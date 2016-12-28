 Япония стала единственной страной Азии, поддерживающей санкции против РФ за оккупацию Крыма, - посол

Об этом говорится в приветственном слове по случаю 25-летия признания Японией независимости Украины и украинской государственности посола Японии в Украине Шигеки Суми, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 28 декабря, 25 лет назад Япония признала независимость Украины, а соответственно признала ее государством. Я искренне радуюсь развитию отношений между Украиной и Японией за эти 25 лет. Особенно, за последние три года, после событий на Майдане ("Революции достоинства"), отношения между Украиной и Японией стремительно развиваются. Впервые в истории дипломатических отношений наших государств, состоялся визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Украину, а также визит Президента Украины Петра Порошенко в Японию, в результате которых оживились визиты других высокопоставленных лиц обоих государств", - говорится в обращении.
"Кроме этого, учитывая незаконную аннексию Россией Крыма и ситуацию на Донбассе, Япония, по принципу непризнания изменения статус-кво применением силовых методов, стала единственным государством в Азии, которая ввела санкции против Российской Федерации. Также, недавно Япония поддержала резолюцию ООН о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, как страна-соавтор этого документа. Дополнительно, с целью урегулирования ситуации в Крыму и на Донбассе, Япония сосредотачивает усилия для оказании помощи внутренне перемещенным лицам и восстановлении Донбасса при посредничестве международных организаций. И хотя она не является страной-членом ОБСЕ, впрочем осуществляет финансовый вклад в бюджет организации и отправила наблюдателя в специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украину. Для Японии важным приоритетом является поддержка в проведении реформ в Украине в таких отраслях, как финансовая, здравоохранение, борьба с коррупцией и развитие стабильной демократии", - подчеркнул посол.
"Япония, как член Большой семерки, и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину в осуществлении реформ. Кроме того, через культурный обмен между нашими государствами, мы будем прилагать усилия в углублении взаимопонимания между нашими народами. Следующий 2017 год провозглашен "Годом Японии в Украине". Поскольку планируется проведение многих мероприятий во всех уголках Украины, искренне надеюсь, что Вам удастся почувствовать Японию ближе и насладиться культурой нашей страны", - резюмировал Шигеки Суми.
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Если сама Украина не вводит санкции против страны агрессора и оккупанта,почему остальные должны это делать?
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и ЮМЗ готовится 12 Зенитов на роиссю поставлять
бизнес понимаешь - рабочих надо кормить
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Кто сможет квалифицированно ответить на этот вопрос?
Перемещение граждан двух стран через границу без визового режима идет?
Я уж не говорю про разрыв дипотношений со страной-агрессором.
Вы тут про какую войну вообще говорите?
Покажите официальный документ,по которому в Украине идет война?
Войны нет! Есть АТО. Это когда уголовник или террорист,захватил отделение банка или райисполком и оттуда выдвигает требования.
А войны нет. И территорий оккупированных нет. Есть позор для страны перед всем миром.
И вообще,что такое оккупированные территории? Конституцию может посмотреть? Украины.
Там все ответы даны.
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как и обьявить войну войной а не сц..кливым .. АТО.
и надож так докероваться страной. что очереди добровольцев сменили толпы уклонистов.
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И после можешь вякать про поляков.
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Про Якутию и Львовскую область ?
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https://www.youtube.com/watch?v=4G8lKw16_-I
...есть ещё в России русские -- наши Братья!
.
...а Шендерович выпал из гнезда... ...хоть мы с ним и служили в ЗабВо... -- в Антипихе... ...в одном учебном центре... ...и чёй-то мне его не жаль . ...был Евреем, стал жИдом...
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Боец Нацгвардии: Массовое возложение цветов у росс консульс в #Одесса - фейк. Приехала одна машина, повтыкали букеты, сделали фото и уехали
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Brett Zane
Сусіди по карті
Вчора о 22:124227285
Волею вищих сил, Україна, три роки назад, вирвалась з обійм «руского міра». Три роки ми маємо змогу спострерігати зі строни, від якого пекла нас врятовано. Ми дивимося на сусідню країну і розуміємо, як робити не треба. Всі ці мракобісні скрєпи, переслідування незгідних, політичні вбивства, падаючі ракети, тони розчавленої їжі, бояришнікі, збиті та підірвані гранатами ведмеді, всепоглинаючий культ війни та тваринна агресія до всього оточуючого світу, не викликають нічого окрім огиди.
Відчуття огиди, ось що відчуває пересічний українець, коли читає про чергову «битовуху», млинці з лопати, бійки в черзі за халявним олівє, чи газованою водою. "Генерал МВС РФ зарубав усіх своїх гостей лопатою"… Які емоції має викликати ця новина? Огида.
