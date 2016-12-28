 Социологи выяснили, в ком украинцы видят новых политических лидеров

Новыми политическими лидерами украинцы видят Надежду Савченко, Михаила Саакашвили, Евгения Мураева и Вадима Рабиновича. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Савченко новым политическим лидером назвали 11,4% респондентов, Саакашвили - 10,8%, Мураева - 7,9%, Рабиновича - 7,1%, Олега Ляшко - 6,3%, Егора Соболева - 5,6%, Юлию Тимошенко - 5%, Юрия Бойко - 4,5%, Андрея Садового - 4,2%, Дмитрия Яроша - 3,7%, Владимира Гройсмана - 3,4%, Олега Тягнибока - 2,9%, Мустафу Найема - 2,6%, Виктора Чумака - 2,6%, Дмитрия Гордона - 2,4%, Виталия Кличко - 2,4%, Дмитрия Добродомова - 2,1%, Сергея Каплина - 1,6%, Андрея Билецкого - 1,3%.

61,8% респондентов считают, что Украине нужны новые лидеры, 27,5% считают, что достаточно тех, которые уже есть, 10,7% затруднились с ответом. 18,7% утвердительно ответили на вопрос, видят ли они кого-то в качестве новых лидеров, 57,3% - не видят, 24,0% затруднились с ответом.

Респонденты могли назвать до пяти фамилий, приведены фамилии политиков, которые набрали не менее 1%.

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.