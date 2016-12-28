 Кабмин разрешил докапитализацию "Приватбанка" гривневыми облигациями

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Предлагается предоставить возможность Минфину осуществлять для целей капитализации "ПриватБанка" выпуск ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн,... чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка", - прокомментировал это решение министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания правительства.
Он уточнил, что эти облигации выпускаются также на срок до 15 лет, но ставка по ним не будет превышать 6% годовых.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
В свою очередь, Коломойский комментируя национализацию "ПриватБанка" заявил: "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
23 декабря Минфин сформировал наблюдательный совет "Приватбанка". 26 декабря "ПриватБанк" представил новый состав правления.
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Влада бариг продовжує цинічно грабувати свій народ. Злочинна націоналізація Приватбанку, а насправді банальний разводняк олігархами всього народу України на 150 мільярдів - лише початок. Боргові зобов'язання таких масштабів не могли не вплинути на курс і так нестабільної гривні. Сьогодні Нацбанк оголосив аукціон з продажу іноземної валюти на суму 80 мільйонів доларів, пояснюючи це «тимчасовими факторами». Ці фактори ніякі не тимчасові, це банальний грабіж людей, який знецінить національну валюту в кращому випадку до 30 гривень за долар.
Єдине рішення цієї проблеми - змусити заплатити тих, хто в цьому винен. Конкретно - Ігоря Коломойського і ватажків нинішньої влади, які поділили з ним ці гроші.
Коли РУХ НОВИХ СИЛ приведе до влади новий політичний клас, всі вони будуть сидіти в тюрмі!
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