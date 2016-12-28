EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1502  22
Все про:мафия (95) Одесса (5241) приватизация (779) махинации (331) Труханов (69) Гончаренко (134) Сакварелидзе (269)

 Мафия в Одессе - это Труханов, но который в этой иерархии третий. Есть еще Ангерт и Галантерник, - Сакварелидзе

Сакварелидзе рассказал о структуре мафии Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал журналистам, что мафией Одессы руководят три человека:

"Мафия - это Труханов, но который в этой иерархии третий, есть Ангерт, который хозяин, который в близких и дружеских отношениях с Жуковым. Жуков является тестем Абрамовича, миллиардера и олигарха. Основной смотрящий по Одесской области - это Галантерник и мы предъявили подозрения людям Галантерника по Одесскому "Привозу". Галантерник и Труханов заполучили тогда преступным путем "Привоз". Они просто провернули какую-то махинацию. мы раскрыли это преступление, предъявили им подозрение и направили дело в суд. Что касается других дел, вы забыли тут еще Голубова, депутат от БПП. Любимчик президента, бывший хакер. Голубова задержали еще во время Януковича по международному поручению одного из европейских государств. он с банковских счетов или карточек воровал деньги. Достаточно много наворовал. Его задержали, отправили в суд и по моей информации, его оттуда выкупал как раз клан Ангерта и Галантерника. Также они помогали тогда и Леше Гончаренко. Они все повязаны. Что касается Голубова. Голубов незаконным путем приватизировал Дом приемов в Одессе. Дом приемов, чтобы вы понимали, сегодня единственный государственный объект, единственное учреждение, где можно принимать в морском городе гостей международных делегаций. Как только Гончаренко и Голубов оглянулись, тогда сестра супруги, если не ошибаюсь, Гончаренко, работала как раз в том отделе, который занимался приватизацией. Они заполучили приватизацию фиктивным путем. Через одну фиктивную фирму (кипрская фирма Голубова), где был назначен основной айтишник, маленький пацан по фамилии Балабанов. И они заполучили это здание. Шикарное здание на Французском бульваре. Мы открыли дело, предъявили подозрение и направили дело в суд", - рассказал Сакварелидзе

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Труханов фальсифицировал выборы. Любимчик президента Леша Гончаренко получил команду поддержать ватника, сепаратиста и бывшего бандита", - Сакварелидзе. ВИДЕО

По мнению Сакварелидзе, порядка в Украине не будет до тех пор, пока мы "не выгоним всех этих бандюганов".


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тогда уж четвертый. есть еще соевый крендель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос к Харанту имею.
Ну и почему они все еще не в тюрьме?!
Неужто так много шоколаду жрут,что являются основными его покупателями?
И где это балабол Луценко?Куда он смотрит? А Грицак?
А парламент с рыгоОральноАнальными недоносками?
И почему до сих пор,не убраны все эти лутковские и киваловы,все эти судьи и чиновники времен Шапкокрада?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сказал вопрос имею. а накатал целый вагон вопросов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос уже больше риторический))) В зеркало они смотрят. Не хлестать же по мордам себя же)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Саакашвили уже не слышно, по слухам у него нет денег, чтобы быть в центре внимания журналистов, пересрался со всеми, и с гидрантом и с зарубежными спонсорами, которые давали гранты на рекламу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
за 24.12 Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, - политолог Авраам Шмулевич

"... У США есть чёткое видение того, что олигархат это зло, и его надо подавить. Думаю, что в этом и есть основная роль Саакашвили. Если бы у украинских олигархов хватило ума, они бы не противились этому процессу, а возглавили его. Сейчас американские и европейские элиты никогда не будут считать украинских олигархов равными себе..".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Ігорко Палиця, той, що нині в Лучеську до трухановської мафії причетний?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И это говорит бывший прокурор?

Они просто провернули какую-то махинацию. мы раскрыли это преступление Источник: http://censor.net.ua/n421395


как это связывается? "какая то махинация" это как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сакварелидзе: Труханова мэром Одессы сделали Гончаренко с Порошенко
http://www.048.ua/news/1494031
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что это сегодня Сакваридзе прорвало? кстати "Витальку" нашли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не Сакваридзе прорвало, это просто редактор новостей просто так или не нарочно запустил целую серию на эту тему
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А часто ли Сакварелидзе слово дают на тв? А волонтеров и активистов не проплаченных вы на тв видите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Труханов, Ангерт, Галантерник ... Яка мені різниця, це ваша робота, робіть щось! Нахрена ви апелюєте до людей і постійно розписуєтесь в своїй імпотенції.

Не можеш робити роботу - іди геть. Що ти від мене хочеш? Щоб я пішов її робити? Самосуд хочеш? Акції, протести? Так ти ж завтра мене і посадиш перший.
 показать весь комментарий
Ответить
 
к патриотически настроенным и просто неравнодушным одесситам вопрос:что важнее,продолжать травить грузин или начать уже что-то делать по поводу всей этой регионально-шоколадной банды?или при Трухе все же комфортнее и спокойнее?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область ДТП задержание Кабмин Киев Крым Луценко Нацполиция обстрел ограбление оккупация Порошенко Путин расследование Рева реформы Россия Савченко самолет СБУ смерть суд Сущенко США терроризм Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти