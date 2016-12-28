 В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду агентство АП.
Имя подозреваемого прокуратура пока не раскрывает. Известно лишь, что ему 40 лет, его удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Аниса Амри.
В прокуратуре Германии сообщили, что "дальнейшие следственные действия помогут установить возможную роль задержанного в организации теракта".
Подозреваемого смогут держать под стражей без ордера на арест до вечера четверга, отмечает агентство.
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...полиция задержала...
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