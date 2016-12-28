 Украина просит ОБСЕ добавить видеокамер в зону АТО, - Тука

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
"На помощь ОБСЕ. Не так давно сотрудники ОБСЕ предоставили нам географическую карту сектора "М", на которой нанесены зоны наблюдения видео-камеры. Не секрет, что камера установлена для того, чтобы ОБСЕ могла реально фиксировать факты обстрелов со стороны оккупантов. Именно "фиксировать", а не "и так все знают". По нашей просьбе наши военные сделали подробный анализ действия этой камеры и предоставили нам соответствующую информацию. Теперь, в переговорах с ОБСЕ, мы будем иметь возможность опираться на объективные факты и предлагать установку дополнительного оборудования, ради получения объективной и беспристрастной информации. К сожалению, не могу выложить те данные, которые получил от ВСУ, но, поверьте, ребята заслуживают на благодарность!!!", - написал замминистра.
"Я имел разговор и с руководством миссии ОБСЕ, и с теми людьми, которые финансирует деятельность этой миссии. Я просил их найти возможность для использования таких технических решений. Обещали "подумать", - добавил Тука.
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