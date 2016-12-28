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Все про:Деминициативы (21) евроинтеграция (1911) опрос (1476) Центр Разумкова (59) Бекешкина (82) безвизовый режим (934) Евросоюз (11413)

 Для 50% украинцев безвизовый режим неважен, - опрос Центра Разумкова и "Деминициатив"

Для половины жителей Украины безвизовый режим с ЕС не имеет значения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты соответствующего исследования.

По ее словам, 50% респондентов заявили, что безвизовый режим для них неважен. Важным введение безвизового режима считают 44% опрошенных.

При этом, по информации Бекешкиной, вступление Украины в ЕС поддержали 58% респондентов, а 11% - вступление в Таможенный Союз.

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Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.
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Это 50% тех что Савченко в тройку политиков года включили?
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Ну ти даєшь. Подивись на наші міста і села. В багатьох населених пунктах людей пенсійного віку вже 40%. Як думаєшь їм з доходом 1200 гривень безвізовий режим потрібний? Статистика, як на мене відповідає реаліям.
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Безвизовый режим важен, и если проводить действительно важное социологическое исследованные, то 90 % граждан Украины за его введение, и для 90% он очень важен.

А то что предлагает центр разумкова, это проституция за московские деньги, пишем то что попросило хуйло, не более!!!
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90% важен? падсталом. Среднюю зп посмотри. Я у себя на фирме всех уволил кроме бушки -работы нет. На предприятиях реального сектора экономики сокращения. На какие шиши ехать фантазёр.
Что бы безвиз пользовался такой популярностью, надо что бы 90% населения более мение регулярно ездило в ЕС, а у нас половина населения за рубежём небыло ни разу.
Если провести опрос безвиз или прежние цены на жкх угадай как, что выберут 90%.
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Небайдужий, ну ти й лайно мiнстецевське! Ти мозок хоть колись включаеш? та всi хто хотiв - давно вже тут! а пэцiн безвiз, як вiслюку морква! кому вiн потрiбен? молодь майже вся виiхала, в кого руки/ноги на мiсцi, хто неледачий всi повтiкали! так шо свiй вiдсоток засунь собi поглибше в дупу!!
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Это не статистика, нету репрезентативности - 40% в сёлах и 50% по стране это немного разное количество людей. Если пол страны и среднестатистичейкий украинец это сельская провинциальныя бабушка то можно всей стране дружно готовить место на кладбище.

Упрощение путешествий это самое малое что дает безвиз, так как те кто смогут побывать в Европе приехали охуевшими и повлияли на тех кто не поехал. Разницу тяжело передать словами ткк тут миф на мифе и всё через жопу. Безвиз это скорость и простота ведения бизнеса. Это имидж страны на мировой арене + еще куча стран которая даст безвиз в след за ЕС. Это так же кацапы, и донбасятина которые удавятся, что немаловажно.
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Так поэтому и пуканы ватные рвутся при упоминании "безвизе", так потому и тролятина жепу рвет, метая дерьмо.
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50% это очень скромно, в реальности 80% жителей Украины, живущих за чертой бедности глубоко фиолетово на безвиз и прочую хрень!
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безвиз это хорошо для принятия нужных законов!
и если начались такие вбросы,то кое-какие законы хотят отменить,например
Е-декларирование!!!
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ввели, отменили .... что изменилось? Стали в меньших размерах воровать, застеснялись? Или по результатам е-декларирования уголовные дела появились? ... продолжать не хочу!
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это госмашина-она не поворотливая,но если раскачается хер остановишь!
я оптимист!
хотя желание все расстрелять временами появляется!!
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вот он ответ:
Савченко новым политическим лидером назвали 11,4% респондентов, Саакашвили - 10,8%, Мураева - 7,9%, Рабиновича - 7,1%, Олега Ляшко - 6,3%, Егора Соболева - 5,6%, Юлию Тимошенко - 5%, Юрия Бойко - 4,5%, Андрея Садового - 4,2%, Дмитрия Яроша - 3,7%, Владимира Гройсмана - 3,4%, Олега Тягнибока - 2,9%, Мустафу Найема - 2,6%, Виктора Чумака - 2,6%, Дмитрия Гордона - 2,4%, Виталия Кличко - 2,4%, Дмитрия Добродомова - 2,1%, Сергея Каплина - 1,6%, Андрея Билецкого - 1,3%.

