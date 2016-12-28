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 Политика Украины
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Все про:лидер (19) опрос (1476) Рабинович (78) Саакашвили (1630) Савченко (2358) Тимошенко (25208) Мураев (3)

 Социологи выяснили, в ком украинцы видят новых политических лидеров

ТОП-4 политика, которых украинцы хотят видеть новыми лидерами: Савченко, Саакашвили, Мураев и Рабинович

Новыми политическими лидерами украинцы видят Надежду Савченко, Михаила Саакашвили, Евгения Мураева и Вадима Рабиновича. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Савченко новым политическим лидером назвали 11,4% респондентов, Саакашвили - 10,8%, Мураева - 7,9%, Рабиновича - 7,1%, Олега Ляшко - 6,3%, Егора Соболева - 5,6%, Юлию Тимошенко - 5%, Юрия Бойко - 4,5%, Андрея Садового - 4,2%, Дмитрия Яроша - 3,7%, Владимира Гройсмана - 3,4%, Олега Тягнибока - 2,9%, Мустафу Найема - 2,6%, Виктора Чумака - 2,6%, Дмитрия Гордона - 2,4%, Виталия Кличко - 2,4%, Дмитрия Добродомова - 2,1%, Сергея Каплина - 1,6%, Андрея Билецкого - 1,3%.

61,8% респондентов считают, что Украине нужны новые лидеры, 27,5% считают, что достаточно тех, которые уже есть, 10,7% затруднились с ответом. 18,7% утвердительно ответили на вопрос, видят ли они кого-то в качестве новых лидеров, 57,3% - не видят, 24,0% затруднились с ответом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", - главарь "ДНР" Захарченко

Респонденты могли назвать до пяти фамилий, приведены фамилии политиков, которые набрали не менее 1%.

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

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Это Медведчукое говно, а не жах. Продажные социологи и продажный Цензор.нет
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Если это правда - то эта страна безнадежна
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Это чистейшая ложь, при чём щедро проплаченная этими уродами, особенно Мураев ! Подонок конченный !
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Плять, ето только догадки социологов, которые не имеют ничего общего с мнением народа. А именно с етого списка я только поржал. Кстати нужно было бы еще добавить в список Захарченка, Плотницкого и Гиви... по крайней мере так бы список был более логичным...
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Вручить ГЕРОЯ УКРАИНЫ !!!
ЗЫ. Одному - посмертно...
)))

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Список всех тварей , которые ежедневно заседают на ток- шоу у Савика шустрого , за бабки !
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А хто такий Мураев???................ Про тих трьох - чув.......
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Вот это, которое видело американских солдат в Мариуполе.

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Так он через тепловизор Матиоса смотрел. Там и не такое можно увидеть.
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Шо за бред??? Ну ладно Саакашвили еще, но эти трое - Рабинович, Мураев и Савченко - откуда взялись???
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Бутусов, ну сколько же можно размещать это проплаченное фуфло на своём сайте? Какая может быть Савченко? Это же не опрос, а заказ Медведчука от начала и до конца. Ни Батькивщина ни тем более Савченко не имеют в Украине никаких шансов.
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А где Хазин , он такой же украинофил как и Гадя с Мураевым .
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11.4% после какого корпоратива в савченко лидера нового увидели? это просто пипец!
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И это увы правда ,я просто иногда диву даюсь ,это как же надо было постараться теперешней власти обделаться ,чтобы вот такое получить ,прошу прощения конечно,но мудаки они уникальные ,можем из-за этих уродов ,запросто потерять УКРАИНУ !!!! Что со всем этим делать ,пусть каждый ,решает для себя САМ !!!
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Савченко, Рабинович, Мураев? Цензор ты совсем долбанулся? Взломали чтоли...
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Та не. Это не Цензор долбанулся, а те, кто высрал такую "статистику".
Хотя за денги чего только не высрешь.
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после результатов этих опросов нет настроения прикалыватся над ватниками(((
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А соціологи то з рашки. Фейк однозначно. Весь список фігня. Головне, що Надька голодівка на першому місці. Фейк і вкідка в мізки, однозначно.
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Наш народ ничему не учиться, неужели не устали и недостаточно намучились с идиотами, лжецами и ворами у власти?!
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А вот одного не могу понять, как после грабежа и раздербана Украины "кучерявыми", можно ещё желать стране кого-то с фамилией "Рабинович"?
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Але а где Бимба и пан ШТо им мы вообще на все сто доверяем
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Все правильно, для этого быдла все эти уроды и есть новые политики.
Нет, робяты, чтобы это дерьмо заставить думать, его нужно загнать в стойло и пороть 25 часов в сутки, так, чтобы шкура слезла, может быть с новой кожей и мозги появятся?
Убитый народ и погибшая страна.
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Все нули и популисты. У власти такие и должны быть, главное система, которая не даёт им разгуляться, но у нас таковой нет.
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Если впереди савченко, значит опрос проводили кацапы.
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