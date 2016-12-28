 "Газпром" снова нарушает контрактное давление на входе в ГТС Украины, - "Укртрансгаз"

Об этом сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе", - сообщил Белявский.
Напоминаем, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных систематических "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня, в связи с чем "Газпром" существенно усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу. В "Нафтогазе" отмечали, что при таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.
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Я вот всё думаю, кем же были те ... русские..., кто насоветовал Путину "КрымНяш", и "блицкриг" на Донбассе и в Сирии?
а) коварными агентами мировой закулисы, возжелавшей погубить духовноскрепную Россиюшку, или,
б) русскими. просто русскими.
Лично я склоняюсь к второму варианту. Даже самый лютый враг такого не придумает. А вот русский с его стратегическим мышлением на уровне курицы, видящей зерно, но не видящей, что оно рассыпано на плахе, в которую воткнут топор, уже обагренный кровью других кур, - вот тот аж запросто.
... а если всё это еще умножить на болезненный комплекс неполноценности "недоимперца"...
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АХАХААХА
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