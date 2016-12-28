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 Мужчину привалило обломком стены на Херсонщине

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бериславской районной больницы.

В г. Берислав Херсонской обл. мужчину привалило обломком стены, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 10:47 28 декабря спасателям г. Берислав поступило сообщение о том, что на территории местного предприятия во время разборки старого здания произошел обвал стены, в результате обломками привалило работника 1988 года рождения, который в составе бригады осуществлял разборку здания.

"При осмотре места происшествия спасатели установили, что пострадавшему большим обломком стены привалило обе ноги, и существовала угроза его жизни из-за возможного падения остальной конструкции. Поэтому спасатели ловко зафиксировали остатки стены. Уже с помощью подъемного крана на базе "ЗИЛ-130" плита была поднята", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спасатели переместили мужчину на носилки и доставили его в карету скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бериславской районной больницы.
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металл уже весь порезали, теперь кирпичем/бетоном)) занялись?!
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