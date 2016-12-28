 Грицак о ночном визите Порошенко в СБУ: "Возникла насущная необходимость пообщаться"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в интервью "112 Украина".
Так, отвечая на вопрос о том, с какой целью Порошенко ночью приезжал в СБУ, глава спецслужбы сообщил, что возникла "насущная необходимость пообщаться".
"Во-первых, у нас очень вкусный кофе - с одной стороны. А с другой - почему Президент не может заехать в СБУ? Приехал неожиданно - посмотрел, работает ли СБУ, - я сам не знал. Проверил караулы, и наши караулы в одной ситуации не лучшим образом сработали, и за это меня Президент покритиковал. А если серьезно, то возникла насущная необходимость пообщаться. Он проезжал мимо службы и заехал - я не вижу в этом ничего крамольного", - сказал Грицак.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Порошенко і Кононенко вночі приїжджали в СБУ, - журналіст. ФОТОрепортаж
424 4
"Труханов фальсифицировал выборы. Любимчик президента Леша Гончаренко получил команду поддержать ватника, сепаратиста и бывшего бандита", - Сакварелидзе. ВИДЕО(44)
Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на пост главы Нацполиции еще в 2015 году, но Порошенко настоял на Деканоидзе, - Геращенко(30)
Мы ждем, когда Порошенко освободит 15 пленных в обмен на двух женщин, которых мы передали как "жест доброй воли", - террорист Захарченко(287)
Порошенко подпишет закон о Высшем совете правосудия в ближайшее время, - Администрация президента(0)
Порошенко обговорив з очільниками силових структур розслідування вбивства Шеремета. ВІДЕО(0)
Подельник Януковича Злочевский снят с розыска в Украине с ведома Порошенко и может вернуться в страну, - источник(267)
СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями боевиков, - Грицак(161)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить