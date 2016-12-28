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Все про:тарифы (1362) Укрзализныця (944)

 "Укрзализныця" провела круглый стол по повышению грузовых тарифов без участия крупнейших грузоотправителей, - СМИ

В "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвесте", Ferrexpo и "Интерпайпе" был получен приблизительно идентичный ответ: "Нас не приглашали".

Об этом, как сообщает 112, пишет UAprom, которое опросило участников рынка ГМК.

ПАО "Укрзализныця" 28 декабря провело "круглый стол" по вопросу повышения грузовых тарифов без участия представителей крупнейших грузоотправителей, при этом закрыв доступ прессе на мероприятие. Об этом пишет издание "UAprom".

"В "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвесте", Ferrexpo и "Интерпайпе" был получен приблизительно идентичный ответ: "Нас не приглашали". В то же время руководители отраслевых ассоциаций (химики, аграрии, металлурги, ферросплавщики, цементники) сообщили, что отказались от приглашения, сочтя предстоящее мероприятие очередной PR-акцией руководства УЗ, которое так и не предоставило ни одного документа для конструктивного диалога. А это более 80% грузовой базы "Укрзализныци", - пишет СМИ.

Также издание напомнило, что 27 декабря в ходе итоговой пресс-конференции Войцех Бальчун, председатель правления УЗ, заверил министра инфраструктуры Владимира Омеляна в том, что ведет "открытый диалог с бизнесом" по тарифному вопросу. Он заявил, что 28 декабря пригласил на "круглый стол" в центральном офисе УЗ "производителей стали".

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