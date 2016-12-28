 Некоторые причастные к трагедии в Княжичах отказываются ходить на допросы, - Генпрокурор Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", - сообщил Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.
"К сожалению, все они стали жертвами непродуманных команд, а потом выполнения должностных инструкций. Поэтому в первую очередь мы должны дать оценку этим командам", - сказал генпрокурор.
Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Генерального прокурора.....
Ничего не бывает просто так. Видимо принято решение заболтать тему, затянуть как можно на дольше, что бы все уже забыли о трагедии.
Значит версия об оборотнях не лишена оснований
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-Нэт, гаспадин судья!
-Ну на нэт и суда нэт
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Сегодня расскроют..ну и фсе такое)))))
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Убито 5 человек. Ни один из оставшихся в живых не арестован.
Последний стрелявший видимо самозастрелился. Одно случайное стечение случайных обстоятельств.
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