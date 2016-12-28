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Все про:Кабмин (9541) минимальная зарплата (68) Рева (105)

 Власть будет контролировать повышение минимальной зарплаты: будем принимать меры к тем, кто нас не услышит, - Рева

Власть будет жестко контролировать соблюдение законодательства относительно повышения минимальной заработной платы украинцев до 3 200 грн в 2017 году.

Об этом сказал журналистам министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы на селекторном совещании уточним все положения, будут предоставлены соответствующие полномочия исполнительным органам областных центров и территориальных громад по контролю за тем, чтобы заработная плата выплачивалась в полном объеме в определенных законом размерах. И первое право проверять соблюдение законодательства будет распространяться в том числе на физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд", - сказал Рева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман

Он призвал прислушаться к словам премьер-министра, к тому, что говорит правительство, и повысить минимальную заработную плату всем, кто работает, ведь нужно уважать собственных людей и оценивать их труд достойным образом.

"Тот, кто нас не услышит, мы, конечно, будем принимать предусмотренные законом меры, чтобы все чувствовали свою личную ответственность за обеспечение достойной оплаты труда украинцев", - подчеркнул чиновник.

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Рева заверил: средств точно хватит для того, чтобы обеспечить увеличение минимальной зарплаты в бюджетной сфере. "На предприятиях больших проблем нет. Нам необходимо усилить контроль за той частью экономики, которая работает по упрощенной системе", - добавил он.
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Тебе же сказали будут ФОПов гонять!! 5й канал так сказать ему можно!!
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Оно забыло благодаря кому получило возможность стать министром . Податковый майдан не за горами !
Овощ тоже думал , что он вечный , а эти в своём беспределе превзошли даже Азирова
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Повышение зарплат щахтерам после забастовки было ошибкой..
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Дибіли. Весь світ працює на погодинній основі. А тут тримаються за совок, як п"явки..
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А шо ти хотів, коли при владі совки. Поголовно.
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Підприємці знайдуть вихід. Вже примушують людей звільнятись і ставати на облік, але продовжують працювати.
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Начните с барыжного 5анала,накажите его пропогандонский рупор по полной,тогда поглядим.А так от всего народа,а ось вам))))
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Если все так просто, раз два и готово, то надо было до 8000-10000 повышать минималку, чтобы говорить об оценки труда должным образом, а пока это так на еду, чтобы с голоду не умереть.
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зарплату надо сделать что в совке,не более 120 гривен в месяц..,а то блин разбогатели на казенном харче..
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Это безграмотное шарлатанство от Гройсмана. Никому ничего хорошего это не даст, пенсионерам и безработным вообще по хер. При этом вызовет дополнительное печатание гривень, инфляцию и окончательно добьет слабенький белый мелкий бизнес, на который увеличится налоговая нагрузка. Чем хуже - тем лучше?
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Рева, ты фильтруй базар! Себя проконтролируй по поводу сушки сухарей, а то в камере загнешься с голодухи!
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Рулит Винницкий баклан он же директор базара. Самородок- самоучка Додик. Давай, Додик, вперед к полному развалу экономики страны!
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товаристч Йося Сралин ДнепроГэс строил за похлёбку супа, без бабла
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Це підвищення мінімалки до 3200 гр. - цілком і повністю популістський крок Прем,єра Гройсмана. Бо Гройсман розумово не здатний проводити жодної реформи, а реформами називає підвищення тарифів, субсидії, що вбивають реально країну, і тепер підвищення мінімальної зарплатні, що реально вбиває дрібний і середній бізнес. Буде хвиля звільнень робітників, закриття бізнесу, збільшення рівня безробіття і тіньового бізнесу, зменьшіння поступлень до бюджету і як результат інфляція і соціальна напруга, що може привести до соціальному вибуху, хаосу, втрати управління, катастрофи
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та я бы так не сказал. В первую очередь из страны бегут те кто может работать и зарабатывать а остаются старики и тунеядцы. С ними врятли нам больше достанется.
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бюджет закрывают! им же надо выплаты бюджетникам провести!!
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Авиадиспетчеры Британии на забастовке потребовали увеличения зарплат и условий труда а также других социальных гарантий..
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Абсолютно правильные действия! (меня поймут те, кто РЕАЛЬНО разбираются!) Все должны осознать---- время наёбывать государство проходит!
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Дела идут всё хуже, власть глупеет на глазах, при непрерывной смене функционеров уровень каждого следующего призыва всё ниже. ..
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А на каком самолете Гройсман в Израиль все еще собирается лететь?
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На забастовке английских шахтеров в 1984 году Маргарет Тэтчэр сказала : "Если кто вздумает в дальнейшем играть в напёрстки с государством,то не советую,время халявы закончилось с этой минуты"
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Україна схожа на пасажирський літак високо у небі, де пасажири організувались і вигнали бандитський екіпаж, що вів літак зовсім не туди, куди всім треба. Треба терміново щось вирішувати і люди з переляку обрали капітаном багату людину - комерсанта, але той мав здібності торгувати, а не керувати літаком. От він і посадив за штурвал не спеціаліста-пілота, а віддану собі людину, що теж вміє лише торгувати. Летим, панове!
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Без всяких кредитов и своим горбом,я вначале 70-х годов придумал маленький бизнес со своего огорода продавая продукты питания для своего городка небольшого,другими словами кормя население вместо нерасторопного дряхлеющего сссра...вопрос простой в задачнике: с каких делов я должен платить был дань всяким проходимцам,ЛОДЫРЯМ,МЕНТАМ И БАНДЮКАМ?
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ну уволят всех подряд и что, кому от этого лучше станут если прибавится пару милионов безработных и в то же время они все дружно станут на биржу? но такой баран как грося это понять не может
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А кто такой Рева чтобы ему верить? Сегодня он Рева а завтра уже рёва (он никто и звать его никак)
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Цель правительства понятна - увеличить базу для ЕСВ за счет тех, кто декларирует минималку. Идеологи рассуждали примерно так - все кто декларирует минималку выдают зарплату в конвертах, с них не убудет, если мы их чуток подоим. Но вряд ли украинский "бизнес" с этим смирится. Вначале поднимут цены те, кто выдавал зарплаты в конвертах, а затем и все остальные. К концу января доллар будет по 40-50 грн.
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СЕЙЧАС НЕТ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ,И НЕ СКОРО БУДЕТ...,увы
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