бюджет, нужно было быть приглашенным на рабочую группу в профильный комитет. У нашей фракции там никого нет. Оппозицию туда вообще не зовут. Единственный оппозиционный депутат, который получил бюджет, это была Войцицкая из "Самопомочи". Но даже если так, то один экземпляр на фракцию - это смешно. Хотя нам вообще проект не достался", - отметила Шкрум.

При этом, по словам Шкрум, вызывает вопросы сама процедура принятия бюджета, и то, что ряд "коррупционных" поправок, которые ранее были отменены, в результате вернули в бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нули на табло высветились только напротив двух фракций - "Оппозиционного блока" и "Батькивщины". Совпадение? Не думаю", - Хмиль. ФОТО

"Вы видели процедуру. Но нам все равно удалось на налоговом комитете "сбить" коррупционные поправки, которые подавал, в основном, Крышин. Кстати, очень интересный депутат (из "Народного фронта". - ред.) - раньше вообще ничего не вносил, а тут вдруг подал все правки, которые готовила Государственная фискальная служба. Так вот, когда депутаты вернулись в зал, Гройсман "дирижировал", как голосовать, поэтому все эти поправки вернули. Причем члены коалиции настолько были уставшими, что сначала не поняли, что премьер имел в виду. Поэтому две правки протормозили. Потом их опять включили. Далее Гройсман начал рассказывать: Голосуйте, как говорит правительство. А Парубий перед каждым голосованием уточнял - поддерживает Кабмин или нет. В общем, выглядело это, как Чечетов, что очень печально.

Расскажу примеры. Оставили пенсионный налог для работающих пенсионеров, в два раза подняли налоги для частного бизнеса, так как зарплата в 3200 увеличена только для него, а государство, как наибольший работодатель в стране, этого не сделало. При этом мы снижаем налоги на игорный бизнес и лотереи. Трижды появлялась поправка про снижение до двух процентов налогообложения сложных залежей нефти в ручном режиме. У нас было приблизительно 17-29, а они предлагали вот такой вариант. Слава Богу, мы это "сбили". Но правка появлялась снова. Поэтому мы до конца не знаем, осталась ли она. Знаете, на это можно было бы закрыть глаза, если бы все остальное было социально-ориентированным. Но позитива нет! Есть полноценная коррупция. Я уже молчу, что этот бюджет не сходится больше, чем предыдущий", - отметила Шкрум.

Также читайте: Гройсман - "Батькивщине": Учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари

Напомним, утром 21 декабря депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие основного финансового документа Украины на 2017 год во втором чтении и в целом. Не голосовали за бюджет только две фракции - "Батькивщины" и "Оппозиционного блока".

Полный текст интервью с Аленой Шкрум читайте ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Действительно, какой пазитив кагда баба Йуля не при делах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если нет позитива и нет возможности противостоять коррупционной власти,то почему не идти на перевыборы? Сдайте свои мандаты и будут перевыборы Рады.Или пусть люди опять идут на Майдан?Война ведь.Будет более достойно самим депутатам решить вопрос с перевыборами власти в том числе и президента.На президента уйма компромата,а депутаты бездействуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
деребан и обдиран " народными " избраниками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не только ей. ВОНА щас тоже очень бедствует, Говнищенко в бегах, некому кормить жульку. И ее хозяин, сцарь, тоже урезал пайку, своему быдлу на пойло не хватает, лакают боярышник. Всей Радой жульке на хлебушек собирают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так для жулья которое страной управляет ,это и есть основной позитив ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жулька подружка Пу чекає свого зоряного часу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да-да всему хана нас товарищи ожидает армагидец всех и сразу фух дибилы достали три года крах ждем а его нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому нет краха,а кого уже нет на этом свете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда кот чешет себе яйца то звук очень похожий идет - шкрум шкрум шкрум шкрум
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С порошенком в стране с коррупцией по большому счету ни чего не изменилось,изменились *хозяева*потоков!!!!!!!!!
порошенко с своей кодлой не чем не отличается от коллабаранта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато у пети с вовой от бюджета-17 полнейшая эрекция....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мерзкая корумпированная баба, как и ее хУзяйка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапа,в ты чо у нас,первый раз?нефкурседела почему майдан появился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ложь. Одно из требований Майдана - освободить Тимошенко. Учи матчасть, москаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одно з, но тем не менее ты не знал, как и большинсво козломордокакцпхолов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько можно заниматься болтовней и критиканством, Гройсман реально что-то делает, эти же красиво устроились гавнометчиками и балаболами - все знают, за все переживают, но ни куя не делают и ни за что не отвечают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пиздеть !!! Врать!!! Гавкать на караван!!! и т. п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну нынешние прикоритники этим тоже не гнушались находясь в оппозиции. Какие теперь проблемы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В оппозиции к Януку. 2012-2013г.
А блин... я ж забыл, что Поросенко работал в составе преступного режима!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну,хоть ширку за спиной ющенко не создавал .чивокуня дурак дураком-но спинным мозгом почувствовал коварство юляхи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже Овощ почуствовал. Один гыга лох за Йульку голосував в 2010. :D Чы не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось я не бачив тих хто б гавкав-би на б'юджет "як сословно з БАТЬКІВЩИНОЮ" так гомірко як члени Родини!
Чому? Мабуть це риторичне питання
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну тогда маленький экскурс в историю.

