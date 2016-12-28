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Все про:дороги (1481) Кабмин (9541) ремонт (597) Укравтодор (265) Омелян (165)

 Кабмин разрешил привлекать независимых инженеров для контроля качества дорожных работ

Кабинет министров Украины разрешил привлекать инженеров-консультантов для проведения независимого контроля качества работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Представляя соответствующий проект постановления, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что документ разработан с целью необходимости адаптации контроля качества выполнения работ на украинских дорогах к европейским нормам.

"Проанализировав ситуацию и опыт ЕС, мы пришли к выводу, что высокое качество дорожных работ достигается путем привлечения независимого юридического лица - инженера-консультанта, который имеет сертификат FIDIC (международная система проверки качества дорог. - Ред.) для осуществления технического осмотра хода выполнения таких работ", - сообщил Омелян.

Он добавил, что в обязанности независимого инженера-консультанта будут, в частности, входить проведение контроля качества и объема выполненных работ; контроль расхода материалов, изделий и конструкций, которые будут использоваться в ходе дорожных работ; контроль за устранением дефектов при выполнении работ и другие обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объем ремонтных работ в следующем году вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г., - "Укравтодор"

Как сообщалось, 23 декабря Министерство инфраструктуры Украины и Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией инженеров-консультантов Украины, предполагающий внедрение в стране международной системы проверки качества строительства и ремонта дорог FIDIC.

В августе Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует внедрить проверку качества строительства и ремонта дорог по международным стандартам системы FIDIC до конца этого года. В 2017 году украинское правительство планирует реализовать программу масштабной реконструкции дорог.

Так, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 миллиардов гривен.

В госбюджете на текущий год на развитие дорожного хозяйства предусмотрено порядка 19 миллиардов гривен. По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривен.

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если контроль за строительством дорог в государтве отдается на независимых контролеров...следовательно государство наняло независимых контрорлеров для распила денег ,,,в каждом обл .гор, совете есть и тех.надзор и арх ,буд контроль ..они должны быть заинтересованны в строительстве качественных дорог...
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