Бойки, Рабиновичи, Савченки, Тимошенки будут строить новую Украину. ФФФСЁ!!!!
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Оппа! Тогда зачем вся эта возня и вонь уже который год?
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Взгляни реально, то не свет, то жд состав на полном ходу.
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Понты вэлыка сыла. Надо же людям пыль в глаза пускать. А тут такая удачная фишка - типа, мы железно стопицот раз обещаем, а оте мудаки не дают. А мы хорошие, мы ж не виноваты, шо те такие мудаки.
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Ну такие понты действуют на людей ограниченных, а для более-менее думающего и интересующегося положением происходящего думаю нет. Кому нужно за бугор тот и так поедет получив визу. Лично меня безвиз вообще не интересует. Захочу поехать на экскурсию пойду в экскурсбюро и все проблемы решены. А ехать работать за бугор нужно знать на 100%, что ты там нужен. Я просто реально смотрю на эти вещи.
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Да все правильно, тем более, что тот безвиз не дает никаких преимуществ,кроме турпоездок. Но им же удобно пи"деть о том, в чем они личных убытков и ответственности не несут. Беспроиграшный вариант - и пообещали, и в невыполнении обещания не виноваты. Они ж дурака включают, делают вид,что не понимают что народ их з брехливые обещания ненавидит, а не за то, что их обещения заведомо невыполнимы.
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На работу по безвизу низзя. Так что только туристом деньги лишние в ЕС оставить.
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Зачем нам безвизовый режим!!! за какой хуй туда в ту европу озабоченую ехать это популизм чистой воды, лучше реформу хоть одну до ума довели мусора как были продажный с судами так и остались одним словом развели нас с этой Револючией цвет нации умирает на войне крым проебали долар с 8 стал 27. за пидоров в Зраде одни свини сменили других, да забанте меня за правду!!!!!!
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Петя Курочкин, а может быть Петя пЕТУШКОВ. Ты чего разкукарекался гАвнометчик?
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игорко сколько тебе платят за то что ты пес драный тут сидиш или ты защекан малолетний я тут что то не так сказал????? или тебе скинуть видео как налоговики корпоротив отгуляли ????
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А скинь видос. Просто интересно даже стало...
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Петя Петушок, говорят - пес шалудивый. а козел драный, понятно тебе ушлепок? В отличии от тебя и тебе подобных я, работаю и зарабатываю деньги и за эти деньги содержу свою семью. А так же с семьей , в отпуск, ездим куда-нибудь за границу отдохнуть. А такие как ты сопли только могут разводить и жаловаться на жизнь....
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Ты вроде и петька но кодохтоеш как курочка будто безвизовый режим это обязаловка ездить в Европу. Не ссы курочкин, который петя, для тебя при безвизе всё останется как было - хочеш едеш, хочеш нет и никакого принуждения. И по поводу всего прочего странно ты кодохтоеш курочкин как будто ты не курочкин, а кацапин. Лиш вас таких кацапурочкиных шибко волнует вопрос безвиза когда незашто поехать в Европу мотивируя всё это революцией, Майданом, проебом крыма. Ты еще о Евроинтеграции забыл покодохтать как те методичкой велено. Выговор получиш, лишат премии и не выдадут к новому году боярышник
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Нам важно вот что!
Пенсионеры, заходите на: https://www.facebook.com/pensionariy/
Там есть очень интересное для вас. Смотрите вчерашнюю информацию в 22:44.
Здоровья и удачи!
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О ,как а раньше казалось,что это наша национальная идея.............
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Это ещё приукрашенные данные! 85% нашего нищего народа просто физически не имеют возможности оплатить поездку в Европу даже с целью экскурсии (я уже молчу о шопинге).Все наши деньги для шопинга (даже внутри страны) теперь улетают за коммуналку! Во "благо" сделал Порох и его холуи.Уже утомили носится с тем безвизом как писанной торбой.Толку нет и не будет пока в стране идёт РОШЕНИЗАЦИЯ всего.
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Еще один закукарекал. Работать надо, а не 3.14здеть. 1000.00грн +/- с семьи за 2х комнатную без субсидии это много? гАвнометчик
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Это за какой сарай ты так платишь?? У меня за 3-ку 2450 !! И з/п не в 3 раза выросла! Целуй своего пороха в анус дальше!
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180 кВт - 180.00грн, 2.5м3 горячей, 2.5м3 холодной воды +канализация 150.00( с запасом ) уборка тер. + мусор 100.00грн., газ - 150грн Всего 580.00грн + отопление за 3х ком с огромным запасом по факту - 800.00 грн. ИТОГО 1380.00грн. ПРИДУРОК, ты за что платишь?
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За 3-ку только отопление 2 350. Субсидию не дали. Не плачу.
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900 гривен только отопление за 2шку. Кусок шоколадного говна батончика.
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80% украинцев живут за чертой бедности, по твоему ты один тут работаешь?
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http://travellers-club.lviv.ua/tours/center/03.htm

