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 Некоторые причастные к трагедии в Княжичах отказываются ходить на допросы, - Генпрокурор Луценко

Некоторые из причастных к событиям в Княжичах (Киевская обл.), в результате чего погибли пять правоохранителей, отказываются давать показания, само расследование, вероятно, будет продолжительным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", - сообщил Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"К сожалению, все они стали жертвами непродуманных команд, а потом выполнения должностных инструкций. Поэтому в первую очередь мы должны дать оценку этим командам", - сказал генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты расследования перестрелки в Княжичах будут в конце первого квартала следующего года, - Луценко

Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.


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От лишенько! А спецназ, который за Корбаном ездил дэ? На морі?
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Ну так щоб до цього докумекати, треба ж вищу юридичну освіту мати. А в Югіка з цим проблеми...
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У Югика проблемы не с образованием, а с мозгом от рождения.
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У него с мозгами все в норме. Так как не вылез бы наверх этого корыта. Но положение или должность обязывает выдавать такую чушь, чтобы замутить дело в Княжичах - скрыть правду от общества. Его "папередник" на себя охоту в кабинете с тепловизором устраивал, чтобы в кресле усидеть хотя бы еще полгода. И что скажете он дурак вместе с матиосом? Может быть, пока не посмотришь в их декларации.
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Ага, отказываются! Просили наверное не очень вежливо! Луценко где не вылезет, везде идиотом выглядит!
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Дык - вполне возможно, что это тот самый спецназ и был...
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Очень странное заявление......
Генерального прокурора.....
Ничего не бывает просто так. Видимо принято решение заболтать тему, затянуть как можно на дольше, что бы все уже забыли о трагедии.
Значит версия об оборотнях не лишена оснований
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если бы хотели заболтать тему или просто примутить - давно бы сделали. никто бы не докопался. тут есть нюанс - пока не предъявлено обвинение то нет обвиняемых - только свидетели. А значит они имеют расширенный набор прав. посмотрим. отчет по делу происходит каждую неделю. пока я лично не вижу признаков затягивания или замыливания. дальше будет видно
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На новый год обычно много хат выставляют, времени нет на эти допросы.
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а потом они откажутся от посещения суда,отбытия наказания...ЗдОрово!! ))
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-Гоги, ты признаешь свою вину?
-Нэт, гаспадин судья!
-Ну на нэт и суда нэт
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Я так понял, Юга жалуется... Ну так скажи хоть, -на какую букву фамилия начинается?
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Нормально ,а кто должен сидеть в тюрьме ,случайно не отказываются сидеть ???
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а кто ж будет ходить при бардаке и безвластии .в стране большой бардельеро всем на все похйу
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"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", повестку и на допрос ходить обьязан.иначе за пропуск одного раза- сразу год.за два прогула-два ,за пять раз не хотел ходить на допрос - пятерку...короткое дело...
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замнут ето дело. мусора как и прежде будут заниматься бандитизмом в стране.. новые тоже уже скурвились.
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ну если люди занятые, то в какой-такой суд ходить...
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Пытаюсь представить: я, пыль под ногами всяких Югиков... оказываюсь причастным к убийству 5(чи шести, а Югик) ментов!!! Так я не тока не закрыт!!! Я ещё и хрен навалил на всё и на допросы не хожу!!! Хто ж я такой???
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Андрей Шевченко 73396fdd,эти все мусора идут как свидетели...подозрение же никому не предьявлено.....а свидетель дело такое-хочу прихожу...хочу не прихожу....
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Друже, я процитирую Генерального Прокурора Украины: Некоторые причастные к трагедии в Княжичах отказываются ходить на допросы" Это- абзац. Ладно- я приемлю- о свидетелях. Я- не приемлю саму формулировку, от Генерального(!!!) Прокурора!
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Мне тоже кажется, что одно дело свидетели похищения мешка картошки с базара, а другое - свидетели убийства пяти (!) человек в форме и при исполнении... Они что уже полностью тамв ГПУ о...ели???
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При певній зацікавленості можна (треба?) зробити тривалим любе розслідування, яке в даному випадку тямущий слідак районного рівня спокійно доведе до суду за 2-3 місяці.
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Круто звичайно. Скоро українці відмовлять платити квартплату та інші великі побори та податки. Просто тому що так захотілося. Якщо мусорам можна не ходити на допити, де вони були винні сто відсотків, то населення взагалі не повинно нести ніякої відповідальності за несплату податків.
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"Пгокугатуга" от Пэти, а менты от Авакова из НФ. Торгуются кто, кому, чего и за сколько... Но в том что убийц и "ссученых" ментов "стыдливо" крышуюют хором никто уже не сомневается.
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У НОРМАЛЬНОГО ГЕНПРОКУРОРА НЕ ТО ЧТО ХОДИЛИ, А БЕГАЛИ БЫ НА ПЕРЕГОНКИ НА ДОПРОСЫ....
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Ебанат.В очередной раз ляпнул и обосрался.Педрильо,сука,подари своему ушлёпку на Новый Год КПК.
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ая-яй-яй,забили на Юру и на закон,ну и правильно, че кругом не виноватому человеку шлятся по прокуратурам...
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Мне кажется- он сам не врубается- что именно он несет. Не удивлен. Новый Год почти шагает по стране. Стока дел...
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Тю, буду знати на майбутнє, що виклики на допити можна просто ігнорувати - дякую Луценку за інформацію )))
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А вчера анонс был!Помните????
Сегодня расскроют..ну и фсе такое)))))
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Корд крышевал двух домушников, Луценко крышует Корд.

Убито 5 человек. Ни один из оставшихся в живых не арестован.
Последний стрелявший видимо самозастрелился. Одно случайное стечение случайных обстоятельств.
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Ты смотри ка ,ну никто не заступился и не оправдал юру на цензоре.Какое единодушие в оценке его работы.А может он и не виноват совсем,он просто делает все под гипнозом мага,поэтому и не отвечает за свои слова и действа.Ну а гипнозы и маги разные бывают. И у каждого мага свои методы.
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ну так саджай картавий-які ще повноваження потрібні
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