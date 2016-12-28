 Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест олигарха Курченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, информирует Цензор.НЕТ.
Указано, что в среду Апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского районного суда Киева от 10 мая, которым в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
К тому же Печерский суд разъяснил, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.
По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменила решение суда первой инстанции.
Кроме того, Апелляционный суд постановил новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что надеется на ускорение правоохранителями расследований уголовных производств, открытых в отношении Курченко.
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лоховналогоплательщиков.
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- Суд постановил что избрание меры пресечения должно проводиться после задержания курченки, а пока курченка не задержан, то по нормы УПК не разрешают избирать ему меру присечения, так ?
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сами такие же. Тюряга и кандалы по ним плачут
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а) политическая организация;
б) экономическая платформа;
в) идеологическая программа.
А по факту имеем, шо ни одной стоящей упоминания не олигархической партии за время от Майдана пересичными не создано. Отакэ.
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За время люстрации в Украине только уволили около 800 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами улизнули уволилсь или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию почти все продажные судьи. За время действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Теперь вплотную Украинское государство и украинский народ возьмётся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями, за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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Пусть журналисты найдут их дома,их машины ,их декларации,
на какие доходы они живут.
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Суд проиграл, "Азов" победил. Корнилов о будущих беспорядках в ...
.Дело Краснова. "Азов" против СБУ | РИА Новости Украина
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А при чем тут Атошники,они и так воевали за многих,а ты например что?а другие что?каждый с себя должен спросить,а что я?А не с других,тем более с Атошнико.
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...
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить. (полностью стих: Антикоррупционеры )
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"По сравнению с 2016 годом, расходы по содержанию Верховного Суда Украины увеличены в десять раз и составляют более МИЛЛИАРДА гривен."
(подробнее: http://vsego.net/novosti/verkhovnyj-sud-ukrainy-podorozhal-v-10-raz )
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