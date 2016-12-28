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 Киевские новости
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Все про:Киев (15708) Киевсовет (1099) Метрополитен (341) банкомат (56)

 Киевсовет объявил конкурс на размещение 50 банкоматов в вестибюлях метрополитена

Киевский городской совет объявил конкурс на размещение 50 банкоматов в вестибюлях метрополитена.

Как информирунет Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат Киевсовета от фракции "Объединение "Самопомич", председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко.

"Вчера, наконец, объявили конкурс за право разместить более 50 банкоматов в сети метрополитена", - написал он.
Стартовая сумма за всю сеть составляет 270 тыс. гривен в месяц.

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При изучении спроса заявки о желании принять участие в конкурсе поступили от 2 банков и 3 финансовых компаний.
О дате проведения конкурса будет объявлено отдельно в газете "Крещатик".

Также было принято решение о расторжении и непродлении договоров с финансовыми компаниями, которые по внеконкурсной непрозрачной процедуре получили право размещать в сети метрополитена платежные терминалы по дисконтированным ставкам аренды.

Места для размещения платежных терминалов будут выставлены на арендный конкурс в течение 2017 года.

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Это грубо говоря по 3-4 квадратных метра на банкомат, 50 банкоматов получается ровно по 50 баксов за квадратный метр аренды. Метро себя позиционирует как крутой бизнес-центр, больше нигде таких расценок нет.
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Своевременно. Надо думать, государственным банкам скидки не будет?
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