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Все про:ВР (21239) Деминициативы (21) опрос (1476) социология (321) Центр Разумкова (59)

 В Раду проходят 7 партий, - соцопрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Партии "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомич", "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Гражданская позиция" прошли бы в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года, инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных.

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Респондентов просили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили в конце декабря.

7,9% от всех опрошенных отдали бы свой голос за "Батьківщину", 7,3% - за БПП, 6,7% - за "Оппозиционный блок", 5,8% - за "Самопомощь", 5,6% - за Радикальную партию, пишут Украинские новости.

Остальные партии, согласно опросу, не смогли бы преодолеть необходимый барьер в 5%.

Рейтинг партии "Народный фронт" составил 1,4%.

При этом 19,2% опрошенных не определились, за кого отдали бы голос, 17% - не принимали бы участия в голосовании.

По результатам опроса среди тех, кто намерен принять участие в выборах, барьер в 5% также преодолевают 7 партий.

В частности, за "Батьківщину" проголосовали бы 11% респондентов, за БПП - 9,9%, за "Оппозиционный блок" - 9%, за "Самопомич" - 7,6%, за Радикальную партию - 7,8%, за партию "За життя" - 5,7%, за "Гражданскую позицию" - 5,4%.

Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.

Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко 8,4%.

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В ходе опроса проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2 тыс 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко.
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Дам это оплаченное фуфло, а не опрос. Батькивщина не набрала бы 2%.
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Во первых, я полностью соглашусь что твоя страна - паРашия, это страна люмпенов, дебилов, и кадыровских прислуг.
А то что это исследование, тупо заказуха, это понятно любому здравомыслящему человеку.
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да ты же и есть первых лох и вышиватник) тебя ипут, а ты радуешься, и я живу в Украине, а не в параше как ты
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А Сирожа Власенко говорил в понедельник на шоу, что в новой Раде Мамкивщина создаст коалицию с Добродомовым...
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Этот дебильный народ не изменился,со времен голосования за януковича и тимошенко.
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Або опрос замовлений щоб обирали тільки з запропонованого, або... все дуже хуйово, прямо кажучи.
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Судя по всему,эта страна погибла навсегда!
Это не народ и это не страна.
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Еще нет. Даже если опрос не врет, какое нибудь число грабель может чему то и научит людей.
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хороший опрос)), а при выбрах(орендовский?!) опа-блок или бепепе набирает 54%, не?
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Что бы Украина догнала хотя бы Польшу,население нужно заменить,на поляков,да хотя бы на румын.
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Где ещё можно увидеть что бы партия антиукраинская , которая привела к войне , была в списке ?
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Як в цій країні жити з такими мягко кажучи недалекими виборцями?
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Охендовский новый дворец себе построит на Елисейских полях уже.
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Сумнівно, що БПП має якийсь більш- менш суттєвий рейтинг. Нормальні люди за цих мародерів голосувати не будуть.
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а вы еще удивляетесь почему мы так херово живем? да потому что 7,9% от всех опрошенных отдали бы свой голос за "Батьківщину", 6,7% - за "Оппозиционный блок".
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Прочитавши, що проходить БПП, зрозумів це - "правда"........
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Скажите спасибо районам Донбасса.
Именно там основной контингент выборцев Жопоблока и Бойко.
Их даже война ничему не научила.
А вот при вводе военного положения в тех районах,картинка радикально бы изменилась.
Потому как та сволочь не голосовала бы.
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Cлободян С 4b2f3782
Если ты не веришь Розумкову,посмотри на Раду,глазам то веришь?
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Рада избрана осенью 2014 ... Тогда многие ещё верили банде Пороха-Яйценюка ...
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Хорошая коалиция опаблок, батькивщина и за життя)))))))))
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один з символів України-лелека.
Лелека полює у болоті.
Недарма Україна зараз нагадує болото.
І як співав Вакарчук- Не буває в болоті смачної води.
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После возвращения Крыма и ДНР оппоблок наберет вообще большенство,с тимошенко поменяют конституцию.
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еще половина пройдет по мажоритарке и будет большинство у БПП
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Петя доиграется со своим пособничеством сепарам.... придет оппоблок к власти и будут они висеть за яйца на майдане вместе с аваковым...
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UA Cлободян С 4b2f3782
Рада избрана осенью 2014 ... Тогда многие ещё верили банде Пороха-Яйценюка ...

А сейчас что поменялось?Кому верят,популистам тимошенко и ляшко,так это похлеще будет,Саакашвили партию не создал,грузины уехали,с кем остались?
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Кому верят,популистам тимошенко и ляшко,

Почему ты не называешь ГЛАВНЫХ популистов - БПП и НФ ?!
Вон , через неделю , как включат печатный станок - будет народ иметь минимлку в 3200 ... в обе руки !
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Голосовать нужно за ту партию, за которую отрежешь себе палец, если не станет жить лучше!
Иначе мы не ...
.
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Что это за опрос? Кто нибудь слышал про партию За життя?
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Все эти социологические службы работают в координации с властью. И власть через эти Центры, как бы нам говорит : "Ну и зачем вам досрочные выборы? Ведь ничего не поменяется."
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Меняют тимошенко на януковия,януковича на порошенко,порошенко на тимошенко?Это не проблема с политиками,проблема с тупым народом.
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возможно и правда. вертикаль президента - абсолютная.
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Если дойдёт до выборов то ВСЁ будет гораздо ХУЖЕ !!!!
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