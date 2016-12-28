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Все про:Польша (3536) УПА (608) Волынская трагедия (88) Ващиковский (76)

 Глава МИД Польши призвал Украину не отмечать 75-летие УПА

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать в 2018 году 75-летие УПА.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть, об этом он заявил в интервью польским СМИ.

"В обоих обществах нет понимания того, чем была УПА. Украинцы убеждены в том, что повстанцы воевали в основном против "советов" и немного против немцев. Но и Волынская трагедия вряд ли неизвестна. Надо извлечь из этого урок. Если в Украине дойдет до решения массово отмечать 75-летие УПА, то может так произойти, что никто из Польши туда уже не приедет. Я надеюсь, что в Киеве знают об этом, потому что польский сигнал был предельно чёткий", - заявил польский министр.

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Напомним, в июле 2016 года Сейм, нижняя палата парламента Польши, вслед за Сенатом признал Волынскую трагедию "геноцидом со стороны украинских националистов". С осуждением такого решения выступил посол Украины в Польше Андрей Дещица, а также директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Президент Украины Пётр Порошенко также выразил сожаление по поводу решения Сейма. В Верховной Раде назвали решение поляков "искривлённой и некорректной оценкой трагедии".

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Вас козлов спросить забыли. Кацапы вывезли трон польских королей, проделали в нём очко и Екатерина на нём срала. Самолёт с вашей элитой уничтожила, а вы им сраку лижете. Украинцы в отличии от вас, помнят историю и чтут своих героических предков.
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Просто пшеки Волынь регулярно вспоминают.
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Треба думати та шукати взаєморозуміння. А міністра ЦЬОГО уряду ми почули.
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Ну да. Будем отмечать 17 октября. Польша ведь не против...
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Я жодного політика не люблю. Тим більше їх "шісток".
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Не флуди - это одно и то же !
За какие "деякі його дії" ему , Захарка , вручил именной пистолет ?!
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Ні, не одне і теж. Мені до дупи політичні переконання політика, якщо в даний час і в даному місці Україна може примусити його зробити для неї добро.
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надо находить компромисс,мир устроен сложно--главное его сохранить с пользой для государства и народа
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Здесь не может быть никаких компромисов... Мы на своей земле... Мы же не говорим полякам, перестаньте чевствовать своих БАНДИТОВ ИЗ АК, которые убивали и резали украинцев?
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Со всех сторон советуют кому что нужно становитесь в очередь. Беззубая политика или продажная политика президента и всего аппарата, а также депутатов, даёт возможность диктовать суверенному государству свои условия. Поднимите факты, в которых поляки вырезали украинцев, почему молчите, и советуйте полякам свои условия.
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АВ шо, пани поляки пропонують святкувати столітню історію гноблення Українців????
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Это типа одна из пленных которую орки передают савченко. Это быдло, так называемая пленная, висит в оккупированном Крыму со своим хахолем. Савченко и ее московские друзья и здесь напартачить не могут)))

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Поляки, со всем уважением к вам, у вас своя история у Украины своя история!!! Отсюда вывод, занимайтесь своей страной и никогда и ни кому не указывайте что делать!!!
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У нас багато і спільної історії-так склалося.
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Тільки позитиву в ній зовсім трошки... Я так і не розумію досі, з якого переляку полаці раптом стали нам такими друзями? Чи ми, як висловилась колись Ф. Раневська, "дружим протів Росії"?
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Скільки вже є.
Не треба жити вчорашнім днем.
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ты больной? пшеки указывают нам, что нам в своей стране отмечать, а что нет!!! Если мы прогнемся под эту ...ету, то будем опущенцами, и нами будут помыкать все кому не лень. История - это в основному история воен, и так случилось, что мы резали друг друга, и шо? Теперь каждый пи..ар будет выставлять свою жопу и просить поцеловать на ней шрамы?
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А шо уже 2018 на носу и мы объявили о празднике мы как то сами разберёмся без твоих личных пожеланий да и на 18 год у нас намечаются гуляния в связи с роспадом Мухосранска
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УПА - эта история Украины. Действовала она согласно историческому развитию. И нефиг пшекам лезть в нашу историю. Кстати, диктатор Гитлер очень уважал диктатора Пилсудского.
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Як же піднапрягли всі розумники, які краще нас знають що нам робити... Резулюцію підтримайте/не підтримайте, 75 років УПА святкуйте/несвяткуйте, дохлим кацапам співчувайте/не співчувайте...
з.а.є.б.а.л.и........
Панство, а не поре нам самим вирішувати, що робити в тій чи іншій ситуації.
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Тільки після того, як Польща не буде відзначати Армію крайову
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Найкращий. Нехай визнають АК "каратєлямі", тоді й поговоримо. Може бути...
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он не охренел? мы хоть когда-то полякам рассказывали, какие им праздники отмечать, ставить ли памятники пилсудскому и т.п. Почему его до сих пор никто не послал? такое ощущение, что Украину не чмарит только ленивый!
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Наступним кроком нам "порадять" знести пам'ятник Богдану Хмельницькому.
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польские сучары, ставайте в очередь за жидами и вместе с ними пошли на хуй!
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Верховная Рада приняла постановление, которым определяется перечень важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2017 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.
За принятие решения проголосовали 234 депутата, передает Укринформ.
Предусмотрено празднование 75 лет с начала формирования Украинской повстанческой армии.
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Могил АК и тому подобным с памятниками, в Украине не меньше, чем подобных УПА в Польше. Вот только в Украине они всегда ухоженные и никто не возмущается...
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призвал Украину не отмечать 75-летие УПА

Поляки продались кацапам !
А прикидываются друзьями.
.
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