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Все про:лекарства (615) цены (2039) Гройсман (1916)

 Гройсман: "Завышать цены на лекарства - значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны"

Правительство будет жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

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Глава правительства напомнил, что с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что должно обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

"Здесь важно, чтобы мы прямо с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики не будут выполнять решение, должны очень жестко их наказывать. Фактически, восстанавливать справедливость по отношению к украинским гражданам. Потому что завышать цены на лекарства - это значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны", - отметил Гройсман.

Также читайте: В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман

В этом контексте премьер-министр поручил вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко и и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун обеспечить соответствующий мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства.
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Он шо? Тоже в ВиНицце на базаре с труханов начинал?
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а завышать цены на коммуналку- это типа проявление уважения? )))
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Хочу шоб нас окупировал Израиль !!! и всё будет вэй !!!
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Что он постоянно бормочет! "Должны"! А кто же должен наказать? Ты то там в Кабмине чем занимаешься? Как же осточертели твои вопли, о том что кто то и что то должен делать!
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ой вей.......додик иди кушать кугорчку,хватит до людей приставать ...
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А кто сказал что их завышают- ты ноль считал ? Или так попиз...ть
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Чтобы понимать завышена цена или занижена нужно понимать где ноль! Сибистоимость! Это я про комуналку
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Не сИбИстоимость, а себестоимость, а так все с тобой и твоим нулем понятно.
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Гройсман ,чёй-то такую пургу метёт ,что просто заслушаешься ,ты возьми и посади ,тех кто не платит людям новую минималку,посади тех кто завышает цены на лекарства а так эти все твои слова ,это простая болтовня и не более того.....
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ничего на пользу)), но при єтом поет, аки соловей!
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хватит цитировать это брехло и популиста!
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Популистее этого популиста Украина ещё не знала.
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Украина -много чего знала!!! А Гройсман - хорошо сказал!!!От вас я такого не слышал. А он сказал- вам завидно?
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Хорошо он говорить умеет. К сожалению - это всё, что он умеет.
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Так шоб только "хорошо говорить" и за это получать зарплату, достаточно устроиться на работу в театр или диктором на ТВ. И необязательно переться в правительство, там этих гениальных способностей недостаточно.
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А почему вы его как специалиста не цените? в чем причина? или так не любю и все????
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Написала девочка, родившаяся на расее, потом переехавшая в Крым, потом его просравшая и сиганувшая в Луцк, теперь же пристроившаяся в Луцке и снова троллящая за воровскую власть. Ничего не перепутал?
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Перепутал.Но уточнять не стану,не твое дело,в мои тоже не суйся.
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Самая большая проблема Украины и украинцев - в том, что слишком много впустили к себе в дом вот таких вот кацапоидов и дали им все права, наравне с собой. Тут даже если только троллей на "Цензоре" посчитать, троллящих за воровскую власть, так вас порядка 90% - перебравшихся в Украину из кацапской резервации.
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Дождусь ли я, когда счастливейший из даунбасенков отложит свои нудные тирады и предоставит факты(хотя бы один!) подтверждающие его перманентное обобщение типа "вас троллей"? Голословно и я тебя троллем могу обозвать,свое кляузничество и подлые черты характера ты сам уже на сф показал.
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Для тебя это слово обидно звучит? Если я назову подобных тебе пропагандистами - ваша суть от этого не изменится. Да, ты уже несколько раз клялась не писать ни мне лично, ни что-либо даже формально относящемся ко мне. Вот в очередной раз твои "обещалки" обесценились до 1коп. Да ты не первая и не последняя. Враньё, безответственность и отсутствие чувства собственного достоинства - ваши неотъемлемые атрибуты.
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Специалиста в чём? В мошенничестве? Даже по этому профилю он - далеко не лучший.
Судя по скорости заработка и приобретения недвижимости в Киеве, его же тёща многократно эффективнее самого Гройсмана.
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Ну-ка перечисли его достижения на посту премьера.
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Достижения- ОН ПРЕМЬЕР!!!!! ОН ЭТОГО ДОСТИГ!!!! А дальше официальную литературу- мне неохота глубоко лезть!!! Просто наш Президент подобрал отличную команду!!!
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Нагадати як бездипломних спеціалістів призначали на посади в КМУ та ГПУ.?
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В театре столько не заработаешь, да и украсть там нечего. То ли дело у корыта.
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А Гитлер вообще был великим оратором. Любишь его?
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А Сталин усатый был-любишь его? Все люди какают- так что теперь они все козлы и вонючки???? Может в комплексе рассматривать, а не отдельный фрагмент!! Гитлера не люблю - он преступник и шизофреник!!
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Гройсман: "Завышать цены на лекарства - значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам, всем должны быть повышены коммунальные тарифы и газ"
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Коррупция и мафия у нас в стране уничтожит любые благие намерения, которые дальше слов часто не идут
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Значит нужно наказывать все Облгазы и Облэнерго?
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более всего надо наказывать3,14стаболов при власти.которые обещали дешевые лекарства ...
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А Веталька кода мэром оч сильно хотел - клялся, что проезд в общественном транспорте в Киеве не поднимет...
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Красиво сказал!!!! Молодец !!! С такой командой -мы ху-ло -УРОЕМ ТВАРЮКУ!!!!
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"бакс" уже по 28 а это трепло "требует" "уважать украинцев"...
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Выход прост. На сердечно-сосудистые понизят, а на простудные повысят. Баланс сохранится.
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Все верно.
Совсем эти продавцы лекарств зажрались! Обдирать украинцев имеет право только Верхвовное Кодло, АП и Кабмин. Все остальные - в порядке очереди.
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Гройсман завысил цены на газ, электричество, коммунальные услуги... а значит он не уважает украинцев. А значит он сам должен быть наказан.

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И ВСЕ КТО ПРОТИВ ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ - АГЕНТЫ КРЕМЛЬБЛЯ!!!







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сепаров всех наказывай,они не уважают украинцев
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Розенку , моніторинг цін на ліки? Скоро отримаєм субсидії на ліки.
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Кроме безбожного обворовывания украинцев на лекарствах,достаточно посмотреть в аптеке на цены от простуды и гриппа, присутствует еще один момент - большинство лекарств от гриппа уже просто не работает, потому что новые штаммы давно к ним резистентны. Мой товарищ на днях переболел, в этот период мы с ним общались по телефону, и вот что он рассказал: в больнице пичкают лекарствами, которые, как сказала его жена -фармацевт всю жизнь работающий в аптеке, давно уже бесполезные пустышки. Фармацевтов время от времени собирают вместе, типа повышение квалификации,и просвещают о новых веяниях в фармакологии. Есть новые препараты, пока еще работающие, но людям втюхивают за бессовестные цены говно. Он назвал препарат, который ему приносила жена, я зашел в нашу сельскую аптеку, спросил. Надо было видеть удивленные глаза аптекарши - "нет, и не будет", с таким видом -"а ты откуда про него знаешь?". Так что -нас не только обворовывают, а еще и на""бывают за наши деньги.
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Цензор сегодня решил устроить стендап -бенефис Гнойси-дурачка?Так я жидовский юмор не понимаю.
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Вова спасибо за заботу,еще никто из евреев так не переживал за украинцев.
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Уже год как все снижают и не снизят!
Помню, давал Насирову 100 дней навести порядок на таможне.
Навел?
Балабол!
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Что то Гройсман не на шутку лозунгами разбросался видать какую то пакость готовят для людей мордатые шоколадки
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С 1-го числа много чего дорожает. Готовятся слуги народа.
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И диагноз был неверный,
И рецепт неточный:
Терапевт кончал вечерний,
Фармацевт - заочный.


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Уролог на курсах по вторникам,
Хирург в Израиле дворником.
Экономист подался в такситы...
Украиной правят фашисты!
*)
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Гройсман: "Завышать цены на лекарства - значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны" - и когда ты будешь наказан?
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Надеюсь Гройсман держит при себе писаря, который заносит в скрижали истории все его великие изречения?...
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...та была ж уже "жидовская смута" -- всё уже записано до нас...*)
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"Гройсман: ...а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны."

.
...не Первый еврей, а какой-то жлоб третьей степени... -- в попу лизм подался...*)
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Здешевлення ліків- це анекдот від Гройсмана !
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До Гройсмана этот анекдот три раза рассказывал Яценюк.
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Уже давно грося писсит на эту тему ,ну и шо кто то видит результат.? Грося тебя в иисраили признали одним из 5 самых знаменитых евреев мира.Езжай туда к ним ,поработай премьером чуток,может поменяют мнение.
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Якщо популізм не можна подолати, то треба його очолити.
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Нет это не популиз а гос-бизнес себе любимым и деньги на всем варят просто огромные, э-декларации это только маленькая верхушка айсберга, кручу верчу все в слепотрасты переправить хочу
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Как насчет цены на газ украинской добычи, стесняюсь спросить?
Газ можем продавать в 10 раз дороже себестоимости его добычи, а лекарства нет?
Какие-то двойные стандарты для олигархов -воров!
Непорядок!


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Наказать - это типа сигнал, чтобы все поставщики лекарств прибежали перед Новым годом с подарками?
О-е! У-е?
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А кто же эти цены нарисовал и продолжает рисовать, тут сам поднимаю тут героически на 3 коп понижаю как будто в разы и по своим частным СМИ кричу поборол , а некоторые думают да этот хоть борется , не задавая вопрос с кем, с собой, и насколько стало реально дешевле 3 коп или 0 , а потом потихоньку и поднимут в тишине больше чем было до того..... -- слепотрастовый театр, но они знают что он необходим что бы удержать власть-бизнес контроль
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Правительство будет жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года.
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Если. Гройцману и всей этой воровской шобле - запретить, во всех их интервью употреблять слова: БУДЕТ, БУДЕМ о чем они тогда говорить будут?


И ладно, если бы они свои обещания, хоть иногда выполняли.


Вообщем, это воровская шобла брехунов, а не власть.




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Гройсман, в пересмотренную им потребительскую корзину, положил украинцам продуктов меньше медицинской нормы, а украинским пенсионерам установил норму меньшую, чем НКВД установил пленным фашистам в 1941-м году. У Гройсмана к украинским пенсионерам меньше уважения, чем у НКВД к фашистам.
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