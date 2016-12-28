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 Власти Чехии создадут управление по борьбе с фейковыми новостями российского производства

При правительстве Чехии будет создано управление по борьбе с фейковыми новостями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом пишет The Guardian.

По информации издания, власти страны опасаются, что распространение недостоверной информации в Интернете может повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2017 года. В чешском правительстве заявляют, что в стране действуют десятки сайтов, распространяющих фейковые новости и конспирологические теории. Власти предполагают, что эти сайты связаны с Кремлем, хотя признают, что доказать эту связь непросто.

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Управление по борьбе с фейковыми новостями станет частью открытого недавно Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Он начнет работу 1 января, его штат составит 20 человек.
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Так у росеи ВСЕ новости фейковые,не можуть они по другому .....
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Када Дизраэли с Марком нашим Твеном говорили: "существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" зомбоящика и кацапоновостей еще не существовало, а то цитата бы звучала так: "существуют четыре вида лжи: ложь, наглая ложь, статистика и кацапские новости".
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свой местный аналог "первого международного" запустят?
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и не забудьте еще сделать отдельное управление по борьбе с фейковыми статистическими центрами типа нашего Розумковского
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