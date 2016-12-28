EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  139  1
Все про:Берлин (136) Германия (2564) теракт (1895)

 В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста

Власти Германии задержали выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду агентство АП.

Имя подозреваемого прокуратура пока не раскрывает. Известно лишь, что ему 40 лет, его удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Аниса Амри.

В прокуратуре Германии сообщили, что "дальнейшие следственные действия помогут установить возможную роль задержанного в организации теракта".

Подозреваемого смогут держать под стражей без ордера на арест до вечера четверга, отмечает агентство.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовик въехал в толпу рядом рождественским базаром в центре Берлина, 9 человек погибло (обновлено). ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Власти Германии задержали выходца из Туниса

.
...полиция задержала...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик газ Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обмен обстрел ограбление опрос Порошенко Рева реформы Россия Савченко СБУ смерть суд Сущенко США терроризм Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти