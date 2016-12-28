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Все про:Семерак (238) ЧАЭС (312) Чернобыль (321) Зона отчуждения (49) электроэнергия (930)

 Землю в зоне отчуждения планируют сдать в аренду для строительства солнечных электростанций: уже поступают заявки от инвесторов, - Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что дальнейшее развитие зоны отчуждения позволит создать новые рабочие места и задействовать украинских специалистов для создания станций возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

"Наша цель - завершить эру зоны отчуждения и катастрофы и перейти к эре нового этапа развития. В течение года мы формировали новую концепцию будущего чернобыльской зоны. Завершение Арки над четвертом энергоблоком стало уникальным событием, которое повысит уровень радиационной безопасности в мире. Кроме того, на сегодняшний день уже приняты соответствующие изменения в законодательство, которые позволят проводить на этих территориях хозяйственную деятельность. Сейчас под Аркой остаются смонтированные краны, которые будут использоваться для демонтажа старого укрытия, и 4-го энергоблока", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС начали надвигать арку. ВИДЕО+ФОТО

Остап Семерак подчеркнул, что новый конфайнмент стал самым большой подвижной сухопутной конструкцией в мире, строительство которой установило мировой рекорд, зафиксированный в Книге мировых рекордов Гиннеса.

Министр также рассказал, что сейчас уже объявлен конкурс и поступают заявки от инвесторов на предоставление разрешений на аренду земли для монтирования в зоне отчуждения солнечных электростанций.

"О желании строить в зоне отчуждения объекты по получению возобновляемых источников заявили уже ряд зарубежных компаний. Для нас это важно еще и потому, что создание новых производств на этой территории позволит создать рабочие места и привлечь к работе специалистов, имеющих опыт работы на ЧАЭС", - подчеркнул министр.

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Также Семерак отметил, что за этот год вдвое увеличилось количество посетителей зоны отчуждения.

"Это свидетельствует о большом внимании туристов к этой территории, и мы должны это поддерживать и развивать. Политика министерства заключается в том, чтобы информационно открыть зону отчуждения для людей. Украинское общество в онлайн-режиме должно видеть все, что там происходит", - отметил министр.
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что тебе не нравится в солнечных электростанциях? и в чем не прав министр?
абы ляпнуть?
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в солнечной испании и то не выгодно, а у нас реактором подсвечивать собираетесь?
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Не пали контору!!!!!!!!!
Этож не для умных пишут!А для народа!
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Свой участок в селе Гнидын Бориспольского района киевский предприниматель Слава Мижарев в шутку называет взлетной полосой - у него подсвечены даже тропинки. Во время отключений света вся деревня в буквальном смысле черная, но дом Славы пышет комфортом. В отличие от односельчан, которые в период кризиса потратили деньги на покупку машин, диванов или дорогущих генераторов, он вложил деньги в солнечную электростанцию, чем избавил свою семью от головной боли веерных отключений.
Коммунальные расходы на обслуживание дома в 300 м2 и всего хозяйства составляют максимум 9 долларов в месяц! Мало того, Слава не только экономит, но еще и зарабатывает, продавая в общую сеть избыток полученной энергии по "зеленому
А как же "Караул, накрыло снегом батарею"?
- Это тоже миф. Во-первых, при правильной инсталляции можно регулировать наклон батареи. Конечно, во время диких снегопадов солнечная станция не будет работать. Но таких дней от силы 20 в году. На такие случаи можно купить маленький генератор мощностью 1-2 кВт, и его с головой хватит для заряда батарей.Источник: http://censor.net.ua/r322240
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Сделайте "Парк развлечений" для всевозможных сталкеров.
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Солнечные електростанции на севере Украины? Ето только под распил денег и земли на такое кто то согласится, потому что рентабельность етого проекта= нулю.
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))))А кругляк срезанный под солнечные поля пойдет в европпу?)))))
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как ты мог, так ведь хорошо спланировали))) вон и чудрыщу выпустили про "парки сталкеров" лохторату заливать....эх ты...такую схему испортил
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А инвесторы в курсе,что вы их потом разведёте,как котят ????
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семисрак сам буде купувати електрику по "зеленому тарифу" чи впише це щастя у звичайний тариф...щоб люди йому оплачували...дебіли вже дістали ...сонячна енергія добра для пустелі там пісок...для індивідуальних потреб ... і то при умові що сонячні панелі не китайське дерьмо...в України є земля ...яка при розумному підході може давати набагато більше користі..."наші" ушльопки плачуться що у гейропі не хочуть купувати українське але ж є голодна Африка Індокитай...їм є що для нас запропонувати і ми теж могли б запропонувати а не знищувати село висвободжуючи землю для пейсячого кодла ...але для цього потрібно бути державником а не бандою бариг
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Сейчас бы у нас в Крыму строили электростанции...
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сколько троллей под новостью
значит хорошие сапоги надо брать (с)
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заодно и страховую медицину протестируют.
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