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 Государство не будет оплачивать проживание крымского "Беркута" в Киеве во время Революции Достоинства, – прокуратура АР Крым

Благодаря вмешательству прокуратуры Автономной Республики Крым удалось предотвратить взыскание бюджетных средств в размере 602 тыс. грн в пользу предприятия за проживание крымского подразделения "Беркут" в Киеве во время Революции Достоинства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.12.2016 по заявлению прокуратуры Автономной Республики Крым пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам и отменено постановление этого же суда, которым безосновательно взыскано с государства в пользу акционерного общества 602 тыс. грн. за проживание крымского подразделения "Беркут" в Киеве во время Революции Достоинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил на 2 месяца домашний арест двум харьковским экс-беркутовцам

Основанием для обращения в суд стало решение суда в смежном деле, вынесенное по иску прокуратуры Автономной Республики Крым, которым признан недействительным договор на проживание и питание сотрудников батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым, заключенный спецподразделением с акционерным обществом, которое является собственником санатория", - говорится с сообщении.

Также читайте: ГПУ сообщила о подозрении бывшему замкомвзвода одной из оперативных рот киевского "Беркута"

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это какой-то отложенный на три года платеж?!
или пост фактум???
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Всё верно, санаторий не должен был селить бандитов. А поселил, кормил и поил по частной инициативе. С какого перепугу Держава должна оплачивать приватные счета.
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так это понятно, просто шо это дело идет уже сколько лет?!
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на какой планете живет эта прокуратура???? не заплатят санаторию, а беркут каким боком пострадает??
Вместо посадки воров и хапуг, расписывают с судами никчемные нулевые "громкие дела"
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Ещё выплату дани во времена татаро-монгольского ига, оспорить в суде нужно.
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Як розкрадалася українська армія (інфографіки)




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если и реформы пойдут такими стремительными темпами, мы скоро улетим на Марс.
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Это называется имитация бурной деятельности. Наверное, что обычно суд отправил на новое рассмотрение. Если есть договор между мвд и предприятием, то кто ж тогда будет платить? Предприятие тут при чем? Кто будет заниматься в этой стране бизнесом, если потом можно начхать на договорные обязательства?
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Это совершенно незаконное "решение" суда не имеющее ничего общего ни с законностью, ни даже с обычной логикой. Если есть нарушения или подлог при составлении документов, то нужно привлекать к уголовной ответственности аферистов, иначе государство должно платить по своим счетам нравится или не нравится это кому-нибудь!
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No regrets.

December 25th, 12:23

Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чт им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ....
Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что - совершенно плевать.
Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.
У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.
No regrets. They don't work.
Все.

ЗЫ: Ну и да, в двадцать пятый раз - самое интересно, что этот дискурс возможен только в России. Во всех остальных странах по периметру - а в особенности в Украине и теперь вот еще и частично в Сирии - все эти разговоры о том, что "ужасная катастрофа", "они всего лишь певцы и танцоры", "лично никто из них не виноват", "так нельзя" и прочую гипертрофированную толерантность (собственно, это называется "конформизм")- просто не поймут. Вот просто не поймут и все. Нет, не будут ни спорить, ничего. Просто пожмут плечами и отойдут в сторону. Не понимая, зачем вы им говорите о том, что нужно выражать соболезнование военно-транспортному борту вооруженных сил страны, которая этими самыми вооруженными силами убивает граждан его Родины. Где кладбища растут теперь, как на дрожжах. Ну вот не объясните вы человеку, что штатный служащий министерства обороны оккупационной армии, летевший давать концерт в только вчера разбомбленный Алеппо с песней под названием "Вежливые люди"- ну просто вот работа у него такая, а что он мог сделать, он человек подневольный, приказали и полетел, а на самом деле он не виноват. Вот не объясните и все. С вами просто перестанут разговаривать. Так что эта рефлексия возможна только в России. Для всех остальных эти люди - как минимум пособники преступников. И все. И лучше, на самом-то деле, уже определиться, кто они и для тебя. На какой именно стороне и ты сам.
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а вот теперь санаторий пусть выбьет долг за проживание с этой питушатни))) сами в Киев приехали,жрали-спали и не оплатили.
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Они приехали по приказу МВД Украины..........
Солдаты в АТО тоже платят за жильё и питание?
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Приказ никто не видел. Их посылал Захарченко,бывший министр - вот к нему и вопросы. Нехер с Крысма в Киев шлюхаться.
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Пятница!

December 23rd, 13:30

https://www.youtube.com/watch?v=Rt7jdGn2Zd0

В конце-концов, сегодня пятница. Не все же нам о политике. Сегодняшний день выдался просто праздником торжества веселых и находчивых. Но, правда, не всегда умных.
В Марселе трое любопытных полицейских заблудились на борту американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", на который они проникли незаконно с делегацией высокопоставленных гостей, и чуть не уплыли в Штаты. Они были обнаружены после того, как авианосец вышел из порта. В итоге "Эйзенхауэр" задержался на час, пока полицейских снимали с борта и доставляли домой на катере. Они будут подвергнуты дисциплинарному взысканию.
В Лимпопо три брата-импотента были съедены во время ритуального изнасилования крокодилицы. Молодые люди страдали импотенцией из-за семейного проклятия, для снятия которого местный шаман посоветовал им поймать в стоячей воде (видимо, это важно) крокодилицу и по очереди её изнасиловать. А для защиты дал амулет под название "муфи". По неизвестным причинам (!) амулет не сработал. Но родственники погибших не имеют претензий к шаману, так как в Лимпопо всем известно, что этот способ действительно работает. Просто в этот раз что-то не заладилось.

Ну и под конец замечательный видос уже про нашего родного укуренного омоновца с покатушками по казанскому аэропорту под музыку, которая была рождена именно для этого часа. Кстати, заметьте, как аккуратно человек едет. Даже с поворотничками! Ми-ми-ми. Явно получает удовольствие. И хочет доставить его и окружающему миру. По-моему - понять и простить. Кстати, я болел за машинку.

Удачных всем выходных. Не скучайте.

И не насилуйте на ночь зеленых крокодилов.

Видео честно украдено отсюда: https://twitter.com/nourlnews
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Я вот думаю, а как они отличают крокодилиху от крокодила, может ошиблись парни, а ему не понравилось такое безобразие (он исповедовал "традиционные ценности"), вот и сожрал наглецов-насильников!
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театр абсурда. Прокуратура Крыма, которого нет принимает решения о событиях трехлетней давности в Киеве. Надо еще набрать дармоедов в прокуратуру Кубани которая тоже когда-то была в составе УССР.
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Самое время вспомнить КТО выводил , в феврале 2014 , беркутню из Киева ....
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