 "Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", - главарь "ДНР" Захарченко о Савченко

"Основной вопрос - это обмен пленными. Если "Минск" провален, если в Минске эту тему не поднимали…, мы готовы разговаривать с любым", - цитирует боевика Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"В "Минске" прописано четко: обмен "всех на всех". Украина же попыталась сначала максимально вытащить своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", - добавил он.
Напомним, Савченко 7 декабря посетила Минск, где встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".
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https://youtu.be/kVR2jkCgMbo
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