 Гройсман: "Завышать цены на лекарства - значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны"

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
Глава правительства напомнил, что с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что должно обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.
"Здесь важно, чтобы мы прямо с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики не будут выполнять решение, должны очень жестко их наказывать. Фактически, восстанавливать справедливость по отношению к украинским гражданам. Потому что завышать цены на лекарства - это значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны", - отметил Гройсман.
В этом контексте премьер-министр поручил вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко и и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун обеспечить соответствующий мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства.
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Нужно вводить в стране медицинское страхование: думаю, мы найдем много сторонников этой системы, - Гройсман(3)
"Нам нужно вводить в стране медицинское страхование", - Гройсман(95)
Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"(152)
"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман(50)
Система стипендий должна выступать сильным мотивационным фактором для студентов(0)
"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман(19)
Завтра, 28 декабря состоится заседание Кабинета министров(29)
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ВиНицце на базаре с труханов начинал?
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- Такий як я китаець! (с)
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Судя по скорости заработка и приобретения недвижимости в Киеве, его же тёща многократно эффективнее самого Гройсмана.
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Совсем эти продавцы лекарств зажрались! Обдирать украинцев имеет право только Верхвовное Кодло, АП и Кабмин. Все остальные - в порядке очереди.
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Помню, давал Насирову 100 дней навести порядок на таможне.
Навел?
Балабол!
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И рецепт неточный:
Терапевт кончал вечерний,
Фармацевт - заочный.
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Хирург в Израиле дворником.
Экономист подался в такситы...
Украиной правят фашисты!
*)
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...не Первый еврей, а какой-то жлоб третьей степени... -- в попу лизм подался...*)
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Газ можем продавать в 10 раз дороже себестоимости его добычи, а лекарства нет?
Какие-то двойные стандарты для олигархов -воров!
Непорядок!
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О-е! У-е?
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Если. Гройцману и всей этой воровской шобле - запретить, во всех их интервью употреблять слова: БУДЕТ, БУДЕМ о чем они тогда говорить будут?
И ладно, если бы они свои обещания, хоть иногда выполняли.
Вообщем, это воровская шобла брехунов, а не власть.
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