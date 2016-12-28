 Кабмин назначил заместителями госсекретаря Кабинета Министров Федорчука и Дехтяренко

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства, об этом Українським Новинам сообщил министр Кабмина Александр Саенко.
До назначения Федорчук был заместителем министра Кабмина, а Дехтяренко - руководителем службы министра Кабмина.
Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала 3 из 4 заместителей госсекретаря Кабмина, в связи с чем правительство объявило повторный конкурс на должность еще одного замгоссекретаря Кабмина.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия смогла избрать трех из четырех предусмотренных законом заместителей госсекретаря Кабмина
Заработная плата госсекретаря Кабмина будет состоять из должностного оклада - 13 267 гривен, а также ряда надбавок, у первого заместителя - 12 320 гривен и надбавки, у заместителей - 11 372 гривни и надбавки.
До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.
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