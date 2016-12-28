 В Раду проходят 7 партий, - соцопрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Согласно результатам социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года, инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных.
Респондентов просили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили в конце декабря.
7,9% от всех опрошенных отдали бы свой голос за "Батьківщину", 7,3% - за БПП, 6,7% - за "Оппозиционный блок", 5,8% - за "Самопомощь", 5,6% - за Радикальную партию, пишут Украинские новости.
Остальные партии, согласно опросу, не смогли бы преодолеть необходимый барьер в 5%.
Рейтинг партии "Народный фронт" составил 1,4%.
При этом 19,2% опрошенных не определились, за кого отдали бы голос, 17% - не принимали бы участия в голосовании.
По результатам опроса среди тех, кто намерен принять участие в выборах, барьер в 5% также преодолевают 7 партий.
В частности, за "Батьківщину" проголосовали бы 11% респондентов, за БПП - 9,9%, за "Оппозиционный блок" - 9%, за "Самопомич" - 7,6%, за Радикальную партию - 7,8%, за партию "За життя" - 5,7%, за "Гражданскую позицию" - 5,4%.
Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.
Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко 8,4%.
В ходе опроса проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2 тыс 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко.
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А то что это исследование, тупо заказуха, это понятно любому здравомыслящему человеку.
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Это не народ и это не страна.
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Именно там основной контингент выборцев Жопоблока и Бойко.
Их даже война ничему не научила.
А вот при вводе военного положения в тех районах,картинка радикально бы изменилась.
Потому как та сволочь не голосовала бы.
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Если ты не веришь Розумкову,посмотри на Раду,глазам то веришь?
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Лелека полює у болоті.
Недарма Україна зараз нагадує болото.
І як співав Вакарчук- Не буває в болоті смачної води.
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Рада избрана осенью 2014 ... Тогда многие ещё верили банде Пороха-Яйценюка ...
А сейчас что поменялось?Кому верят,популистам тимошенко и ляшко,так это похлеще будет,Саакашвили партию не создал,грузины уехали,с кем остались?
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Почему ты не называешь ГЛАВНЫХ популистов - БПП и НФ ?!
Вон , через неделю , как включат печатный станок - будет народ иметь минимлку в 3200 ... в обе руки !
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Иначе мы не ...
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