 "Газпром" снова нарушает контрактное давление на входе в ГТС Украины, - "Укртрансгаз"

Об этом сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина."Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе", - сообщил Белявский.Напоминаем, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных систематических "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня, в связи с чем "Газпром" существенно усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу. В "Нафтогазе" отмечали, что при таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.