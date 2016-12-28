 Землю в зоне отчуждения планируют сдать в аренду для строительства солнечных электростанций: уже поступают заявки от инвесторов, - Семерак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.
"Наша цель - завершить эру зоны отчуждения и катастрофы и перейти к эре нового этапа развития. В течение года мы формировали новую концепцию будущего чернобыльской зоны. Завершение Арки над четвертом энергоблоком стало уникальным событием, которое повысит уровень радиационной безопасности в мире. Кроме того, на сегодняшний день уже приняты соответствующие изменения в законодательство, которые позволят проводить на этих территориях хозяйственную деятельность. Сейчас под Аркой остаются смонтированные краны, которые будут использоваться для демонтажа старого укрытия, и 4-го энергоблока", - отметил министр.
Остап Семерак подчеркнул, что новый конфайнмент стал самым большой подвижной сухопутной конструкцией в мире, строительство которой установило мировой рекорд, зафиксированный в Книге мировых рекордов Гиннеса.
Министр также рассказал, что сейчас уже объявлен конкурс и поступают заявки от инвесторов на предоставление разрешений на аренду земли для монтирования в зоне отчуждения солнечных электростанций.
"О желании строить в зоне отчуждения объекты по получению возобновляемых источников заявили уже ряд зарубежных компаний. Для нас это важно еще и потому, что создание новых производств на этой территории позволит создать рабочие места и привлечь к работе специалистов, имеющих опыт работы на ЧАЭС", - подчеркнул министр.
Также Семерак отметил, что за этот год вдвое увеличилось количество посетителей зоны отчуждения.
"Это свидетельствует о большом внимании туристов к этой территории, и мы должны это поддерживать и развивать. Политика министерства заключается в том, чтобы информационно открыть зону отчуждения для людей. Украинское общество в онлайн-режиме должно видеть все, что там происходит", - отметил министр.
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абы ляпнуть?
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Этож не для умных пишут!А для народа!
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Коммунальные расходы на обслуживание дома в 300 м2 и всего хозяйства составляют максимум 9 долларов в месяц! Мало того, Слава не только экономит, но еще и зарабатывает, продавая в общую сеть избыток полученной энергии по "зеленому
А как же "Караул, накрыло снегом батарею"?
- Это тоже миф. Во-первых, при правильной инсталляции можно регулировать наклон батареи. Конечно, во время диких снегопадов солнечная станция не будет работать. Но таких дней от силы 20 в году. На такие случаи можно купить маленький генератор мощностью 1-2 кВт, и его с головой хватит для заряда батарей.Источник: http://censor.net.ua/r322240
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значит хорошие сапоги надо брать (с)
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