Яценюк о бюджете-2013: " Дополнительно с украинцев взыщут 1 миллиард гривен".+ВИДЕО
Оппозиция называет принятый парламентом Госбюджет на 2013 год "бюджетом бедности" и считает его "несправедливым, непрофессиональным и неэффективным".

censor.net.ua/video_news/226224/yatsenyuk_o_byudjete2013_dopolnitelno_s_ukraintsev_vzyschut_1_milliard_grivenvideo
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це називається так, ми "више желающие" не будемо БЛА БЛА БЛА чи КО КО КО КО КО КО на вас ті, що при владі, гавкати а ви нам за це з бюджету, це це та ооооон це!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да йуляха,по словам зайульков, вообще никогда у власти не была.

Ведь премьер-министр и лидер крупнейшей фракции в своё время - это сродни уборщице или дворнику.

А вот царицею морскою она ещё не была.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И не будет никогда, как-бы не выли на форуме бютоаналы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дело оппозиции -контролировать власть и критиковать,чем она и занимается.А дело проплаченных троллей,которые тут накинулись на оппозицию -лизать зад власти и гадить на оппозицию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман, как раз и занимается болтовней и критиканством. Делает народ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем оно тебе. Слушай мантру: Коррупции нет! Есть полноценный позитив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что делает реально? Обворовывает народ реально,а еще какая реальность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман рєальна штота дєлаєт? - Дивись, щоб у нього морда не тріснула.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це та Куриця чий батько та мабуть вона сама, за курчинка та Ко. топила в Судах, НУ НУ Армогіздец НО не нам, а вам !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора уже на тотализаторах делать ставки до какого месяца дня шоколадный олигарх сможет усидеть на своём феодальном троне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про три листочка грося ответил её патронше прям в зале ВР.

Но в Матькивщине настолько тупы, похоже, что с первого раза не доходит. Или каждой тупой йуляхе нужно отдельно объяснять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ШКУРУМу -премию КОЛУМБА і срачно! ...
ГыыыыыЫЫЫЫЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лигенда гласит так? Що у Родине багато "юристів" Розтин показав що
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой Привіт це не тобі
Поверхом вище я адресував
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позитив таки есть в этом . Они уверенно толкают людей чтоб те взялись за оружие и физически уничтожили банду жидов - клептоманов,воров,мародеров - называющих себя " законной властью ". Об их законы,символику,конституцию и другие ценности надо вытирать ноги !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коррупция - наше все, национальное достояние, пора привыкнуть к этому
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К этому не должно привыкать, а пороть сие требуется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какое отношение имеет все перечисленное к коррупции? В каком месте? В Батькивщине адекватные люди вообще есть? Им листочки распечатать нужно было? Бред какой-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[Одна команда: Владимир Путин и Петр Порошенко качают российский газ в Украину под видом европейского - ELISE.COM.UA] хорошо, посмотри! http://elise.com.ua/?p=230093
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та щеплення зробити, ЧУпакабрику!
І усєх дєлов-то! ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо, якийсь дибіл думає що ми купуємо газ, добутий в Європі?
Поясню. Європа у кацапів купує газ. Ми купуємо газ у Європі. Щоб не ганяти його туди- сюди, Україна відбирає газ, куплений європейцями у кацапів і проданий нам, просто на своїй території.
А що таке, боти Тимошенко вимагають купувати газ напряму у кацапів?
Мабуть ще й по 450 баксів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да понятно, что Баба-Яга против. Зачем повторять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Прочитай на ночь десять раз "Коррупции в Украине нет" и 20 раз "Есть полноценный позитив", на счета за коммуналку не смотреть перед ужином, ложиться спать в приподнятом настроении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И буду плювать, это лучше, чем подлизывать путлеру попец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При Юле тарифы были в пять раз меньше. Вот бы и Пэдро так "облажаться".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Батько олени шкрум, нардепутки від бютовщини- Шкрум Іван Петрович, почесний консул Мексики в Україні, офшорний рєшала за сумісництвом


 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот когда Йуля премьером была, тогда самый честный кабинет министров принял самый честный бюджет. Деньги от Криворожстали и Киотские деньги до сих пор найти не удалось. Талантище!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко Нацполиция обмен обстрел опрос Порошенко расследование Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть суд США терроризм Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти