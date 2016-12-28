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Все про:Порошенко (10269) СБУ (12894) Кононенко (295) Грицак Василий (208)

 Грицак о ночном визите Порошенко в СБУ: "Возникла насущная необходимость пообщаться"

Президент Украины Петр Порошенко ночью приезжал в СБУ с проверкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в интервью "112 Украина".

Так, отвечая на вопрос о том, с какой целью Порошенко ночью приезжал в СБУ, глава спецслужбы сообщил, что возникла "насущная необходимость пообщаться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грицак: Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из СБУ, но мы это делаем

"Во-первых, у нас очень вкусный кофе - с одной стороны. А с другой - почему Президент не может заехать в СБУ? Приехал неожиданно - посмотрел, работает ли СБУ, - я сам не знал. Проверил караулы, и наши караулы в одной ситуации не лучшим образом сработали, и за это меня Президент покритиковал. А если серьезно, то возникла насущная необходимость пообщаться. Он проезжал мимо службы и заехал - я не вижу в этом ничего крамольного", - сказал Грицак.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Порошенко і Кононенко вночі приїжджали в СБУ, - журналіст. ФОТОрепортаж
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не новостная лента , а помойка, об этом в понедельник все кто мог раструбили... Насущность в том что Кононенко нужно было встретится с Злочевским и Онищенко!
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Мирні жителі в ночі зазвичай сплять. Баригам та бандюкам в ночі не спиться.
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