 Власть будет контролировать повышение минимальной зарплаты: будем принимать меры к тем, кто нас не услышит, - Рева

Об этом сказал журналистам министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы на селекторном совещании уточним все положения, будут предоставлены соответствующие полномочия исполнительным органам областных центров и территориальных громад по контролю за тем, чтобы заработная плата выплачивалась в полном объеме в определенных законом размерах. И первое право проверять соблюдение законодательства будет распространяться в том числе на физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд", - сказал Рева.
Он призвал прислушаться к словам премьер-министра, к тому, что говорит правительство, и повысить минимальную заработную плату всем, кто работает, ведь нужно уважать собственных людей и оценивать их труд достойным образом.
"Тот, кто нас не услышит, мы, конечно, будем принимать предусмотренные законом меры, чтобы все чувствовали свою личную ответственность за обеспечение достойной оплаты труда украинцев", - подчеркнул чиновник.
Рева заверил: средств точно хватит для того, чтобы обеспечить увеличение минимальной зарплаты в бюджетной сфере. "На предприятиях больших проблем нет. Нам необходимо усилить контроль за той частью экономики, которая работает по упрощенной системе", - добавил он.
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Овощ тоже думал , что он вечный , а эти в своём беспределе превзошли даже Азирова
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