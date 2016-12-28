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Все про:суд (19773) уголовное дело (2169) Шепелев (41)

 Суд разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-депутата Рады Шепелева

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева.

Об этом говорится в определении суда от 16 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно ему, Шепелев подозревается в организации неудачного покушения на банкира Сергея Дядечко в марте 2013 года.

После неудачного покушения экс-депутат выехал из Украины, но не оставил попытки убить банкира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура начала расследовать госизмену экс-депутата Рады Шепелева. ФОТО

Для реализации своего преступного замысла подозреваемый подыскал лиц из числа сотрудников правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, которые за денежное вознаграждение в размере 1,3 млн долларов США согласились сфабриковать уголовное дело против Дядечко для дальнейшего незаконного содержания его под стражей и убийства.

В частности, банкира пытались привлечь к уголовной ответственности за якобы финансирование терроризма.

К данному плану Шепелев привлек своего сына и тестя.

По данным прокуратуры, подозреваемый постоянно общался со своим сообщником из России по зашифрованным каналам связи IP-телефонии.

Также установлено, что Шепелев до сих пор поддерживает общение с сотрудниками ФСБ России.

Кроме того, он может скрываться не только в России, но и на оккупированных территориях Донбасса, так как его сын владеет квартирой в Донецке.

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В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил заочное расследование в отношении подозреваемого.

Напомним, в августе Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по факту государственной измены бывшего депутата Рады Александра Шепелева.




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до противного знакомо: районный городской суд разрешает (или нет) Генеральной прокуратуре проводить свои прямые обязанности. Или Юра не знает как проводить расследование: заочно или очно, от слова очко. Там где был не научили или память коротка? Какая-то власть вроде и богатая, а трусливая...как они любят говорить - вся вертикаль.
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