ОБСЕ заявляет о кибератаке на сайт. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом рассказал пресс-секретарь организации, передает Reuters.
"Была атака. Мы узнали об этом в начале ноября", - рассказал представитель ОБСЕ и добавил, что сейчас сайт в безопасности.
Французская газета Le Monde приводит слова западного разведывательного источника, который считает, что за атакой может стоять хаккерская группировка из России. Это же группа совершала атаки сервисы руководствао Демократической партии США во время президентской кампании США. В ОБСЕ отметили, что им известно о том, что атаку приписывают российской группе APT28 за атакой, но провести расследование не могут.
Ранее министерство внутренней безопасности и управление национальной разведки США обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на серверы Демократической партии. "Мы уверены, учитывая масштаб и сложность этих атак, что санкционировать эти действия могли только высшие российские государственные лица", - говорится в совместном заявлении ведомств. Сегодня сообщалось, что Администрация президента США Барака Обамы готовится к введению новых санкций в отношении Российской Федерации.
124 1
Украина и Япония расширяют направления сотрудничества в сфере кибербезопасности(13)
Парламент дополнительно выделил 150 миллионов гривен на киберзащиту(25)
Атаки российских хакеров - это сигнал угрозы мировому порядку, - Маккейн(65)
Минфин и Госказначейство потеряли 3 терайбайта информации вследствие кибератаки, - Власюк(71)
Роль "личности" Яценюка в истории Крыма(0)
Российские хакеры пытались взломать компьютерную сеть Республиканской партии США, - СМИ(27)
Сайт Минобороны не работает из-за кибератаки(21)
Ответить