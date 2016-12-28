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Все про:киберпреступление (173) ОБСЕ (2134) кибербезопасность (46)

 ОБСЕ заявляет о кибератаке на сайт

Предполагают, что атаку совершили российские хакеры.

ОБСЕ заявляет о кибератаке на сайт. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом рассказал пресс-секретарь организации, передает Reuters.

"Была атака. Мы узнали об этом в начале ноября", - рассказал представитель ОБСЕ и добавил, что сейчас сайт в безопасности.

Французская газета Le Monde приводит слова западного разведывательного источника, который считает, что за атакой может стоять хаккерская группировка из России. Это же группа совершала атаки сервисы руководствао Демократической партии США во время президентской кампании США. В ОБСЕ отметили, что им известно о том, что атаку приписывают российской группе APT28 за атакой, но провести расследование не могут.

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Ранее министерство внутренней безопасности и управление национальной разведки США обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на серверы Демократической партии. "Мы уверены, учитывая масштаб и сложность этих атак, что санкционировать эти действия могли только высшие российские государственные лица", - говорится в совместном заявлении ведомств. Сегодня сообщалось, что Администрация президента США Барака Обамы готовится к введению новых санкций в отношении Российской Федерации.
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