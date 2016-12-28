 Для 50% украинцев безвизовый режим неважен, - опрос Центра Разумкова и "Деминициатив"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты соответствующего исследования.
По ее словам, 50% респондентов заявили, что безвизовый режим для них неважен. Важным введение безвизового режима считают 44% опрошенных.
При этом, по информации Бекешкиной, вступление Украины в ЕС поддержали 58% респондентов, а 11% - вступление в Таможенный Союз.
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Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.
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А то что предлагает центр разумкова, это проституция за московские деньги, пишем то что попросило хуйло, не более!!!
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Что бы безвиз пользовался такой популярностью, надо что бы 90% населения более мение регулярно ездило в ЕС, а у нас половина населения за рубежём небыло ни разу.
Если провести опрос безвиз или прежние цены на жкх угадай как, что выберут 90%.
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Упрощение путешествий это самое малое что дает безвиз, так как те кто смогут побывать в Европе приехали охуевшими и повлияли на тех кто не поехал. Разницу тяжело передать словами ткк тут миф на мифе и всё через жопу. Безвиз это скорость и простота ведения бизнеса. Это имидж страны на мировой арене + еще куча стран которая даст безвиз в след за ЕС. Это так же кацапы, и донбасятина которые удавятся, что немаловажно.
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и если начались такие вбросы,то кое-какие законы хотят отменить,например
Е-декларирование!!!
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я оптимист!
хотя желание все расстрелять временами появляется!!
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Савченко новым политическим лидером назвали 11,4% респондентов, Саакашвили - 10,8%, Мураева - 7,9%, Рабиновича - 7,1%, Олега Ляшко - 6,3%, Егора Соболева - 5,6%, Юлию Тимошенко - 5%, Юрия Бойко - 4,5%, Андрея Садового - 4,2%, Дмитрия Яроша - 3,7%, Владимира Гройсмана - 3,4%, Олега Тягнибока - 2,9%, Мустафу Найема - 2,6%, Виктора Чумака - 2,6%, Дмитрия Гордона - 2,4%, Виталия Кличко - 2,4%, Дмитрия Добродомова - 2,1%, Сергея Каплина - 1,6%, Андрея Билецкого - 1,3%.
Бойки, Рабиновичи, Савченки, Тимошенки будут строить новую Украину. ФФФСЁ!!!!
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Пенсионеры, заходите на: https://www.facebook.com/pensionariy/
Там есть очень интересное для вас. Смотрите вчерашнюю информацию в 22:44.
Здоровья и удачи!
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говнабатончика.
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и таких полно! заметь путевка 100евро,а виза+услуги по визе 57евро!!!!!!!!!!
такую путевку может и пенсионер за год накопить!
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Согласно исследованию уровня жизни украинцев, проведенного ООН, фактически все население Украины живет за чертой бедности.
Согласно стандартам ООН, за чертой бедности живут люди, которые в день тратят до $5 (105 грн). Эксперты подсчитали, что прожиточный минимум в Украине - 33,5 грн в день, ($1,5).
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Безвиз это цивилизационный фактор, против него только кремлеботы.
Так как никому в голову не придет взять и решить, а не сделать ли себе сложнее жизнь и быть за то чтобы платить дороже и ограничевать выезд подготовками минимум за месяц.
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Более "рассовополноценный"? Так нахер Европе такие недоразвитые товарищи, меряющие превосходство такими категориями? Там в фашню наигрались.
Разница в том что с ними у них исторический колониальные связи, они на порядок лучше знают языки, уровень коррупции не факт что выше чем в нашей банановой республике, да и они в европе получают европеское образование, а не пропёрживают аудиторию в какомнибудь крыжопольском филиале КПИ.
Чтобы понять нужно поставить диагноз, и признать свой уровень, а это в случае большинства душевнобольных невозможно. Так и живём.
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Стиральная машинка для отстирывания репутации властьимущих этот центр!
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