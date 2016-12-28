 Глава МИД Польши призвал Украину не отмечать 75-летие УПА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть, об этом он заявил в интервью польским СМИ.
"В обоих обществах нет понимания того, чем была УПА. Украинцы убеждены в том, что повстанцы воевали в основном против "советов" и немного против немцев. Но и Волынская трагедия вряд ли неизвестна. Надо извлечь из этого урок. Если в Украине дойдет до решения массово отмечать 75-летие УПА, то может так произойти, что никто из Польши туда уже не приедет. Я надеюсь, что в Киеве знают об этом, потому что польский сигнал был предельно чёткий", - заявил польский министр.
Напомним, в июле 2016 года Сейм, нижняя палата парламента Польши, вслед за Сенатом признал Волынскую трагедию "геноцидом со стороны украинских националистов". С осуждением такого решения выступил посол Украины в Польше Андрей Дещица, а также директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Президент Украины Пётр Порошенко также выразил сожаление по поводу решения Сейма. В Верховной Раде назвали решение поляков "искривлённой и некорректной оценкой трагедии".
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За какие "деякі його дії" ему , Захарка , вручил именной пистолет ?!
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Не треба жити вчорашнім днем.
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з.а.є.б.а.л.и........
Панство, а не поре нам самим вирішувати, що робити в тій чи іншій ситуації.
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За принятие решения проголосовали 234 депутата, передает Укринформ.
Предусмотрено празднование 75 лет с начала формирования Украинской повстанческой армии.
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Поляки продались кацапам !
А прикидываются друзьями.
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