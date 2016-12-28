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Все про:Кабмин (9542) госсекретарь (69)

 Кабмин назначил заместителями госсекретаря Кабинета Министров Федорчука и Дехтяренко

Кабинет Министров назначил заместителями государственного секретаря Кабмина Владимира Федорчука и Сергея Дехтяренко.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства, об этом Українським Новинам сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

До назначения Федорчук был заместителем министра Кабмина, а Дехтяренко - руководителем службы министра Кабмина.

Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала 3 из 4 заместителей госсекретаря Кабмина, в связи с чем правительство объявило повторный конкурс на должность еще одного замгоссекретаря Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия смогла избрать трех из четырех предусмотренных законом заместителей госсекретаря Кабмина

Заработная плата госсекретаря Кабмина будет состоять из должностного оклада - 13 267 гривен, а также ряда надбавок, у первого заместителя - 12 320 гривен и надбавки, у заместителей - 11 372 гривни и надбавки.

До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия избрала Бондаренко госсекретарем Кабмина

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Госсекретари, их заместители, водители... Сколько расплодили бездельников, понятно надо налоги поднять
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