 Власти Чехии создадут управление по борьбе с фейковыми новостями российского производства

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом пишет The Guardian.
По информации издания, власти страны опасаются, что распространение недостоверной информации в Интернете может повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2017 года. В чешском правительстве заявляют, что в стране действуют десятки сайтов, распространяющих фейковые новости и конспирологические теории. Власти предполагают, что эти сайты связаны с Кремлем, хотя признают, что доказать эту связь непросто.
Управление по борьбе с фейковыми новостями станет частью открытого недавно Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Он начнет работу 1 января, его штат составит 20 человек.
377 4
"Че плакать по 49 погибшим?!", - как российские СМИ "сожалели" о сбитом террористами украинском самолете Ил-76 с десантниками на борту. ВИДЕО(173)
Путинские гранты: мотопробеги "Ночных волков", продвижение идеологии евразийства, противодействие "информационной войне"(18)
"Новая победа донецких ополченцев!", - как россияне "скорбели" о сбитом украинском АН-26, который оказался малайзийским "Боингом". ВИДЕО(130)
ОБСЕ на заметку: российские оккупанты и пропагандисты фальсифицируют обстрелы Дебальцево якобы со стороны ВСУ. ФОТОрепортаж(24)
The New York Times: Россия вмешивается в европейские выборы(0)
В БПП победу на выборах в ОТГ считают свидетельством поддержки украинцами децентрализации(108)
Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость, - Порошенко(362)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить