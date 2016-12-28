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Все про:обмен (497) плен (1635) Савченко (2358) Донбасс (11638) Донецкая область (3461) Захарченко Александр (122) пленные (28)

 "Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", - главарь "ДНР" Захарченко о Савченко

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с народным депутатом Украины Надеждой Савченко, если это поможет обмену пленными.

"Основной вопрос - это обмен пленными. Если "Минск" провален, если в Минске эту тему не поднимали…, мы готовы разговаривать с любым", - цитирует боевика Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"В "Минске" прописано четко: обмен "всех на всех". Украина же попыталась сначала максимально вытащить своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

Напомним, Савченко 7 декабря посетила Минск, где встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".


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обязательно встретитесь. на зоне. или в аду
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Захар и плот записывайтесь в гадины руны пока не позно,а то от желающих отбоя нету)))Только вас придурков не хватает)))
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свадьба кацапов.только не обосритесь от рожи невесты кацапской!https://www.youtube.com/watch?v=Dz2EGBEeRRg
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Невесте немного не хватает татуировок, а так чо, задорная, с огоньком.
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она воистину заслуживает высокого звания мать кацапиня!
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Умиляет то как этот гамадрил пытается в благородство, милосердие и гуманизм играть.
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Захарченко забери Савченко женись и забери ее насовсем.
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Захарченко осталось только предложить гаде руку и сердце!
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а может это любовь? Вот принесет Надя в Раду маленького Захарчика и заявит о своей партии " Мамы-волонтерши"
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Захер, невозможно утопить то, что уже и так утонуло. Но ты, похоже, стараешься.
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