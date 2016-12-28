 Суд разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-депутата Рады Шепелева

Об этом говорится в определении суда от 16 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно ему, Шепелев подозревается в организации неудачного покушения на банкира Сергея Дядечко в марте 2013 года.
После неудачного покушения экс-депутат выехал из Украины, но не оставил попытки убить банкира.
Для реализации своего преступного замысла подозреваемый подыскал лиц из числа сотрудников правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, которые за денежное вознаграждение в размере 1,3 млн долларов США согласились сфабриковать уголовное дело против Дядечко для дальнейшего незаконного содержания его под стражей и убийства.
В частности, банкира пытались привлечь к уголовной ответственности за якобы финансирование терроризма.
К данному плану Шепелев привлек своего сына и тестя.
По данным прокуратуры, подозреваемый постоянно общался со своим сообщником из России по зашифрованным каналам связи IP-телефонии.
Также установлено, что Шепелев до сих пор поддерживает общение с сотрудниками ФСБ России.
Кроме того, он может скрываться не только в России, но и на оккупированных территориях Донбасса, так как его сын владеет квартирой в Донецке.
В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил заочное расследование в отношении подозреваемого.
Напомним, в августе Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по факту государственной измены бывшего депутата Рады Александра Шепелева.
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