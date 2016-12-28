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Все про:Львовщина (1230) СБУ (12897) украинофобия (489) Русский мир (353)

 СБУ обвиняет газету Русского культурного центра во Львове в украинофобии и разжигании национальной вражды и ненависти

Управление СБУ во Львовской области провело неотложную экспертизу печатной газеты Русского культурного центра во Львове "Русский вестник" и выявило преступные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 28 декабря, в комментарии Гал-інфо сообщила помощница начальника Управления СБУ Львовщины по взаимодействию с общественностью Мирослава Клячкивская.

Она напомнила, что 24 ноября 2016 в Управление СБ Украины во Львовской области поступило обращение Львовского областного совета относительно оценки информации, изложенной в публикациях издания "Русский вестник".

"Для проведения проверки изложенных в обращении обстоятельств были привлечены Институт народоведения НАН Украины и установлено следующее. С марта 1999 на территории города Львова издается газета Русской общины Львовской области "Русский вестник" (адрес редакции: г. Львов, ул.Короленко, 1-А). Согласно проведенному Институтом народоведения НАН Украины (г. Львов) исследованию содержания информации, представленной в номерах 2 (210) за февраль, 8 (216) за август и 9 (217) за сентябрь 2016 указанного периодического печатного издания, аналитический обзор каждого из указанных номеров газеты дает возможность утверждать, что, начиная со структуры газеты - ее логотипа, особых идеологических акцентов макетирования, соответствующих иллюстраций, постоянно повторяющихся знаковых маркеров великорусской идентичности, а также откровенно оскорбительных высказываний в публикациях в адрес народа, его героев и символов, истории и т.д., на территории которого они постоянно находятся, свидетельствует о том, что редакционная политика проводится вопреки законодательству Украины, а именно целенаправленно, осознанно, с целью унижения украинской нации, ее исторического прошлого, ее государственности и суверенитета ", - сообщила Мирослава Клячкивская со ссылкой на выводы экспертизы.

Также газета содержит проявления межнациональной нетерпимости и унижение чести и достоинства украинцев.

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"В частности, откровенные проявления межнациональной нетерпимости (вражды), унижение национальной чести и достоинства украинцев, разжигание межнациональной розни обнаружено в интервью Марины Перевозкиной под рубрикой "Актуально" с российским политиком и правозащитником Вячеславом Игруновым "Прозрение либерала" (№ 2 ( 210) за февраль 2016 года), материалах вице-президента "Центра исследований корпоративных отношений" и президента "Центра системного анализа и прогнозирования" в Украине Ростислава Ищенко "Кто станет сакральной жертвой?" (№ 2 (210) за февраль 2016 года), "На грани" (№ 8 (216) за август 2016 года) и "Почему Порошенко должен уйти" (№ 9 (217) за сентябрь 2016 года). Таким образом, приведенные факты пропагандистской пророссийской деятельности редактора и сотрудников газеты Русской общины Львовской области "Русский вестник" могут быть квалифицированы как разжигание национальной вражды и ненависти, а также унижение национальной чести и достоинства ", - сказала Мирослава Клячкивская.

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Соответственно, по ее словам, несмотря на изложенные факты, 28 декабря 2016 следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК Украины.

Учитывая, что согласно ст.216 УПК Украины расследование уголовных преступлений, предусмотренных ст.161 УК Украины относится к компетенции следственных органов Национальной полиции, указанное уголовное производство направлено в прокуратуру Львовской области для определения подследственности.
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Ну ни фига себе ,а позвольте ка поинтересоваться ,что эта ватная бумага,до сих пор делает во Львове ????
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кацапья ватного и во львове хватает ... за восток , думаю можно уже не говорить ...
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Львов 70-80 -е годы тебя не смогли русифицировать Ты был для нас западинкой т.е. воздухом свободы. Что сейчас произошло с тобой?
Marry Christmas, Lviv
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а чи є Український культурний центр в перербурзі
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Там і своєї культури немає, яка к чорту українська.
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- Говорят, что теперь в Сочи, если приложить к уху ракушку - можно услышать хор им. Александрова.
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А шо есть даже такая Газета!!
Я куею!!!!! третий год войны!!!
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россия потерпела очередные унизительные поражения на «крымском фронте». Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 91