и таких полно! заметь путевка 100евро,а виза+услуги по визе 57евро!!!!!!!!!!
такую путевку может и пенсионер за год накопить!
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Вообще безвизовый режим неважен для более чем 90% населения нищей страны
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Похоже, что у брехунов-социологов обострилась паранойя на фоне Ту154-грунт. Безвизовый режим важен и нужен, но кроме безвизового режима еще более важна смена системы. Правильно задавая вопросы, получите объективную картину того, что происходит. Но для этого нужно быть честным человеком, а не "чего-изволите" для заказчика с деньгами.
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"Смена системы" - это главное. Всё остальное вторично.
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оппа!народ начинают готовить к тому,что безвизового режима не будет .Лично я тогда пойду обниматься с раввинами.Да так покрепче. :D .Мне ведь вальцман,гройсман и яценюк обещали безвиз.
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Все правильно. Який безвіз коли ЗП у 80% населення країни 200 доларів.
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ООН: 80% украинцев живут за чертой бедности

Согласно исследованию уровня жизни украинцев, проведенного ООН, фактически все население Украины живет за чертой бедности.
Согласно стандартам ООН, за чертой бедности живут люди, которые в день тратят до $5 (105 грн). Эксперты подсчитали, что прожиточный минимум в Украине - 33,5 грн в день, ($1,5).
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Так перестань срать в комментах и иди работай, еб*нный дармоед.
Безвиз это цивилизационный фактор, против него только кремлеботы.
Так как никому в голову не придет взять и решить, а не сделать ли себе сложнее жизнь и быть за то чтобы платить дороже и ограничевать выезд подготовками минимум за месяц.
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А мне кажется, не для 50, а для 90% пофиг не безвизовый режим!
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Лавное - "Смена системы". А вот этого как раз и не происходит.
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Странная политика ЕС. Голодные, нищие негры и арабы прут к ним табунами, они с радостью принимают, и даже всячески защищают от проявления расизма, дают им квартиры и пособия. Чего они так боятся дать безвиз Украине - непонятно. Скорее всего просто продались пуйлу и не дают принципиально.
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А чем ТЫ лучше "голодного" негра или араба?
Более "рассовополноценный"? Так нахер Европе такие недоразвитые товарищи, меряющие превосходство такими категориями? Там в фашню наигрались.

Разница в том что с ними у них исторический колониальные связи, они на порядок лучше знают языки, уровень коррупции не факт что выше чем в нашей банановой республике, да и они в европе получают европеское образование, а не пропёрживают аудиторию в какомнибудь крыжопольском филиале КПИ.
Чтобы понять нужно поставить диагноз, и признать свой уровень, а это в случае большинства душевнобольных невозможно. Так и живём.
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Шарик, Вы неправы! у меня на работе пара "сильно загорелых" ебашит за 3 ойро/час, и к ним (уж поверьте) отношение как к обычным нигерам из кино)))
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Центр Розумкова если постарается, то так проведет опрос, что окажется кушать 90% украинцев не нужно...
Стиральная машинка для отстирывания репутации властьимущих этот центр!


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Он для них не важен, потому что куда можно поехать при доходе в $200 в месяц
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