Не брати ви нам. Не смійте навіть згадувати нас в цьому контексті. Між нами просто бездонна прірва. Єдине чого ми прагнемо, щоб ви просто забули про нас, забули про наше існування. Займатесь там своїми справами: ведмедів УРАЛами чавіть, апельсини в печах спалюйте, пам'ятники Сталіні з Барією ставте, чим завгодно займетесь, але про нас забудьте. Обіцяємо, ми вас згадувати не будемо… Взагалі.
Януковича і всю його банду зрадників, теж можете залишити собі, таскайте його по ефірах своїх ток-шоу в якості «легітівнава», радуйте свій піпл казками про хунту. Хоча якщо чесно, ми хунта, ми подпіндоснікі, ми продались за пєчєнькі, ми єврохохли, ми хто завгодно, але ким ми точно не є, то це вашими братами. Дуже влучно виразився ваш скоморох Шифрін: «сосєді по картє». Так ми лиш сусіди по карті, не більше. Що вам ще потрібно сказати, як продемонструвати вам, що ви нам не потрібні. Причому в будь якій ролі.
Назбиравши в себе кубло зрадників, ви тішитесь надією? Все марно. І суди ваші марні, і надії марні, і війна яку ви проти нас ведете марна. Не сумнівайтесь, своє ми відстоїмо, це наша земля, іншої в нас нема. Тому ЗСУ стоїть на смерть за кожен сантиметр української землі. Головне, що змінилось в Україні, це не влада, змінились ми самі. Ми відчули себе нацією, українцями. А щодо вас, то ви не входите в зону наших інтересів і пріоритетів. Едине відчуття яке залишилось це огида.https://site.ua/brett.zane/5862-susidi-po-karti/
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1 ч ·
- Впереди тяжелейший год. И я впервые по-настоящему переживаю за страну. Знаю - всем хочется хороших новостей. Но я три года пишу о войне и политике. Так вот мягких позитивных сценариев не осталось. Правда в том, что мы на финишной прямой и впереди развязка. Приземление будет жестким. В 2017-м Украина будет в геополитическом одиночестве сдавать экзамен на состоятельность и государственность. А Москва - крыса, зажатая в углу - сделает самый опасный бросок на Киев.
К сожалению, мужества солдат, оружия и танков уже не хватит для того, чтобы победить на этом уровне. Теперь надо победить воровство и бюрократию. Это другая игра. Это самое тяжелое испытание. И так вышло, что победа и поражение в ней во многом зависят от одного человека.
Я хочу обратиться к Петру Порошенко, который в новогоднем обращении будет говорить об успехах. Обратиться не как журналист, а как гражданин и один из представителей гражданского общества.
Г-н президент, общество ждет вашего личного раскаяния. За Кононенко. За Березенко. За договорняки и коррупцию вашего окружения. За Медведчука. За сбежавших и ненаказанных. За старые и новые схемы воровства. За распил предприятий. За пустые обещания. У вас больше нет времени обещать. Стране нужны поступки.
Чтобы пережить 2017-й год и состояться как государство, нам необходима внутренняя стабильность. Но вы не делаете ничего, чтобы это случилось. Вы только усиливаете напряжение. Вы давите малый бизнес, но не хотите раздавить бюджетных паразитов из своего окружения. Да, когда за вас голосовали, никто не ждал от олигарха, что он измениться. Но теперь вы обязаны это сделать. Это больше не вопрос вас лично. 2017-й год - это вопрос всей страны.
Гражданское общество сильно тем, что мы ищем ответы, а не бросаемся обвинениями. Выбираем сложные пути, когда остальные вешают ярлыки. Но в ваших действиях и действиях вашей команды внутри страны все сложнее искать логику. Когда-то я сказал вам при встрече: уберите Кононенко. Порвите с ним все связи, посадите его в тюрьму. Вы говорили, что приструнили окружение и его аппетиты. Но это тоже оказались лишь слова. И вот мы пришли к тому, что единственное, что сегодня спасает страну от последней революции - война, а не ваша работа.
Люди устали от лжи и обещаний. В 2017-м году вы должны измениться, если искренне желаете украинцам добра. И я бы мог призвать вас уйти с поста президента, но кто тогда придет после. До пропасти - один шаг, но речь уже не о вас, а о стране. Мы все что-то потеряли. И еще потеряем много. А что потеряли вы? Начинайте действовать. Начинайте со своего окружения. Истребите коррупцию и договорняки и вы войдете в историю. Не сделаете этого - погубите и себя, и страну.
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да, это ещё не та власть, которая нужна народу
но - она снимает напряжение там, где это возможно
и последнее: ты пишешь, "кто тогда придёт после"?
этот вопрос я возвращаю тебе, критикан херов
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