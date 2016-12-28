 Кабмин разрешил привлекать независимых инженеров для контроля качества дорожных работ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
Представляя соответствующий проект постановления, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что документ разработан с целью необходимости адаптации контроля качества выполнения работ на украинских дорогах к европейским нормам.
"Проанализировав ситуацию и опыт ЕС, мы пришли к выводу, что высокое качество дорожных работ достигается путем привлечения независимого юридического лица - инженера-консультанта, который имеет сертификат FIDIC (международная система проверки качества дорог. - Ред.) для осуществления технического осмотра хода выполнения таких работ", - сообщил Омелян.
Он добавил, что в обязанности независимого инженера-консультанта будут, в частности, входить проведение контроля качества и объема выполненных работ; контроль расхода материалов, изделий и конструкций, которые будут использоваться в ходе дорожных работ; контроль за устранением дефектов при выполнении работ и другие обязанности.
Как сообщалось, 23 декабря Министерство инфраструктуры Украины и Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией инженеров-консультантов Украины, предполагающий внедрение в стране международной системы проверки качества строительства и ремонта дорог FIDIC.
В августе Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует внедрить проверку качества строительства и ремонта дорог по международным стандартам системы FIDIC до конца этого года. В 2017 году украинское правительство планирует реализовать программу масштабной реконструкции дорог.
Так, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 миллиардов гривен.
В госбюджете на текущий год на развитие дорожного хозяйства предусмотрено порядка 19 миллиардов гривен. По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривен.
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В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян(58)
Для меня тоже было новостью, что есть "Ян де Нул Украина", которая имеет другую структуру собственности, чем материнская компания, - Омелян(10)
К бюджету "Укравтодора" в 14,2 млрд грн добавлено еще 15 млрд грн, - Омелян(21)
Мининфраструктуры намерено дать возможность бизнесу автоперевозок развиваться без вмешательства чиновников, - Омелян(6)
Позор. Министр инфраструктуры Омелян не знает, сколько аэропортов в Украине(2)
Много "нашептывателей" ходят и пытаются посеять раздор между мной и Омеляном, - Бальчун(21)
Я думаю, что сигнал АМПУ получило четкий, что время анархии и вседозволенности заканчивается, - Омелян(11)
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