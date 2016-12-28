 ГПУ сообщила о подозрении бывшему замкомвзвода одной из оперативных рот киевского "Беркута", продолжающему службу в Нацполиции

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Департаментом специальных расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 на Майдане Незалежности в Киеве и превышении полномочий правоохранителями, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 171 УК Украины.
26.12.2016 сообщено о подозрении бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в городе Киеве в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пытки и в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Действия подозреваемого квалифицированы по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве.
Всего за этим эпизодом сообщено о подозрении 17 лицам, в отношении 5-ти обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 человек находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено - происходит ознакомление с материалами производства.
Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается.
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