Суд Амстердама признал, что Крым - это временно оккупированная украинская территория и, поэтому, «скифское золото» должно быть возвращено Украине. Суд стал на нашу сторону, даже несмотря на уловки оккупантов, которые не перерегистрировали музеи по российскому законодательству. С подачи российских юридических гениев, в Амстердаме крымские музеи судились с Киевом как украинские. Однако судья использовала это против оккупантов - если музеи украинские, то Украина и должна распоряжаться «скифским золотом». По большому счету решение амстердамского суда - подтверждение аксиомы - Крым - это часть Украины и россия не имеет никаких прав ни на сам украинский полуостров, ни на имущество находящееся в Крыму.
Не успев оправиться от такого унижения в Амстердаме, российская федерация потерпела еще одно сокрушительное поражение - теперь уже на дипломатическо-юридическом фронте. Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о правах человека в Крыму, в которой осуждаются репрессии, россия официально признается страной-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями. Это первый документ в истории ООН, где россия прямым текстом названа оккупантом, осуждается оккупация и ПОПЫТКА аннексии Крыма. Резолюция ГА ООН- есть юридический инструмент для дальнейшей деоккупации Крыма. Ее цель - обеспечить доступ международных правозащитных механизмов на временно оккупированный полуостров для мониторинга прав человека. Возможный недопуск международных правозащитных организаций в Крым - это повод для усиления, и без того неимоверно болезненных для россии, санкций.
А теперь на секунду задумайтесь, чтобы было, если бы россия хотя бы по одному из этих вопросов добилась успеха. Кремлевские пропагандисты и путин трубили бы на всю планету о том, что мировая общественность признала аннексию украинского полуострова и в «крымском вопросе» точка поставлена навсегда. Крымская и материковая вата довольно бы кивала головой, возносила путина, понося при этом власти Украины, наших союзников, упрекая их в беспомощности. В действительности, в вопросе Крыма поставлена точка - это украинская территория, а россия, как страна-агрессор, вернет полуостров Украине и заплатит за оккупацию. Осталось только дождаться, когда рухнет экономика россии, которая держится из последних сил и дышит на ладан. «Резервный фонд» почти опустошен, а средства «Фонд национального благосостояния», не рассчитаны на попадание в реальную российскую экономику и будут распилены кремлевской ОПГ.
Ну, а в Крыму по-прежнему все «хорошо». Недовольных ватников запугивают террористическими угрозами со стороны Украины и вяжут даже за одиночные пикеты. С Нового года вновь начнут повышать тарифы на коммунальные услуги, подтягивая их до российского уровня. Повышение тарифов коснется и льготной категории крымчан, которых лишат "украинской льготы" по квартплате, которая до сих пор действовала. Медработников в 2017 году планируют оставить без надбавок за звания и положенных компенсаций, т.к. на это нет денег. Некоторые говорят, что это может обернуться социальным взрывом - напряжение в коллективах нарастает. С наступлением холодов участились отключения электричества. Крымэнерго обратилось к «главам администраций» с требованием дать команду объектам общепита и развлекательным заведениям в часы вечернего и утреннего максимума потребления перейти на собственные источники энергии. В общем пророссийские крымчане по-прежнему «наслаждаются» пребыванием в родной гавани.
КРЫМский УКР @Crimea_Ukr
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Хм... А директор культурного центра задержана? Нет? В самый раз, в самый раз. Вровняк с библиотекой украинской литературы в Москве. Стильно!!!
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Интересно девки пляшут!!! В зад их и по скорее!!!
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СБУ, закройте на....й эту газетенку и все дела, сами виноваты, это уже не демократия а подстрекательство к перевороту!!! А культцентр в парашу или в тюрягу за подстрекательство!!!
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Если такое до сих существует на территории Украины да ещё во Львове , говорит о качестве "Украинской власти" . В стране оккупанта и агрессора нет украинских центров. В Украине их давно не должно быть.
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А шо он там вообще делает этот "руский культурный центр" во Львове ФСБ информацию поставляет и ведет подрывную работу СЖЕЧЬ К Е"АНОЙ МАТЕРИ!!!
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Дожили, блин! Ростика Ищенка иДжангирова печатают во Лььвове! Этих тварей еще 10 лет назад надо было удавить.
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