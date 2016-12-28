 Мафия в Одессе - это Труханов, но который в этой иерархии третий. Есть еще Ангерт и Галантерник, - Сакварелидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал журналистам, что мафией Одессы руководят три человека:
"Мафия - это Труханов, но который в этой иерархии третий, есть Ангерт, который хозяин, который в близких и дружеских отношениях с Жуковым. Жуков является тестем Абрамовича, миллиардера и олигарха. Основной смотрящий по Одесской области - это Галантерник и мы предъявили подозрения людям Галантерника по Одесскому "Привозу". Галантерник и Труханов заполучили тогда преступным путем "Привоз". Они просто провернули какую-то махинацию. мы раскрыли это преступление, предъявили им подозрение и направили дело в суд. Что касается других дел, вы забыли тут еще Голубова, депутат от БПП. Любимчик президента, бывший хакер. Голубова задержали еще во время Януковича по международному поручению одного из европейских государств. он с банковских счетов или карточек воровал деньги. Достаточно много наворовал. Его задержали, отправили в суд и по моей информации, его оттуда выкупал как раз клан Ангерта и Галантерника. Также они помогали тогда и Леше Гончаренко. Они все повязаны. Что касается Голубова. Голубов незаконным путем приватизировал Дом приемов в Одессе. Дом приемов, чтобы вы понимали, сегодня единственный государственный объект, единственное учреждение, где можно принимать в морском городе гостей международных делегаций. Как только Гончаренко и Голубов оглянулись, тогда сестра супруги, если не ошибаюсь, Гончаренко, работала как раз в том отделе, который занимался приватизацией. Они заполучили приватизацию фиктивным путем. Через одну фиктивную фирму (кипрская фирма Голубова), где был назначен основной айтишник, маленький пацан по фамилии Балабанов. И они заполучили это здание. Шикарное здание на Французском бульваре. Мы открыли дело, предъявили подозрение и направили дело в суд", - рассказал Сакварелидзе
По мнению Сакварелидзе, порядка в Украине не будет до тех пор, пока мы "не выгоним всех этих бандюганов".
1502 22
"Труханов фальсифицировал выборы. Любимчик президента Леша Гончаренко получил команду поддержать ватника, сепаратиста и бывшего бандита", - Сакварелидзе. ВИДЕО(41)
Голосов за проект Госбюджета на 2017 более чем достаточно, - фракция БПП. ВИДЕО(65)
Гончаренко не забрал депозит из "Привата": Я не вижу паники(60)
Фракция БПП намерена поддержать снятие неприкосновенности с Новинского, - Гончаренко(30)
У Гончаренка зараз найбільше шансів очолити Одеську область - експерт(0)
Если нужно, наши сторонники в Верховной Раде сложат мандаты и будут бороться за досрочные выборы, - Сакварелидзе(406)
"Я точно знаю, что Кононенко уже вступил в определенные переговоры с грузинской стороной", - Сакварелидзе о выдаче Саакашвили(277)
Ответить
Ответить
Ну и почему они все еще не в тюрьме?!
Неужто так много шоколаду жрут,что являются основными его покупателями?
И где это балабол Луценко?Куда он смотрит? А Грицак?
А парламент с рыгоОральноАнальными недоносками?
И почему до сих пор,не убраны все эти лутковские и киваловы,все эти судьи и чиновники времен Шапкокрада?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"... У США есть чёткое видение того, что олигархат это зло, и его надо подавить. Думаю, что в этом и есть основная роль Саакашвили. Если бы у украинских олигархов хватило ума, они бы не противились этому процессу, а возглавили его. Сейчас американские и европейские элиты никогда не будут считать украинских олигархов равными себе..".
Ответить
Ответить
Они просто провернули какую-то махинацию. мы раскрыли это преступление Источник: http://censor.net.ua/n421395
как это связывается? "какая то махинация" это как?
Ответить
http://www.048.ua/news/1494031
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не можеш робити роботу - іди геть. Що ти від мене хочеш? Щоб я пішов її робити? Самосуд хочеш? Акції, протести? Так ти ж завтра мене і посадиш перший.
Ответить
Ответить
Ответить